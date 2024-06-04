Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники

Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
Представьте себе день, полный открытий и удивительных впечатлений на Камчатке.

Начните с восхождения на смотровую площадку сопки Мишенной, где вас ждут захватывающие виды на окружающие вулканы и бескрайние просторы.

Затем, прогулка по
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Халактырскому пляжу с его уникальным чёрным песком откроет перед вами мощь Тихого океана.

И завершит ваше путешествие расслабляющее купание в термальных источниках, где вы сможете в полной мере ощутить целебную силу природы.

Эта экскурсия не просто путешествие, это погружение в мир неповторимых природных красот и ярких эмоций

5
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Невероятные панорамы с сопок
  2. 🏖 Уникальный чёрный песок Халактырского пляжа
  3. 🌋 Виды на вулканы
  4. 🛁 Расслабление в термальных источниках
  5. 🚗 Комфортный трансфер
  6. 📸 Возможность сделать множество фото

Что можно увидеть

  • Сопка Мишенная
  • Сопка Петровская
  • Авачинская бухта
  • Халактырский пляж
  • Вулканы
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Смотровые площадки

Я отвезу вас к смотровым плoщадкaм городa, которые рacпoлoжeны нa coпкaх Мишенная и Петpoвcкая. Отcюдa oткpываeтся кpуговая панopaма Пeтpoпaвлoвcка-Kамчaтскогo и Авачинcкoй буxты. Ha противоположном берегу в хорошую погоду можно разглядеть не только центр города и его окраины, но и сразу 8 вулканов!

Халактырский пляж

Следующий пункт маршрута — пляж на берегу Тихого океана со знаменитым чёрным песком. Здесь можно любоваться видами вулканов и морскими просторами, побродить по тундре в поиске ягод, искупаться в водах океана или просто позагорать (по сезону).

Термальные источники

Завершим день на одной из баз отдыха (Паратунка или Озерки). Благодаря тому, что посёлки со всех сторон окружены сопками и защищены от ветра, а из недр земли поступает природная горячая вода, отдыхать здесь можно круглый год.

Организационные детали

  • Забираем с адреса в Петропавловске (трансфер входит в стоимость). За дополнительную плату возможен трансфер из других районов проживания (Елизово, Паратунка, Термальный и т. д.).
  • Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail либо Toyota Sequoia (детские кресла отсутствуют). Общая протяжённость маршрута около 180 км.
  • Купание в термальном бассейне оплачивается отдельно (500-650 рублей с человека, в зависимости от базы отдыха). Продолжительность купания до 2 часов.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Д
4 июня 2024
Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
Е
21 мая 2024
Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда. Мы были с сыном на Камчатке в первый раз. Обычно
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я в таких случаях стараюсь брать ознакомительную экскурсию, чтобы понять в целом где мы, а потом исследовать местность уже более прицельно. И вот экскурсия, организованная Дмитрием, подошла как нельзя лучше. Я списалась с Дмитрием уже поздно вечером, он, к счастью, оказался, свободен. Сходили на Мишенную, съездили на пляж, покупались в горячих источниках. Хотели вместо них в диких, но, к сожалению, дорогу уже развезло и мы не смогли это сделать. Два раза пытались застать сивучей, но у них были другие планы. Поскольку перегоны с одного места на другое довольно продолжительные, было время и природой полюбоваться, и послушать о местах и людях. Дмитрий рассказал о городе, сориентировал, что где находится, что можно глянуть, куда сходить. Мы этим и воспользовались. Кстати, Дмитрий посещает всевозможные встречи и мероприятия, организовываемые музеями, поэтому владеет большим объемом информации. В общем, спрашивайте и он постарается ответить. Ещё у него есть очень интересный канал, откуда мы узнаем много полезного. До сих пор. Вот на "Огненного лиса" собираемся. Что касается экскурсионных объектов, то тут особо и говорить нечего - это надо просто приехать и посмотреть. Словами не опишешь. Кстати, Дмитрий ещё и фотографирует, причём на фотоаппарат, а не на телефон. Так что дополнительно вы получите замечательные фотографии. Подводя итог, я рекомендую эту экскурсию. А Дмитрию от всей души я желаю успешного развития в качестве гида. Прикрепляю несколько фотографий, кстати, сделанных Дмитрием.

Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но
Олеся
11 апр 2024
Выбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенное время на комфортной машине и отвез на разные смотровые площадки, с которых открывается потрясающий
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вид на бухту, океан и город со всех сторон. Показал и рассказал, где что находится. Ответил на множество вопросов, которые меня волновали с момента приезда в город)) было очень интересно!
Сделали еще одну попытку увидеть сивучей, так как накануне мы уже приезжали, но они плавали на другой стороне. В этот раз там был только один, который взобрался неведомым мне способом на очень высокий причал и спал там, тоже на другой стороне, близко увидеть так и не сложилось(
Затем мы заехали на Халактырское озеро проверить, не осталось ли лебедей, которые там зимуют, но к сожалению они уже улетели. Потом мы поехали к океану на знаменитый пляж с черным песком. Он потрясающий! Такая мощь! Просто обязателен к посещению, если вдруг раздумываете - его точно стоит увидеть. И промочить ноги, как делают там все)) кто-то специально, а кто-то нет)) так случилось и с моей подругой… Но каково было наше удивление, когда Дмитрий достал из машины запасные сапоги, которые он заботливо возит с собой для таких любопытных туристов, которые плохо знают океан)))
Так же на пляже нужно обязательно прихватить с собой щепотку необычного песка) говорят, он пищит в рамках аэропорта, но у нас ничего не пищало)
После пляжа мы завезли домой сушиться наши сапоги, а сами отправились на термальные источники. В экскурсии можно выбрать, на какие источники ехать, мы выбрали Озерки, потому что хотелось еще раз посмотреть поближе Корякский вулкан, хороший вид на который открывается по дороге с аэропорта (если ехать по правильной дороге). Дмитрий отвез нас и прокатил там специально, чтобы мы сделали красивые фото и видео, вулкан как раз был в шапочке, фото получились очень впечатляющие! Так же заехали к экспозиции "Здесь начинается Россия" для фото и наконец добрались до термальных источников. Это тоже нужно обязательно попробовать)) вода в бассейнах разной температуры, можно менять бассейны. Вход стоит 500р, берите с собой сланцы, а полотенце там есть напрокат. Один бассейн побольше, там можно поплавать, но вода прохладнее. В маленьких бассейнах есть краники, через которые можно добавлять себе горячую воду, лично я не знала, но в одном из отзывов читала, что вроде как на этой базе вода не такая горячая, как на других, спасибо Дмитрию, заранее рассказал, что везде все регулируется так, как нужно вам)) так же там есть кафе, можно перекусить, выйдя из бассейна, а потом снова пойти купаться.
Около бассейнов висят таблички, что рекомендуемое время в бассейне не более 30 минут. Мы так и сделали, потом перекусили и поехали домой.
А вообще, большой плюс, что нас нигде не ограничивали по времени, были столько, сколько хотелось и делали столько фото, сколько было нужно))
А еще был очень приятный бонус, у Дмитрия с собой был хороший фотоаппарат, на который он тоже снимал нас. И после экскурсии скинул очень хорошие фото.
В общем, побывали не только на экскурсии, но и на фотосессии)))
Спасибо Дмитрию, экскурсию всем рекомендую!

Выбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенноеВыбирали из множества экскурсий на сайте и не ошиблись. Дмитрий забрал нас из отеля в назначенное
И
7 апр 2024
Большое спасибо за интересную, информативную и комфортно составленную программу тура, за аккуратое вождение;) и за бонусные фотографии!
Всем -рекомндую!
Большое спасибо за интересную, информативную и комфортно составленную программу тура, за аккуратое вождение;) и за бонусные фотографии!Большое спасибо за интересную, информативную и комфортно составленную программу тура, за аккуратое вождение;) и за бонусные фотографии!Большое спасибо за интересную, информативную и комфортно составленную программу тура, за аккуратое вождение;) и за бонусные фотографии!Большое спасибо за интересную, информативную и комфортно составленную программу тура, за аккуратое вождение;) и за бонусные фотографии!Большое спасибо за интересную, информативную и комфортно составленную программу тура, за аккуратое вождение;) и за бонусные фотографии!
Г
5 апр 2024
Мы с мужем впервые в городе Петропавловск-Камчатский. Нам очень понравилась экскурсия, организованная Дмитрием. Наш гид влюблен в свой город и поэтому вся экскурсия прошла "с душой". Дмитрий очень много знает
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о своём городе и крае, и прекрасно рассказывает о нем. Мы просто влюбились в этот край. Обязательно порекомендуем путешествие на Камчатку и именно к Дмитрию. Спасибо огромное за любовь к малой Родине, Дмитрий!

Мы с мужем впервые в городе Петропавловск-Камчатский. Нам очень понравилась экскурсия, организованная Дмитрием. Наш гид влюблен
Е
10 мар 2024
Огромное спасибо гиду Дмитрию за потрясающую экскурсии по Петропавловск-Камчатский и окрестностям! Благодаря высочайшему профессионализму и его увлеченности своим делом, а также комуникабельности и радушию, наша встреча с городом стала настоящей сказкой! Будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым этого прекрасного гида и надеемся на следующие встречи с ним!
Огромное спасибо гиду Дмитрию за потрясающую экскурсии по Петропавловск-Камчатский и окрестностям! Благодаря высочайшему профессионализму и егоОгромное спасибо гиду Дмитрию за потрясающую экскурсии по Петропавловск-Камчатский и окрестностям! Благодаря высочайшему профессионализму и его
А
9 мар 2024
У гидов тоже чаще всего нет второго шанса произвести первое впечатление. Так что лучше, если взаимодействие установится сразу. У нас так и получилось!
Дмитрий Васильевич терпеливо дождался припоздавший почти на час
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рейс из Новосибирска и выхватил нас из толпы пассажиров.
Ну а дальше… Без преувеличения, это был, несмотря на пасмурную погоду и вырывающий телефон из рук ветер, самый лучший день за последние месяцы.
Сразу заметно, когда человек увлечён своим делом. Наш гид с огромным удовольствием знакомил нас со знаковыми местами Петропавловска-Камчатского и его окрестностями, рассказывая о них много интересного. Занимательные моменты, запоминающиеся факты, содержательный язык и очень грамотная речь. Это ведь тоже важно, разве нет?!
А ещё Дмитрий замечательный, со своим видением сюжета, фотограф.
Часы экскурсии пролетели на одном дыхании.
Мы искренне благодарны этому большому профессионалу, который сумел передать нам свою любовь к родному краю, раскрыл его необычность и вдохновил начать мечтать о новом возвращении на Камчатку.
Ведь здесь есть что посмотреть и чем восхититься! И обязательно - только с таким гидом, с нашим замечательным Дмитрием Васильевичем.
Мы искренне рады этому удачному знакомству. И будем следить за его экскурсиями через Телеграмм-канал.

Д
8 мар 2024
Дмитрий грамотно провёл экскурсию. Аккуратное вождение, интересные рассказы. Присланы доп фотографии, рассказано что и где можно посмотреть и купить на Камчатке!
Рекомендую!
Светлана
6 мар 2024
Спасибо большое за интересную и насыщенную экскурсию! Дмитрий встретил нас прямо из аэропорта и сразу повез на термальные источники, что было весьма кстати после долгого перелета)) Потом посчастливилось даже посмотреть сивучей и красивые панорамы города с разных точек) Спасибо большое Дмитрию за интересный маршрут, за рассказ, ответы на все вопросы! Однозначно рекомендую!
О
24 фев 2024
Кто сомневается брать или не брать, скажу одно БЕРИТЕ! Дмитрий встретил нас в аэропорту, переиграл маршрут в связи с этим. За один день мы увидели практически все места, которые у
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других гидов разбиты на отдельные экскурсии. День был насыщенный очень много информации получили. Дмитрий ответил на все вопросы) А какие фото, это вообще отдельный отзыв можно написать! Советую всем и буду рекомендовать своим знакомым. После опубликованных фото в соц. сетях много знакомых заинтересовались)

Кто сомневается брать или не брать, скажу одно БЕРИТЕ! Дмитрий встретил нас в аэропорту, переиграл маршрутКто сомневается брать или не брать, скажу одно БЕРИТЕ! Дмитрий встретил нас в аэропорту, переиграл маршрутКто сомневается брать или не брать, скажу одно БЕРИТЕ! Дмитрий встретил нас в аэропорту, переиграл маршрутКто сомневается брать или не брать, скажу одно БЕРИТЕ! Дмитрий встретил нас в аэропорту, переиграл маршрутКто сомневается брать или не брать, скажу одно БЕРИТЕ! Дмитрий встретил нас в аэропорту, переиграл маршрутКто сомневается брать или не брать, скажу одно БЕРИТЕ! Дмитрий встретил нас в аэропорту, переиграл маршрутКто сомневается брать или не брать, скажу одно БЕРИТЕ! Дмитрий встретил нас в аэропорту, переиграл маршрут
Риля
20 фев 2024
Замечательная экскурсия, замечательный гид, завёз по пути к сивучам и лебедям, которые не входили в экскурсию) 🙏🏼🥰За это отдельное спасибо гиду!!! Интересно рассказывает, не ограничивает во времени, очень приятный собеседник и прекрасный человек! Камчатка - изумительна!!! В самое сердце ❤️‍🩹❤️‍🔥🥹🫶 Спасибо!
Замечательная экскурсия, замечательный гид, завёз по пути к сивучам и лебедям, которые не входили в экскурсию)Замечательная экскурсия, замечательный гид, завёз по пути к сивучам и лебедям, которые не входили в экскурсию)Замечательная экскурсия, замечательный гид, завёз по пути к сивучам и лебедям, которые не входили в экскурсию)Замечательная экскурсия, замечательный гид, завёз по пути к сивучам и лебедям, которые не входили в экскурсию)Замечательная экскурсия, замечательный гид, завёз по пути к сивучам и лебедям, которые не входили в экскурсию)Замечательная экскурсия, замечательный гид, завёз по пути к сивучам и лебедям, которые не входили в экскурсию)Замечательная экскурсия, замечательный гид, завёз по пути к сивучам и лебедям, которые не входили в экскурсию)Замечательная экскурсия, замечательный гид, завёз по пути к сивучам и лебедям, которые не входили в экскурсию)Замечательная экскурсия, замечательный гид, завёз по пути к сивучам и лебедям, которые не входили в экскурсию)Замечательная экскурсия, замечательный гид, завёз по пути к сивучам и лебедям, которые не входили в экскурсию)

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