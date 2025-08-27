Мои заказы

Камчатка без палаток и рюкзаков

Киты, косатки, вулканы, медведи
Описание тура

Вас ожидает зрелищное путешествие по самым красивым местам Камчатки.

Морская прогулка к китам и к косаткам, восхождение на 2 вулкана, баня на берегу Тихого океана, купание в горячих источниках, фуморольные поля - такую богатую программу мы прдлагаем в нашем туре!

Достоинство тура: Единственные, кто включили в программу 2 вулкана (Горелый и Авачинский). Подготовили для вас Vip-баню на берегу Тихого океана. Проживание в комфортабельных номерах.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия, посещение вулканариума

Дорогие гости, приветствуем вас в Петропавловске-Камчатском!
Мы запланировали для Вас интересную прогулку по достопримечательностям:

На комфортном автомобиле поднимемся на Мишенную сопку-самую высокую обзорную площадку города.

Отсюда открывается великолепный вид на домашние вулканы (Авачинский, Корякский и Вилючинский) и на Авачинскую бухту.

В таком красивом месте мы устроим для вас пикник и угостим Камчатскими дарами (красной икрой, местной рыбой) и горячим чаем из дикоросов!

Вечером отправимся узнавать всё самое интересное о местных вулканах в Вулканариум.

Питание: приветственный фуршет

2 день

Вулкан Горелый + Малая долина гейзеров

На вахтовке доберёмся к нашему главному приключению - в район вулканов Горелый и Мутновский. Эти вулканы действующие!

В этих локациях, часто встречаются косолапые. Но боятся не стоит, близко к людям они не подходят.

На перевале Вилючинский делаем остановку - при хорошей погоде здесь можно сделать шикарные снимки. Открывается вид на вершины вулканов: Мутновский, Горелый и Вилючинский.

Подъезжаем максимально близко к вулкану Горелый, на сколько только сможет проехать транспорт повышенной проходимости. У подножья вулкана устраиваем перекус.

После отправляемся на восхождение на вулкан Горелый (1830 м). Наша цель на сегодня - заглянуть в кратер! А может и в несколько! Пройдя вверх по склонам, образованным застывшей лавой, мы окажемся рядом с дымящимся жерлом вулкана.

Внутри кратера нам откроется озеро яркого цвета! Будем наблюдать струйки дыма, поднимающиеся на склонах (фумаролы). А какие открываются виды на долины и вулканы внизу

Если останется время, отправимся в любимейшее место всех туристов- к Дачным термальным источникам.

Сперва посмотрим уникальное место под названием Малая Долина Гейзеров. Здесь из-под земли вырываются фумаролы, под ногами бурлит грязь и вода. В воздухе витает запах серы. От ярких красок малой долины захватывает дух!

Далее релаксируем в Домашних источниках - тёплых термальных ваннах с примесью голубой глины. Оздоравливаемся и восстанавливаем силы. По завершению, возвращемся в Петропавловск-Камчатский.

Пройдем около 14 км, набор высоты 800 м.

Программа может меняться в зависимости от погоды.

Питание: Завтрак, обед.

3 день

Морская прогулка к китам и косаткам

На этой экскурсии вы можете увидеть китов, касаток, сивучий и нерп!

Каждый кто приехал на Камчатку, обязан побывать на этой экскурсии.

Мы выбрали для вас самую продолжительную прогулку на катере (10-12 ч)к бухте Русская, следовательно у вас будет больше шансов увидеть всех морских обителей.

Также вы сможете порыбачить в океане. Обучат морской рыбалке и выдадут все необходимые снасти.

На корабле вас будет ждать завтрак, на обед наш повар приготовит для вас уху из свежевыловленной рыбы, а на ужин- Крабы.

Питание: Завтрак, обед, ужин.

4 день

Авачинскй и Корякский вулканы

Завтракаем и садимся в вахтовку!

Нас ждут два действующих вулкана-Корякский и Авачинский! Эти вулканы являются визитной карточкой Камчатки.

Осматриваем окрестности, фотографируемся у подножья вулканов-исполинов.

В этот день встретим камчатских сусликов (евражек), которые с удовольствием угостятся нашим лакомством и позволят с ними сфотографироваться.

Устроим небольшой перекус с бутербродами и чаем.

Затем вас ждет ещё одно приключение- пешее восхождение на гору Верблюд. Набор высоты всего 200 метров, но с этой горы откроется ошеломляющая панорама на Корякский и Авачинский вулканы, а также на уже известную Авачинскую бухту.

Возвращение в отель.

Питание: Завтрак, обед.

5 день

Халактырский пляж. Баня на берегу океана

Впереди еще одна очень долгожданная встреча - с океаном!

Поэтому после завтрака садимся в вахтовку и едем на Халактырский пляж. Берег пляжа покрыт чёрным вулканическим песком

Отдых на пляже, купание, можно попробовать себя в сёрфинге. Абсолютно сказочные виды на бухту и океан! Прогуляемся на скалы, откуда открывается волшебный вид на пляж, океан, вулканы и город. Любуемся закатом.

Сегодня особенный вечер, мы захотели сделать его незабываемым, и подготовили для вас подарок- изумительная баня на берегу Тихого океана!

Распарившись в баньке, будем выбегать в огромный океан и при этом не почувствуем насколько он холоден! В океане мы будем купаться со светящимся планктоном. Поверьте, это незабываемые ощущения на всю жизнь!

Питание: Завтрак

6 день

Запасной день

Любая экскурсия может быть перенесена на 6 день из-за непогоды.

Если с погодой нам повезет, предложим дополнительную экскурсию на вахтовке к озеру Медвежья чаша.

Это одно из самых живописных озер Камчатки, оно образовалось в кратере потухшего вулкана. В непосредственной близости можно наблюдать медведей в дикой природе.

Экскурсия за дополнительную плату.

Питание: завтрак

7 день

Возвращение домой

Подписываем открытки своим друзьям и близким, закупаемся икрой и отправляемся в аэропорт.

До новых путешествий, друзья!

Питание: завтрак

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 7 дней (двухместное размещение)
  • Групповое восхождение на вулкан Горелый
  • Авачинский перевал. Восхождение на экструзию Верблюд
  • Морская прогулка в бухту Русская (3-х разовое питание)
  • Посещение Малой долины гейзеров и купание в горячих источниках. Большинство организаторов не включают экскурсию в программу, но эта локация самая зрелищная (клубы пара, бурлящая грязь, горячие газы и разноцветные выходы серы). Больше нигде в России вы этого не увидите
  • Шикарная баня на берегу океана
  • Посещение вулканариума с гидом
  • Питание: Завтрак (во все дни тура), обед (в 1, 2, 3, 4 дни), ужин (в 3 день)
  • Все групповые трансферы по программе
  • Приветственный фуршет с камчатскими деликатесами
  • Оформление разрешений для нахождения групп в национальном парке
  • Регистрация группы в Мчс
  • Сопровождение группы профессиональным горным гидом с лицензией
  • Организационная помощь
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Личные расходы и дополнительные активности
О чём нужно знать до поездки

Трекинговые ботинки для восхождения на вулканы.

Теплая и непромокаемая одежда на случай непогоды.

Пожелания к путешественнику

Покупать билеты после подтверждения Вашего места в туре и после консультации с организатором! В туре заложены трансферы под определенные рейсы.

Билеты на Камчтаку желательно брать заранее: как минимум, за 5 месяцев до старта тура. Обычно, в это время авиакомпания проводит распродажу авиабилетов с плоским тарифом. Стоимость билетов из Москвы и обратно 30 000 рублей (прямые рейсы)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Я опытный путешественник и профессиональный инструктор в горах. С 2019 года организовываю туры, походы, трекинг и лично провожу все программы. Мои туры про самые красивые горы в мире. Поэтому вы можете
читать дальше

отправиться со мной на Камчатку, в Гималаи (в Непал), в Восточные Саяны (близ Байкала). Посетила около 40 стран мира. Была в самых интересных точках России: Чукотка, Курилы, Камчатка, Алтай, Приморский край и т. д. С таким багажом знаний мне легко удается организовывать туры для вас. Год провела в заграничных путешествиях нон-стоп, отлично ориентируюсь в Азии. Поэтому создала 2 лучших тура в Непале: трекинг к базовому лагерю Эвереста (да, именно отсюда альпинисты начинают восхождение на Эверест) и трек вокруг Аннапурны — самой опасной горы в мире. Моя цель — дарить людям впечатления, показывая невероятные уголки нашей планеты и влюблять вас в горный туризм! Каждое путешествие со мной западёт в самое сердце!

Тур входит в следующие категории Камчатки

