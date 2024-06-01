1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
«Вы насладитесь чарующими пейзажами, увидите места обитаний сивучей, будет возможность понаблюдать за китами и косатками»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
«Там у вас будет морская прогулка, рассчитанная на 10-12 часов: доберемся до Русской бухты, по пути будем наблюдать за морскими животными: например, можно увидеть китов, косаток, сивучей и нерп»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Нас ждёт крабовая вечеринка на лавовом пляже, морской поход к китам и косаткам, сплавы по реке мимо медведей-рыбаков»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина1 июня 2024Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Киты»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Киты" можно забронировать 3 тура от 135 000 до 203 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур на Камчатке на 2024 год по теме «Киты», 1 ⭐ отзыв, цены от 135000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август