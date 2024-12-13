Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

В этом туре я покажу вам настоящую Камчатку! Я сделал максимальную выжимку из самых интересных и доступных мест. Вам не придется ходить с большими рюкзаками и ночевать в палатках. На все экскурсии мы будем выезжать только на подготовленных японских внедорожниках Nissan Safari. Никаких вахтовок и автобусов! Только комфортными группами до 12 человек в сопровождении трех опытных гидов. Это комфортно и удобно. Я работаю без посредников, без агентов и буду лично сопровождать вас в вашем путешествии!

Я родился и живу на Камчатке. Я точно знаю, как правильно показать все локации, чтобы вы не только увидели, но и почувствовали Камчатку. Зачастую гиды показывают лишь верхушку айсберга, я же покажу вам все изнутри!

Вы готовы увидеть Камчатку за 8 дней?!

Вас ждут вулкан Горелый, вулкан Мутновский, Халактырский пляж, Малая долина гейзеров, водопад Снежный барс, выход на катере в Тихий океан, каньон Опасный, термальные источники, горный массив Вачкажец, лежбище сивучей, медведи, киты, косатки, евражки, птичий базар, красная икра, крабы и многое другое!

Это будет очень насыщенная программа на джипах!