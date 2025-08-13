Описание тура
Проживание в одном из лучших отелей полуострова - спа-отеле 4*"Лагуна" с термальными бассейнами и территорией в даты 24 - 30 августа и 31 августа - 6 сентября!
В остальные даты проживание в отеле 3*.
Успей забронировать свое лучшее знакомство с Камчаткой!
Вас ждет комфорт-тур с проживанием в комфортном отеле и с концепцией "все включено", вам останется только наслаждаться вашим ярким насыщенным путешествием, чтобы за 7 дней на полуострове увидеть максимум!
Тур с максимальным погружением в край вулканов, медведей и океана, красной рыбы и икры. В туре предусмотрен формат все включено и комфорт по программе: проживание в хороших гостиницах и отелях, транспортное сопровождение на высоко проходимых авто, питание с акцентом на местные продукты, местные гиды, которые не только покажут лучшие локации для ярких впечатлений и фото, обеспечат безопасность на маршруте и максимально погрузят в камчатские приключения на краю земли!
- Отправиться туда, где начинается Россия, на край земли, чтобы насладиться неповторимой дикой природой, увидеть Тихий океан и его обитателей: косаток, китов и морских львов, поймать свою золотую рыбку, подняться на действующий вулкан, остаться в живых после встречи с медведем, есть в изобилии красную рыбу и икру, наполняться эмоциями и впечатлениями каждый день, пока вся остальная Россия еще спит, вернуться после путешествия с незабываемыми впечатлениями и еще долго вспоминать край медведей, вулканов и океана!
Программа тура по дням
Здесь начинается Россия
Добро пожаловать на Камчатку, край земли!
Здесь начинается наша необъятная Россия, прилет в аэропорт Петропавловск-Камчатский (до 13.30.), после трансфер и заселение в отель, вас ждет приветственный обед-фуршет, в том числе с красной икрой, знакомимся и обсуждаем планы на путешествие. Далее едем на прогулку к Тихоокеанскому побережью на Халактырский пляж, который знаменит черным вулканическим песком.
Вечером возвращаемся в отель, ужинаем и набираемся сил, ведь утром вас ждут новые камчатские приключения.
!!! Разница с московским временем на 9 часов больше, вы можете прибыть в Петропавловск-Камчатский за день до начала программы, тем самым избежите рисков задержки рейсов и немного адаптируетесь к смене часовых поясов, при необходимости мы поможем с гостиницей
Питание включено: обед-фуршет, ужин
Вачкажец - Камчатские Альпы
Завтрак в отеле и выезжаем на треккинг по красивым местам, вдохновляться горной красотой.
Вачкажец многие считают потухшим древним вулканом, старые взрывные извержения оставили после себя большие разрушения, фактически лишив вулкан кратеров, вместо которых образовались цирки, их появлению во многом способствовали ледники. В результате горный массив обрел поразительную красоту и живописность, у подножия находится красивое озеро Тахколоч. Каскадные водопады горной реки, бурная красивая растительность и уникальные леса каменной березы, многие горный массив называют Камчатскими Альпами, природный объект имеет свою уникальную экосистему и охраняется государством. На маршруте можно встретить забавных сусликов, которых здесь называют евражками. Походный вариант обеда будет на природе. На обратном пути в отель делаем заезд на термальные источники.
Вечером делимся красивыми фото за ужином.
Питание включено: завтрак, обед (походный на природе), ужин
Косатки, киты, сивучи - навстречу ветру в океане
Сегодня на целый день отправляемся на увлекательную морскую прогулку до бухты Русская, чтобы от встречи с Тихим океаном постараться получить максимум: увидеть косаток, китов, коланов, сивучей, множество различных птиц, на рыбалке обязательно поймать тихоокеанский улов и увидеть много красоты вокруг, с воды полуостров выглядит особенно живописным.
Мы выйдем из Авачинской бухты в открытый океан и по маршруту нас ждут скалы Три Брата, остров Старичков, мыс Кекурный, много красивых мысов и бухт. Ближе к бухте Русская мы остановимся и пообедаем свежесваренной ухой, а попозже будем кушать наисвежайших крабов, также на протяжении всей прогулки будет чай и легкие закуски, морской день будет не только увлекательным, но и вкусным. Мы насладимся пейзажами океана, сделаем красивые фото, попробуем морскую рыбалку в Тихом океане и обязательно постараемся встретить кита и косаток.
Вечером вернемся в отель и будем готовиться к следующим приключениям.
Питание включено: завтрак, обед и ужин на судне
Покоряем действующий вулкан
После завтрака выезжаем к действующему вулкану.
Сегодня нас ждет покорение вулкана Горелый, высота которого 1829 м., само восхождение считается несложным, от подножья займёт около 2-3 часов (в зависимости от темпа группы). На вершине нас ждут кратеры, особенно впечатляюще выглядит Голубое озеро, восточный кратер, названный так по цвету находящегося в нем водоема. Сердцем вулкана считается Активный кратер — точка с максимальной активностью сопки.
В ясную погоду мы сможем насладиться красивыми видами на соседние вулканы. Походный вариант обеда будет на природе.
К вечеру снимаем приятную усталость в термальных источниках и гордимся собой, ведь позади восхождение на действующий вулкан Камчатки. Вечером возвращение в отель и ужин.
Питание включено: завтрак, обед (походный на природе), ужин
***Кто не захочет подниматься на вулкан, может остаться в отеле или посетить локации для легких прогулок (дадим рекомендации)
К хозяину Камчатки - сплав по реке Быстрая
После завтрака в отеле отправляемся к реке Быстрая, здесь берет начало Срединный хребет и виды очень живописные. Мы снова будем наслаждаться природой, сегодня нас ждет небыстрый и спокойный сплав по реке, невзирая на ее название, вокруг нас будут окружать красивые пейзажи зеленых гор и берегов, а желающие смогут порыбачить.
Постараемся увидеть настоящего хозяина Камчатки, на полуострове проживает около 5 % всех бурых медведей планеты. Мы будем фотографировать медведей-рыбаков, которые на мелях ловят свой обед, косолапые чувствуют себя весьма комфортно в этих краях и мало обращают внимания на сплавляющихся по реке.
Сегодня вас ждет жаренная рыба и мастер-класс по приготовлению красной икры, будем грохотать икру и сделаем наисвежайшую пятиминутку.
В завершение вечера поужинаем свежесваренной ухой и посетим Малкинские горячие источники.
Питание включено: завтрак, обед (походный на природе), ужин (походный на природе)
Подножье Мутновского вулкана - гейзеры и водопады
После завтрака в отеле едем к подножью Мутновского вулкана, в нескольких километрах к востоку от перевала между горами Скалистая и Двугорбая. Сначала познакомимся с необычной Мутновской геотермальной станцией, которая обеспечивает электричеством почти треть Камчатки. Далее наслаждаемся красивыми видами и необычным ландшафтом среди множества фумаролов, увидим выходы газа на поверхность, кипящие котлы и извергающие грязевые и водные потоки, это место также называют Малой Долиной Гейзеров. На маршруте посетим дикие термальные источники.
Походный вариант обеда будет на природе. Сегодня мы также насладимся атмосферой и красивыми видами водопада Снежный барс.
К вечеру возвращаемся в отель, позже собираемся на заключительный ужин, подводим итоги тура, обмениваемся впечатлениями и скорее всего уже строим планы на будущие путешествия)
Питание включено: завтрак, обед (походный на природе), ужин
До свидания, край земли или может остаться?
Завтрак в отеле.
Как бы грустно не было, но наше путешествие в краю медведей, вулканов и океана подходит к завершению.
До выезда в аэропорт вы можете отправиться на прогулку в Петропавловск-Камчатский.
Групповой трансфер из отеля, номера необходимо сдать до 12:00, прибытие в аэропорт к 13:00. Для желающих купить икру и морепродукты может быть организована доставка.
Также вы можете продлить свое путешествие на Камчатке и попробовать такие варианты отдыха: вертолётные экскурсии к Курильскому озеру, в Долину Гейзеров, облет вулканов или восхождение на Авачинский вулкан, если возникнет желание преодолеть себя и покорить вершину более сложного и высокого вулкана (2741 м.)
Питание включено: завтрак (в отеле)
!!! из-за погодных условий и объективных причин очередность посещения локаций в программе тура по дням может быть изменена, что никак не повлияет на качество тура
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер от аэропорта Петропавловск-Камчатский до отеля (1 день) и обратно (7 день тура)
- Групповой трансфер (заброски на труднодоступные локации) по программе тура на машинах высокой проходимости (вахтовка или джипы)
- Сопровождение гида в период программы тура, работа дополнительных гидов на треккинг маршрутах, поддержка и помощь по всем вопросам
- Проживание в номерах с удобствами в отелях 3-4* в зависимости от дат тура (двуместное размещение в номере)
- Комплексное питание: 6 завтраков, 6 обедов (в том числе походные) и 6 ужинов
- Морская прогулка к бухте Русская
- Сплав на рафтах по реке Быстрая с мастер-классом по приготовлению икры
- Посещение подножья вулкана Мутновской: геотермальная электростанция Мутновская и Малая долина гейзеров (дачные источники)
- Водопад Снежный барс
- Треккинг по горному массиву Вачкажец (эко-тропа, озеро, водопады)
- Восхождение на вулкан Горелый (треккинг маршрут)
- Посещение Халактырского пляжа
- Разовое посещение термальных бассейнов / в даты с проживанием в отеле Лагуна 4* - ежедневное посещение термального бассейна (на территории отеля)
- Посещение разных термальных источников по маршруту тура (минимум 3 посещения)
Что не входит в цену
- Авиа билеты до Петропавловск-Камчатский (от 30 тыс. руб)
- Одноместное размещение
- Трансфер (такси) в случае более позднего/ раннего прилета и вылета
- Сувениры и пр. (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
По объективным причинам (погода и др.) очередность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, но это никак не повлияет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию!
Размещение в номере двухместное во время тура, если ты один или одна, постараемся подобрать для тебя соседа или соседку.
За 7-10 дней до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и необходимая информация, после бронирования отправим в личные сообщения.
При одноместном размещении в номере - доплата, о возможности одноместного размещения уточняйте в переписке у организатора.
Пожелания к путешественнику
Проживание в комфортных отелях, в разные даты разных отелях 3-4*.
В даты 24 - 30 августа и 31 августа - 6 сентября проживание в одном из лучших отелей полуострова - спа-отеле 4*"Лагуна" с термальными бассейнами и территорией!
В остальные даты в отеле 3*, поэтому стоимость на разные заезды разная.
Важно: остаток оплаты за тур вносится двумя равными частями: за 7 дней до начала и в день старта тура.