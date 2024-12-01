Встретим вас в аэропорту Елизово и отвезём в отель. У вас будет время, чтобы немного отдохнуть после перелёта, а затем отправимся на Мишенную сопку. С возвышенности открывается невероятный вид на город и окрестности.

Поужинаем в ресторане города и вернёмся в отель.