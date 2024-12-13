Описание тура
В этом туре я покажу вам настоящую Камчатку! Я сделал максимальную выжимку из самых интересных и доступных мест. Вам не придется ходить с большими рюкзаками и ночевать в палатках. На все экскурсии мы будем выезжать только на подготовленных японских внедорожниках Nissan Safari. Никаких вахтовок и автобусов! Только комфортными группами до 12 человек в сопровождении трех опытных гидов. Это комфортно и удобно. Я работаю без посредников, без агентов и буду лично сопровождать вас в вашем путешествии!
Я родился и живу на Камчатке. Я точно знаю, как правильно показать все локации, чтобы вы не только увидели, но и почувствовали Камчатку. Зачастую гиды показывают лишь верхушку айсберга, я же покажу вам все изнутри!
Вы готовы увидеть Камчатку за 8 дней?!
Вас ждут вулкан Горелый, вулкан Мутновский, Халактырский пляж, Малая долина гейзеров, водопад Снежный барс, выход на катере в Тихий океан, каньон Опасный, термальные источники, горный массив Вачкажец, лежбище сивучей, медведи, киты, косатки, евражки, птичий базар, красная икра, крабы и многое другое!
Это будет очень насыщенная программа на джипах!
Программа тура по дням
Встречай, Камчатка
Добро пожаловать на Камчатку!
Прямо с трапа самолета перед вами откроются величественные силуэты домашних вулканов — Корякского, Авачинского и Козельского, приветствуя вас в нашем гостеприимном крае.
Наши гиды будут ждать вас в аэропорту с табличкой.
Получив багаж, мы направимся к известной скульптурной композиции Здесь начинается Россия, расположенной на фоне вулканов, где устроим небольшую фотосессию.
Также сегодня мы отправимся на Халактырский пляж с его уникальным чёрным вулканическим песком. Здесь вас будет ждать особый сюрприз — приветственный обед с местными свежими деликатесами и бокалом шампанского!
После обеда мы растопим для вас баньку прямо на берегу океана. Хорошенько разогревшись, самые смелые окунутся в прохладные воды Тихого океана, почувствовав единение с камчатской природой.
Этот день будет наполнен ароматами морских деликатесов, теплом бани и холодом океана, став началом вашего незабываемого камчатского приключения!
Малая долина гейзеров и водопад Снежный барс
После раннего подъема мы отправляемся на джипах в наше первое путешествие.
Наш путь лежит к месту, известному как Дачные источники, однако среди местных оно больше известно как Малая долина гейзеров. Это название дано ему неспроста — здесь вы найдете ту самую, настоящую Камчатку, которую искали: дышащую, кипящую, бурлящую, полную природных чудес.
По дороге мы сделаем несколько остановок. Первая из них — Вилючинский перевал, знаменитое место с потрясающими видами на окружающие вулканы. В ясную погоду отсюда открывается великолепный вид на Вилючинский вулкан (2173 м), Горелый (1829 м) и Мутновский (2322 м). Всего мы покажем вам девять вулканов, каждый из которых хранит свою уникальную историю.
Будьте внимательны: в этих местах можно повстречать диких животных, среди которых нередко встречаются медведи!
Продолжая путь, мы доберемся до Мутновской Геоэс — крупнейшей геотермальной электростанции в России. Мы расскажем вам о принципе её работы, объясним, как здесь генерируется электроэнергия и почему эта станция считается экологически чистой.
Далее нас ждет главная цель нашего путешествия — Малая долина гейзеров. Мы покажем вам самые яркие и запоминающиеся уголки этой уникальной огнедышащей земли.
После посещения долины мы накроем обед на удивительно красивой поляне среди камчатской тундры. Вас ждут блюда из свежих местных продуктов, приготовленные с любовью и вниманием.
И наконец, напоследок, мы посетим водопад Снежный барс, высота которого сравнима с пятиэтажным домом. Его сила и красота оставят неизгладимое впечатление.
Усталые, но вдохновлённые, мы вернёмся домой лишь вечером, унося с собой яркие воспоминания об этом невероятном дне.
Восхождение на вулкан Горелый
Сегодня нас ждёт захватывающее восхождение на действующий вулкан Горелый, высота которого составляет 1829 метров.
Горелый — один из наиболее доступных вулканов для восхождений. Здесь хорошо протоптана тропа, и подъём достаточно плавный, что делает маршрут достаточно простым для большинства путешественников. Однако помните, что это всё же вулкан, и он может преподнести свои сюрпризы. Мы обязательно расскажем и покажем, как лучше двигаться, как правильно наступать и как эффективно использовать треккинговые палки. Шаг за шагом, вместе мы достигнем вершины!
Для многих это будет первый покорённый вулкан, кому-то восхождение покажется лёгкой прогулкой, а некоторым — серьёзным испытанием. Но всю красоту Горелого можно оценить только на вершине. Когда вы ступите на край кратера и загляните внутрь, никакие фотографии не смогут передать те чувства, которые вас охватят. Фантастическая панорама и магия момента никого не оставляют равнодушным. Мы покажем вам всё это великолепие!
Прямо на кратере вулкана мы покажем вам наше секретное место, откуда открывается уникальный вид на несколько кратеров одновременно. Будьте уверены, эта картина останется в вашей памяти навсегда.
Наверху мы угостим вас горячим чаем. Перекусив и отдохнув, сделаем множество замечательных снимков. И после спуска по традиции нас будет ждать заслуженный отдых на живописной поляне, где для вас будет приготовлено угощение.
Этот день станет незабываемым опытом, полным ярких эмоций и уникальных впечатлений!
Начиная со второй половины сентября, существует вероятность неблагоприятных погодных условий, которые могут сделать восхождение на вулкан небезопасным. В таком случае мы предложим вам альтернативную, не менее интересную, экскурсию. Это позволит вам насладиться путешествием, независимо от капризов природы.
Морское сафари с китами и косатками
Сегодня вас ждет целый день в Тихом океане! Ранним утром мы отправляемся в путь на большом катере. Наша цель — застать побольше морских обитателей в их естественной среде.
Первым пунктом нашего маршрута станет визит к одной из самых известных достопримечательностей Камчатки — скале Три Брата. Это уникальное природное образование, окутанное легендами и мифами, всегда привлекает внимание путешественников.
Затем мы переходим в бухту Гротовую, где можно полюбоваться причудливыми гротами, вымытыми волнами и временем. Здесь же, среди скал, раздается многоголосый птичий базар.
Наша следующая остановка — остров Старичков, расположенный в открытом океане. Остров является заповедником и памятником природы, поэтому высадка на него разрешена только научным сотрудникам. Мы обойдем его со всех сторон, чтобы вблизи полюбоваться скалистыми берегами и птичьими гнездами.
Путь в бухту Русскую пролегает через воды, где часто можно встретить одних из самых крупных обитателей морей и океанов — китов и косаток. Бухта Русская расположена на юго-западе от Авачинского залива и славится своими живописными видами.
На входе в бухту расположен мыс Кекурный, где находится лежбище сивучей — редких тихоокеанских тюленей. Пока сивучи греются на солнышке, вы можете наблюдать за ними в их естественной среде обитания.
Ни одно путешествие по акватории Камчатки не обходится без морской рыбалки. Туристы со всего мира приезжают сюда не только ради пейзажей, но и ради возможности испытать удачу в ловле рыбы в водах Тихого океана.
Пока гости настраивают снасти и ловят рыбу, готовятся угощения из ароматной ухи, свеже-пойманной жареной рыбы и только что выловленного краба. После сытного обеда у нас будет время насладиться окружающей красотой и отдохнуть, прежде чем отправиться в обратный путь.
На обратном пути внимательно всматривайтесь в водную гладь - киты и косатки могут в любой момент всплыть совсем близко!
Горный массив Вачкажец
Готовы к новым приключениям? Горный массив Вачкажец — место, поражающее своей красотой. Вачкажец входит в перечень особо охраняемых природных территорий Камчатки, что подчеркивает его уникальность и важность сохранения его экосистемы.
Преодолев настоящее камчатское бездорожье, пролегающее сквозь густой каменно-берёзовый лес, мы окажемся у начала нашего пешеходного маршрута.
Пешеходный маршрут несложный, без резких перепадов высоты.
Пройдя лес, мы выйдем к чистейшему горному озеру Тахколочь, расположенному на высоте 600 метров над уровнем моря. Это место, куда запрещен въезд автомобилям, что добавляет ему особую уединенность. Озеро окружено горами Летняя-Поперечная, Вачкажцами и самим Вачкажцом. Это тихое, невероятно красивое место в любое время года. Если погода благоприятствует, можно увидеть чёткое отражение горных вершин в зеркальной глади озера. На берегу мы сделаем красивые фотографии и немного отдохнём.
Далее мы продолжим путь вдоль горной речки. Из неё можно смело пить воду — она чистейшая и очень вкусная.
Прогулка по Вачкажцу приведет нас к двум красивым водопадам. В жару так и хочется окунуться, но вода холодная.
Еще на Вачкажце есть шанс встретить медведя. Они тоже любят это место. Мы проведем дополнительный инструктаж, как вести себя при встрече с ним. У нас всегда с собой средства для защиты от медведя. Но самое важное — это правильное поведение группы.
Многие считают Вачкажец местом силы. Здесь, среди величественных гор, чистых рек и озёр, царит особая атмосфера, словно сама природа наполняет людей энергией и помогает им восстановить душевные и физические силы.
По пути мы наверняка встретим евражек — беренгийских сусликов. Эти милые зверьки обожают выпрашивать у туристов орешки. Будьте осторожны, не давайте себя обмануть. Помните, кормить диких животных нельзя!
Гулять мы будем целый день, наслаждаясь красивыми видами и немного отдыхая от вулканов.
После активной прогулки нас будет ожидать заслуженный отдых и обед в лесной чаще.
Подножье вулкана Мутновского и каньон Опасный
Сегодня мы с вами отправимся к подножью одного из самых активных и загадочных вулканов Камчатки вулкану Мутновскому. Мутновский представляет собой массив, состоящий из четырех сросшихся кратеров. Его высота достигает 2322 метров над уровнем моря. О его постоянной активности говорит неутихающая фумарольная деятельность: из глубины вулкана постоянно вырываются столбы пара и газов.
Сама дорога к Мутновскому вулкану — это тоже настоящее приключение. Проезжая по лаве вулкана Горелого, мы преодолеем достаточно сложные участки, включая нерастаявшие снежники. Но все трудности стоят того, ведь впереди вас ждет одно из наших любимых мест на Камчатке.
Подножие Мутновского вулкана откроет перед вами каньон Опасный. Это фантастическое место, где природа создает невероятные картины. Мы спустимся к самому краю каньона, откуда открывается потрясающий вид на водопад высотой 80 метров. Мы покажем место, откуда прыгают в каньон роуп-джамперы, где натягивали хайлайн и ходили по стропе над обрывом.
Отвесные склоны каньона, панорама вулканов Ходутка, Опала, Асача, белый снег, оранжево-ржавые склоны и зеленый ковер Альпийских лугов - невероятное зрелище!
Вдоволь налюбовавшись, мы устроим наш традиционный обед с видом на Мутновский вулкан.
Эта экскурсия последняя в нашем туре. Сегодня вы прощаетесь с дикой природой Камчатки. И мы обещаем сделать этот день для вас особенно запоминающимся, наполнив его яркими событиями!
Свободный день
В свободный день есть прекрасная возможность расширить программу тура и добавить в своё путешествие дополнительные экскурсии на свое усмотрение.
Вот несколько вариантов, которые мы можем предложить:
- Восхождение на Авачинский вулкан. Подъем требует хорошей физической подготовки и выносливости, но усилия стоят того. С вершины открывается шикарная панорама на окружающие вулканы, город и даже на океан.
- Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и Налычевские термальные источники. Полет в одно из самых труднодоступных мест на Камчатке. Посмотрите с высоты на уникальные ландшафты и удивительные природные чудеса Камчатки: гейзеры, вулканы, живописные долины.
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро. Удивительно красивое озеро расположено в Южно-Камчатском заказнике на юге полуострова. Здесь можно понаблюдать за настоящей медвежьей рыбалкой.
- Сплав по реке Быстрая. Неспешный сплав по живописной реке, речная рыбалка на лосося, камчаткая уха из свеже-пойманной рыбы, купание в горячих источниках. Это возможность увидеть на берегу медведей, ловящих рыбу, а в небе белоплечего орлана.
Мы рекомендуем не спешить с бронированием дополнительных экскурсий, поскольку свободный день служит также резервным на случай неблагоприятной погоды. Этот день может быть перемещён в графике тура. Если вы хотите забронировать дополнительную экскурсию заранее, советуем рассмотреть вариант продления вашего пребывания на Камчатке еще на один день. Вы сможете спокойно посетить эти экскурсии уже после завершения основной программы. Свяжитесь со мной, и я подробнее вам про все расскажу.
Возвращение домой
Подходит к концу наше путешествие.
В этот день мы заедем на рыбный рынок за вкусной красной рыбкой, икрой, крабовым мясом. Обязательно посетим сувенирную лавку.
В этот день я со своей командой провожаем вас домой. Мы отвезем вас в аэропорт…
И будем ждать в гости на следующий год!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в уютных апартаментах, рассчитанных на двоих гостей. Апартаменты оборудованы всем необходимым для приятного пребывания: качественный ремонт, туалетные принадлежности, полотенца, фен, стиральная машина, кухонные принадлежности, Wi-Fi
- Трансфер из аэропорта до места вашего проживания и обратно в день отъезда
- Передвижение на комфортабельных внедорожниках, специально подготовленных для сложных маршрутов, на протяжении всего тура, за исключением свободного дня
- Сопровождение профессиональных гидов на протяжении всего путешествия, исключая свободный день
- Перекусы и обеды с разнообразным меню из местных деликатесов в живописных уголках дикой Камчатки
- 10-часовая морская прогулка к бухте Русская - уникальная возможность наблюдать морских млекопитающих: китов, косаток, сивучей, нерп, каланов, а также морских птиц
- Разрешения и рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
- Купание в термальных бассейнах по программе
- Треккинговые палки и дождевики для вашего удобства
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
- Экскурсия в свободный день
- Одноместное размещение - 21000 рублей. В моем туре предусмотрено двухместное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, мы постараемся поселить вас с другим путешественником вашего пола. Однако, если подходящего соседа не найдется, потребуется оплатить услугу одноместного размещения. Также, при желании вы можете самостоятельно выбрать эту услугу, если предпочитаете жить один/на
О чём нужно знать до поездки
Подбор правильной одежды играет ключевую роль в обеспечении комфорта во время вашего путешествия.
В июле и августе, когда на Камчатке царит лето, вам понадобится легкая одежда, но не забудьте захватить теплую кофту и непромокаемую куртку на случай внезапного похолодания или возможных дождей.
С середины сентября температура начинает падать, и здесь на помощь придет принцип многослойности. Базовый слой (термобелье) сохранит вашу кожу сухой, отводя влагу. Утепляющий средний слой обеспечит сохранение тепла, а внешний слой защитит от ветра и непогоды. Не забудьте также о головном уборе и перчатках.
Какой бы месяц вы ни выбрали для своего визита, особое внимание уделите обуви. Она должна быть прочной, водонепроницаемой и обеспечивать надежную поддержку голеностопа. В идеале это должны быть терккинговые ботинки или кроссовки.
Вот список того, что нужно учесть и взять с собой:
1. Треккинговые ботинки или кроссовки
2. Непродуваемая куртка и брюки
3. Флисовая кофта
4. Термобелье
5. Легкая одежда — футболки, шорты, леггинсы для теплых дней
6. Панамка или кепка
7. Баф
8. Шапка и перчатки
9. Теплые носки
10. Небольшой рюкзак 20-35л
11. Купальные принадлежности
12. Солнцезащитные очки
13. Солнцезащитный крем
14. Репеллент от комаров