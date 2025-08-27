Описание тура
Вас ожидает зрелищное путешествие по самым красивым местам Камчатки.
Морская прогулка к китам и к косаткам, восхождение на 2 вулкана, баня на берегу Тихого океана, купание в горячих источниках, фуморольные поля - такую богатую программу мы прдлагаем в нашем туре!
Достоинство тура: Единственные, кто включили в программу 2 вулкана (Горелый и Авачинский). Подготовили для вас Vip-баню на берегу Тихого океана. Проживание в комфортабельных номерах.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия, посещение вулканариума
Дорогие гости, приветствуем вас в Петропавловске-Камчатском!
Мы запланировали для Вас интересную прогулку по достопримечательностям:
На комфортном автомобиле поднимемся на Мишенную сопку-самую высокую обзорную площадку города.
Отсюда открывается великолепный вид на домашние вулканы (Авачинский, Корякский и Вилючинский) и на Авачинскую бухту.
В таком красивом месте мы устроим для вас пикник и угостим Камчатскими дарами (красной икрой, местной рыбой) и горячим чаем из дикоросов!
Вечером отправимся узнавать всё самое интересное о местных вулканах в Вулканариум.
Питание: приветственный фуршет
Вулкан Горелый + Малая долина гейзеров
На вахтовке доберёмся к нашему главному приключению - в район вулканов Горелый и Мутновский. Эти вулканы действующие!
В этих локациях, часто встречаются косолапые. Но боятся не стоит, близко к людям они не подходят.
На перевале Вилючинский делаем остановку - при хорошей погоде здесь можно сделать шикарные снимки. Открывается вид на вершины вулканов: Мутновский, Горелый и Вилючинский.
Подъезжаем максимально близко к вулкану Горелый, на сколько только сможет проехать транспорт повышенной проходимости. У подножья вулкана устраиваем перекус.
После отправляемся на восхождение на вулкан Горелый (1830 м). Наша цель на сегодня - заглянуть в кратер! А может и в несколько! Пройдя вверх по склонам, образованным застывшей лавой, мы окажемся рядом с дымящимся жерлом вулкана.
Внутри кратера нам откроется озеро яркого цвета! Будем наблюдать струйки дыма, поднимающиеся на склонах (фумаролы). А какие открываются виды на долины и вулканы внизу
Если останется время, отправимся в любимейшее место всех туристов- к Дачным термальным источникам.
Сперва посмотрим уникальное место под названием Малая Долина Гейзеров. Здесь из-под земли вырываются фумаролы, под ногами бурлит грязь и вода. В воздухе витает запах серы. От ярких красок малой долины захватывает дух!
Далее релаксируем в Домашних источниках - тёплых термальных ваннах с примесью голубой глины. Оздоравливаемся и восстанавливаем силы. По завершению, возвращемся в Петропавловск-Камчатский.
Пройдем около 14 км, набор высоты 800 м.
Программа может меняться в зависимости от погоды.
Питание: Завтрак, обед.
Морская прогулка к китам и косаткам
На этой экскурсии вы можете увидеть китов, касаток, сивучий и нерп!
Каждый кто приехал на Камчатку, обязан побывать на этой экскурсии.
Мы выбрали для вас самую продолжительную прогулку на катере (10-12 ч)к бухте Русская, следовательно у вас будет больше шансов увидеть всех морских обителей.
Также вы сможете порыбачить в океане. Обучат морской рыбалке и выдадут все необходимые снасти.
На корабле вас будет ждать завтрак, на обед наш повар приготовит для вас уху из свежевыловленной рыбы, а на ужин- Крабы.
Питание: Завтрак, обед, ужин.
Авачинскй и Корякский вулканы
Завтракаем и садимся в вахтовку!
Нас ждут два действующих вулкана-Корякский и Авачинский! Эти вулканы являются визитной карточкой Камчатки.
Осматриваем окрестности, фотографируемся у подножья вулканов-исполинов.
В этот день встретим камчатских сусликов (евражек), которые с удовольствием угостятся нашим лакомством и позволят с ними сфотографироваться.
Устроим небольшой перекус с бутербродами и чаем.
Затем вас ждет ещё одно приключение- пешее восхождение на гору Верблюд. Набор высоты всего 200 метров, но с этой горы откроется ошеломляющая панорама на Корякский и Авачинский вулканы, а также на уже известную Авачинскую бухту.
Возвращение в отель.
Питание: Завтрак, обед.
Халактырский пляж. Баня на берегу океана
Впереди еще одна очень долгожданная встреча - с океаном!
Поэтому после завтрака садимся в вахтовку и едем на Халактырский пляж. Берег пляжа покрыт чёрным вулканическим песком
Отдых на пляже, купание, можно попробовать себя в сёрфинге. Абсолютно сказочные виды на бухту и океан! Прогуляемся на скалы, откуда открывается волшебный вид на пляж, океан, вулканы и город. Любуемся закатом.
Сегодня особенный вечер, мы захотели сделать его незабываемым, и подготовили для вас подарок- изумительная баня на берегу Тихого океана!
Распарившись в баньке, будем выбегать в огромный океан и при этом не почувствуем насколько он холоден! В океане мы будем купаться со светящимся планктоном. Поверьте, это незабываемые ощущения на всю жизнь!
Питание: Завтрак
Запасной день
Любая экскурсия может быть перенесена на 6 день из-за непогоды.
Если с погодой нам повезет, предложим дополнительную экскурсию на вахтовке к озеру Медвежья чаша.
Это одно из самых живописных озер Камчатки, оно образовалось в кратере потухшего вулкана. В непосредственной близости можно наблюдать медведей в дикой природе.
Экскурсия за дополнительную плату.
Питание: завтрак
Возвращение домой
Подписываем открытки своим друзьям и близким, закупаемся икрой и отправляемся в аэропорт.
До новых путешествий, друзья!
Питание: завтрак
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 7 дней (двухместное размещение)
- Групповое восхождение на вулкан Горелый
- Авачинский перевал. Восхождение на экструзию Верблюд
- Морская прогулка в бухту Русская (3-х разовое питание)
- Посещение Малой долины гейзеров и купание в горячих источниках. Большинство организаторов не включают экскурсию в программу, но эта локация самая зрелищная (клубы пара, бурлящая грязь, горячие газы и разноцветные выходы серы). Больше нигде в России вы этого не увидите
- Шикарная баня на берегу океана
- Посещение вулканариума с гидом
- Питание: Завтрак (во все дни тура), обед (в 1, 2, 3, 4 дни), ужин (в 3 день)
- Все групповые трансферы по программе
- Приветственный фуршет с камчатскими деликатесами
- Оформление разрешений для нахождения групп в национальном парке
- Регистрация группы в Мчс
- Сопровождение группы профессиональным горным гидом с лицензией
- Организационная помощь
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Личные расходы и дополнительные активности
О чём нужно знать до поездки
Трекинговые ботинки для восхождения на вулканы.
Теплая и непромокаемая одежда на случай непогоды.
Пожелания к путешественнику
Покупать билеты после подтверждения Вашего места в туре и после консультации с организатором! В туре заложены трансферы под определенные рейсы.
Билеты на Камчтаку желательно брать заранее: как минимум, за 5 месяцев до старта тура. Обычно, в это время авиакомпания проводит распродажу авиабилетов с плоским тарифом. Стоимость билетов из Москвы и обратно 30 000 рублей (прямые рейсы)