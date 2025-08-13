Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Проживание в одном из лучших отелей полуострова - спа-отеле 4*"Лагуна" с термальными бассейнами и территорией в даты 24 - 30 августа и 31 августа - 6 сентября!

В остальные даты проживание в отеле 3*.

Успей забронировать свое лучшее знакомство с Камчаткой!

Вас ждет комфорт-тур с проживанием в комфортном отеле и с концепцией "все включено", вам останется только наслаждаться вашим ярким насыщенным путешествием, чтобы за 7 дней на полуострове увидеть максимум!

Тур с максимальным погружением в край вулканов, медведей и океана, красной рыбы и икры. В туре предусмотрен формат все включено и комфорт по программе: проживание в хороших гостиницах и отелях, транспортное сопровождение на высоко проходимых авто, питание с акцентом на местные продукты, местные гиды, которые не только покажут лучшие локации для ярких впечатлений и фото, обеспечат безопасность на маршруте и максимально погрузят в камчатские приключения на краю земли!