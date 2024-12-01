Мы побываем на Халактырском пляже с чёрным вулканическим песком, погуляем по загадочному Мёртвому лесу и приготовим еду прямо на лавовых трещинах. А ещё пройдём по
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. Будем жить в отеле Double L Hotel и в глэмпинге в Мёртвом лесу, 2-местное размещение.
*Фото отеля взяты с сайта doublelhotel.ru
Питание. В стоимость включены обеды (кроме 1-го и 9-го дня) и ужины, а также трёхразовое питание в 3-5 дни. Ещё вас ждёт пикник с морепродуктами и шампанским на берегу Тихого океана, перекус, приготовленный на лавовых трещинах, и питание во время круиза на катере.
Транспорт. Mitsubishi Delica. Ожидаются длительные переезды.
Дети. Участие возможно с 3 лет.
Программа тура по дням
Встреча, заселение и подъём на Мишенную сопку
Встретим вас в аэропорту Елизово и отвезём в отель. У вас будет время, чтобы немного отдохнуть после перелёта, а затем отправимся на Мишенную сопку. С возвышенности открывается невероятный вид на город и окрестности.
Поужинаем в ресторане города и вернёмся в отель.
Халактырский пляж и пикник на берегу Тихого океана
С утра поедем на Халактырский пляж с необычным чёрным песком. Перед нами во всей красе предстанет Тихий океан с огромными волнами, разбивающимися о скалы, и зарослями кедрача по берегам.
На пляже устроим пикник с морскими деликатесами (икра, краб, рыбка) и шампанским.
Мёртвый лес
Проснёмся рано и на комфортабельном внедорожнике отправимся в Мёртвый лес. Расстояние — 550 км. В пути предстоит провести около 10 часов. По дороге рассмотрим шлаковые конусы, образованные после извержения, и прибудем в наш глэмпинг. Лагерь расположен прямо посреди Мёртвого леса. После вкусного ужина мы прогуляемся по окрестностям — вечером тёмные деревья выглядят особенно загадочно.
Природный парк «Ключевской» и конус Набока
Переедем к лавовому потоку Южный прорыв на территории природного парка «Ключевской». Мы побываем в лавовых пещерах и поднимемся на конус Набока, появившийся здесь совсем недавно — после извержения в 2013 году. На обратном пути устроим необычный перекус — приготовим еду прямо на лавовых трещинах.
Кратер Звезда и подножие Плоского Толбачика
После завтрака отправимся к кратеру Звезда, а ещё заглянем в лавовые пещеры, которые образовались в 18 веке. Переедем к подножию вулкана Плоский Толбачик. Пройдём через потоки застывшей лавы, побываем в ещё горячих пещерах и увидим конус, из которого проходило извержение.
Затем погуляем по Мёртвому лесу — деревья здесь покрыты слоем пепла. Но природа постепенно восстанавливается, поэтому рядом с голыми стволами появляются живые — зрелище поражает.
Обратная дорога и купание в источниках
Поедем обратно в Петропавловск-Камчатский. Сделаем остановку, чтобы искупаться в термальных источниках. Купание помогает снять усталость и расслабиться.
По прибытии заселимся в отель и отдохнём.
Круиз на катере
Сегодня отправимся в круиз в бухту Русская на комфортабельном катере. Будем делать остановки в открытом океане, чтобы понаблюдать за китами, косатками и сивучами. Желающие смогут попробовать глубоководную рыбалку — снасти предоставим. А ещё во время прогулки отведаем крабов, красную икру и уху.
Дачные источники и водопад Снежный барс
С утра поедем на Дачные источники — большое фумарольное поле в районе вулкана Мутновский. Это место ещё называют Малой долиной гейзеров, потому что из трещин в земле, проходя через ручьи, на поверхность выходит раскалённый газ. Полюбуемся водопадом Снежный барс, мощные потоки которого с грохотом срываются с высоты 20 метров.
Отъезд
Отвезём вас на рыбный рынок, где вы сможете закупиться деликатесами для себя и родных. Затем поедем в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|220 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Обеды и ужины, пикник на берегу Тихого океана с морепродуктами
- Услуги личного повара во время путешествия на Толбачик
- Все трансферы по маршруту
- Аренда катера в Русскую бухту с питанием на борту
- Входные билеты на горячие источники
- Разрешения на въезд на Дачные источники
- Услуги гидов-проводников
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание вне программы