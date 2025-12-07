5 день

Морская прогулка к косаткам в Бухту

После насыщенных активных дней устроим себе отдых и не простой, а аристократический! Нас ждёт яхта, крабы, красная икра, шампанское? Мы с вами отправимся на морскую прогулку в бухту «Русская». Тихий океан, вулканы, острова причудливой формы, побережье будто из какого-то фантастического фильма - все это вы будете наблюдать весь день. Также мы увидим разнообразную фауну Камчатки - от смешных птичек-топориков до краснокнижных сивучей, в непосредственной близости от нас. Обязательно встретим косаток, а может повезёт и на горбатого кита! Кстати, на обед у нас будут не только крабы и уха из горбуши, но и та рыба, которую мы с вами сами поймаем. Рыбалка там просто сказка - улова может хватить на несколько дней вперёд?! Ночь в том же отеле.

