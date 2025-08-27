2 день

Вулкан Горелый + Малая долина гейзеров

На вахтовке доберёмся к нашему главному приключению - в район вулканов Горелый и Мутновский. Эти вулканы действующие!

В этих локациях, часто встречаются косолапые. Но боятся не стоит, близко к людям они не подходят.

На перевале Вилючинский делаем остановку - при хорошей погоде здесь можно сделать шикарные снимки. Открывается вид на вершины вулканов: Мутновский, Горелый и Вилючинский.

Подъезжаем максимально близко к вулкану Горелый, на сколько только сможет проехать транспорт повышенной проходимости. У подножья вулкана устраиваем перекус.

После отправляемся на восхождение на вулкан Горелый (1830 м). Наша цель на сегодня - заглянуть в кратер! А может и в несколько! Пройдя вверх по склонам, образованным застывшей лавой, мы окажемся рядом с дымящимся жерлом вулкана.

Внутри кратера нам откроется озеро яркого цвета! Будем наблюдать струйки дыма, поднимающиеся на склонах (фумаролы). А какие открываются виды на долины и вулканы внизу

Если останется время, отправимся в любимейшее место всех туристов- к Дачным термальным источникам.

Сперва посмотрим уникальное место под названием Малая Долина Гейзеров. Здесь из-под земли вырываются фумаролы, под ногами бурлит грязь и вода. В воздухе витает запах серы. От ярких красок малой долины захватывает дух!

Далее релаксируем в Домашних источниках - тёплых термальных ваннах с примесью голубой глины. Оздоравливаемся и восстанавливаем силы. По завершению, возвращемся в Петропавловск-Камчатский.

Пройдем около 14 км, набор высоты 800 м.

Программа может меняться в зависимости от погоды.

Питание: Завтрак, обед.

