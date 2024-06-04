Начните с восхождения на смотровую площадку сопки Мишенной, где вас ждут захватывающие виды на окружающие вулканы и бескрайние просторы.
Затем, прогулка по
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Невероятные панорамы с сопок
- 🏖 Уникальный чёрный песок Халактырского пляжа
- 🌋 Виды на вулканы
- 🛁 Расслабление в термальных источниках
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📸 Возможность сделать множество фото
Что можно увидеть
- Сопка Мишенная
- Сопка Петровская
- Авачинская бухта
- Халактырский пляж
- Вулканы
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Смотровые площадки
Я отвезу вас к смотровым плoщадкaм городa, которые рacпoлoжeны нa coпкaх Мишенная и Петpoвcкая. Отcюдa oткpываeтся кpуговая панopaма Пeтpoпaвлoвcка-Kамчaтскогo и Авачинcкoй буxты. Ha противоположном берегу в хорошую погоду можно разглядеть не только центр города и его окраины, но и сразу 8 вулканов!
Халактырский пляж
Следующий пункт маршрута — пляж на берегу Тихого океана со знаменитым чёрным песком. Здесь можно любоваться видами вулканов и морскими просторами, побродить по тундре в поиске ягод, искупаться в водах океана или просто позагорать (по сезону).
Термальные источники
Завершим день на одной из баз отдыха (Паратунка или Озерки). Благодаря тому, что посёлки со всех сторон окружены сопками и защищены от ветра, а из недр земли поступает природная горячая вода, отдыхать здесь можно круглый год.
Организационные детали
- Забираем с адреса в Петропавловске (трансфер входит в стоимость). За дополнительную плату возможен трансфер из других районов проживания (Елизово, Паратунка, Термальный и т. д.).
- Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail либо Toyota Sequoia (детские кресла отсутствуют). Общая протяжённость маршрута около 180 км.
- Купание в термальном бассейне оплачивается отдельно (500-650 рублей с человека, в зависимости от базы отдыха). Продолжительность купания до 2 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Всем -рекомндую!
Дмитрий Васильевич терпеливо дождался припоздавший почти на час
Рекомендую!