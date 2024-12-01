Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская

Устроить пикник на берегу Тихого океана, заглянуть в лавовые пещеры и отдохнуть в термах
Приглашаем в насыщенный тур по Камчатке.

Мы побываем на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком, погуляем по загадочному Мёртвому лесу и приготовим еду прямо на лавовых трещинах. А ещё пройдём по
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потокам застывшей лавы и расслабимся в горячих источниках.

Вас ждёт морской круиз на комфортабельном катере, во время которого отведаем крабов, красную икру и уху и, если повезёт, увидим китов, косаток и сивучей.

Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская
Большое путешествие по Камчатке: вулканы, глэмпинг в Мёртвом лесу и круиз в бухту Русская

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. Будем жить в отеле Double L Hotel и в глэмпинге в Мёртвом лесу, 2-местное размещение.

*Фото отеля взяты с сайта doublelhotel.ru

Питание. В стоимость включены обеды (кроме 1-го и 9-го дня) и ужины, а также трёхразовое питание в 3-5 дни. Ещё вас ждёт пикник с морепродуктами и шампанским на берегу Тихого океана, перекус, приготовленный на лавовых трещинах, и питание во время круиза на катере.

Транспорт. Mitsubishi Delica. Ожидаются длительные переезды.

Дети. Участие возможно с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение и подъём на Мишенную сопку

Встретим вас в аэропорту Елизово и отвезём в отель. У вас будет время, чтобы немного отдохнуть после перелёта, а затем отправимся на Мишенную сопку. С возвышенности открывается невероятный вид на город и окрестности.

Поужинаем в ресторане города и вернёмся в отель.

Встреча, заселение и подъём на Мишенную сопкуВстреча, заселение и подъём на Мишенную сопкуВстреча, заселение и подъём на Мишенную сопкуВстреча, заселение и подъём на Мишенную сопкуВстреча, заселение и подъём на Мишенную сопкуВстреча, заселение и подъём на Мишенную сопкуВстреча, заселение и подъём на Мишенную сопкуВстреча, заселение и подъём на Мишенную сопкуВстреча, заселение и подъём на Мишенную сопкуВстреча, заселение и подъём на Мишенную сопку
2 день

Халактырский пляж и пикник на берегу Тихого океана

С утра поедем на Халактырский пляж с необычным чёрным песком. Перед нами во всей красе предстанет Тихий океан с огромными волнами, разбивающимися о скалы, и зарослями кедрача по берегам.

На пляже устроим пикник с морскими деликатесами (икра, краб, рыбка) и шампанским.

Халактырский пляж и пикник на берегу Тихого океанаХалактырский пляж и пикник на берегу Тихого океанаХалактырский пляж и пикник на берегу Тихого океанаХалактырский пляж и пикник на берегу Тихого океана
3 день

Мёртвый лес

Проснёмся рано и на комфортабельном внедорожнике отправимся в Мёртвый лес. Расстояние — 550 км. В пути предстоит провести около 10 часов. По дороге рассмотрим шлаковые конусы, образованные после извержения, и прибудем в наш глэмпинг. Лагерь расположен прямо посреди Мёртвого леса. После вкусного ужина мы прогуляемся по окрестностям — вечером тёмные деревья выглядят особенно загадочно.

Мёртвый лесМёртвый лесМёртвый лесМёртвый лес
4 день

Природный парк «Ключевской» и конус Набока

Переедем к лавовому потоку Южный прорыв на территории природного парка «Ключевской». Мы побываем в лавовых пещерах и поднимемся на конус Набока, появившийся здесь совсем недавно — после извержения в 2013 году. На обратном пути устроим необычный перекус — приготовим еду прямо на лавовых трещинах.

Природный парк «Ключевской» и конус НабокаПриродный парк «Ключевской» и конус НабокаПриродный парк «Ключевской» и конус Набока
5 день

Кратер Звезда и подножие Плоского Толбачика

После завтрака отправимся к кратеру Звезда, а ещё заглянем в лавовые пещеры, которые образовались в 18 веке. Переедем к подножию вулкана Плоский Толбачик. Пройдём через потоки застывшей лавы, побываем в ещё горячих пещерах и увидим конус, из которого проходило извержение.

Затем погуляем по Мёртвому лесу — деревья здесь покрыты слоем пепла. Но природа постепенно восстанавливается, поэтому рядом с голыми стволами появляются живые — зрелище поражает.

Кратер Звезда и подножие Плоского ТолбачикаКратер Звезда и подножие Плоского ТолбачикаКратер Звезда и подножие Плоского ТолбачикаКратер Звезда и подножие Плоского Толбачика
6 день

Обратная дорога и купание в источниках

Поедем обратно в Петропавловск-Камчатский. Сделаем остановку, чтобы искупаться в термальных источниках. Купание помогает снять усталость и расслабиться.

По прибытии заселимся в отель и отдохнём.

Обратная дорога и купание в источникахОбратная дорога и купание в источниках
7 день

Круиз на катере

Сегодня отправимся в круиз в бухту Русская на комфортабельном катере. Будем делать остановки в открытом океане, чтобы понаблюдать за китами, косатками и сивучами. Желающие смогут попробовать глубоководную рыбалку — снасти предоставим. А ещё во время прогулки отведаем крабов, красную икру и уху.

Круиз на катереКруиз на катереКруиз на катереКруиз на катереКруиз на катереКруиз на катереКруиз на катере
8 день

Дачные источники и водопад Снежный барс

С утра поедем на Дачные источники — большое фумарольное поле в районе вулкана Мутновский. Это место ещё называют Малой долиной гейзеров, потому что из трещин в земле, проходя через ручьи, на поверхность выходит раскалённый газ. Полюбуемся водопадом Снежный барс, мощные потоки которого с грохотом срываются с высоты 20 метров.

Дачные источники и водопад Снежный барсДачные источники и водопад Снежный барсДачные источники и водопад Снежный барсДачные источники и водопад Снежный барсДачные источники и водопад Снежный барсДачные источники и водопад Снежный барсДачные источники и водопад Снежный барс
9 день

Отъезд

Отвезём вас на рыбный рынок, где вы сможете закупиться деликатесами для себя и родных. Затем поедем в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет220 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды и ужины, пикник на берегу Тихого океана с морепродуктами
  • Услуги личного повара во время путешествия на Толбачик
  • Все трансферы по маршруту
  • Аренда катера в Русскую бухту с питанием на борту
  • Входные билеты на горячие источники
  • Разрешения на въезд на Дачные источники
  • Услуги гидов-проводников
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Елизово, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Елизово, утро
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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