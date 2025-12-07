Описание тура
В этот тур мы собрали все самые красивые и главные локации Камчатки. Вас ждет марсианские пейзажи вулкана Горелого, инопланетные фумарольные поля вулкана Мутновского и, пожалуй, самый красивый стратовулкан полуострова - Авачинский, с еще теплой лавовой пробкой на вершине. Мы сделали тур максимально комфортным для вас, поэтому дни восхождения на вулканы чередуются с днями спокойных экскурсий. Вас ждет прогулка на яхте по Тихому океану с камчатскими деликатесами и в сопровождении косаток, вы увидите морских львов, котиков а возможно и китов! А первые три ночи мы проведем в отеле с собственным термальным бассейном доступным 24/7. Также, у вас будет возможность попробовать серфинг в Тихом океане в первой открывшейся в России серф-школе.
Программа тура по дням
Отдых в термах при отеле после перелета
Встреча в аэропорту Елизово в 14:00 (или исходя из времени прилёта вашего рейса), переезд на базу с термальным бассейном (комфортабельный отель), где проведём следующие 3 ночи. Знакомство, адаптация, релакс у бассейна.
Восхождение на вулкан Мутновский
Через Вилючинский перевал мы отправимся к вулкану Мутновский - одному из живописнейших вулканов Камчатки - где совершим пешую прогулку к его кратерам (их 4), увидим озёра и многочисленные фумаролы. Находясь там, вас не будет покидать чувство, будто вы оказались на другой планете! Пейзажи Мутновского впечатлят даже самого заядлого путешественника. В этот день мы также познакомимся с каньоном Опасный, в который с высоты 80 м срывается водопад, питаемый ледником Мутновского. Вечером после горного трекинга расслабимся в термальных бассейнах при отеле.
Малая долина гейзеров (Мутновская ГеоЭС)
В этот день мы посетим Малую долину гейзеров, где понаблюдаем за парогазовыми струями, бьющими из-под земли, увидим кипящие грязевые вулканчики, снова искупаемся в термальных источниках (купальники нам вообще нужны будут почти каждый день?) и посмотрим на Мутновскую геотермальную электростанцию, производящую энергию из тепла недр земли и являющуюся одной из немногих в своем роде на территории РФ. Вечер снова в термах при отеле - спа-тур практически, если не считать каждодневного трекинга по вулканам и около них?
Восхождение на вулкан Горелый
Сегодня мы поднимемся на ещё один впечатляющий вулкан Камчатки - Горелый и посмотрим его кратерные озера, а также марсианскую панораму вокруг. Красная земля, кислотное озеро, дымящие фумаролы - адская красота одним словом?. Вечером переезд в Петропавловск-Камчатский, размещение в отеле.
Морская прогулка к косаткам в Бухту
После насыщенных активных дней устроим себе отдых и не простой, а аристократический! Нас ждёт яхта, крабы, красная икра, шампанское? Мы с вами отправимся на морскую прогулку в бухту «Русская». Тихий океан, вулканы, острова причудливой формы, побережье будто из какого-то фантастического фильма - все это вы будете наблюдать весь день. Также мы увидим разнообразную фауну Камчатки - от смешных птичек-топориков до краснокнижных сивучей, в непосредственной близости от нас. Обязательно встретим косаток, а может повезёт и на горбатого кита! Кстати, на обед у нас будут не только крабы и уха из горбуши, но и та рыба, которую мы с вами сами поймаем. Рыбалка там просто сказка - улова может хватить на несколько дней вперёд?! Ночь в том же отеле.
Евражки и восхождение на вулкан Авачинская сопка
Пожалуй, это будет самый активный день. Нас ждёт восхождение на Авачинский вулкан (протяженность маршрута 15-16 км, набор высоты 1800 м). Выезд ранним утром (не позже 6:00). Долгий и приятный подъём в гору займёт около 5-6 часов. Прогулка по вершине, изучение кратера действующего вулкана. Спуск с вулкана по шлаковым выбросам. Авачинский вулкан постоянно проявляет активность. Сейчас в кратере вулкана лава до сих пор не остыла, чувствуется серный газ из извергающихся фумарол, температура в которых составляет 400 градусов! Подниматься на самый верх необязательно, у нас будет 2 сопровождающих гида, можно будет организовать альтернативный трекинг на гору Верблюд, а затем поесть голубики и покормить милейших зверьков евражек - Камчатских сусликов. Ночь в том же отеле в Петропавловске-Камчатском.
Тихий океан, черный вулканический песок, серфинг
Утром мы снова отправимся к океану гулять по чёрному вулканическому песочку Халактырского пляжа. Наша главная цель этого дня - сёрфинг (по желанию и за доп. плату - 5000 с человека за урок) и релакс под рокот волн. Неважно, умеете вы или нет, но попробовать встать на доску рекомендуем каждому. Ощущения незабываемые! После обучения по желанию можно будет хорошенько попариться в баньке и окунуться в соленые воды Тихого океана! Если же пляж, банька и сёрфинг не для вас, то в качестве альтернативы можно будет отправиться на вертолётную экскурсию в Долину гейзеров или Курильское озеро за доп. плату (в прошлом году стоило это 56000₽). Вечером свободное время, по желанию можно посетить музей «Вулканариум».
Рынок: икра, крабы, рыба. Трансфер в аэропорт
Едем на рынок за съедобными сувенирами: Камчатский краб, икорка, рыбка, а также покажем пару магазинчиков прикольной одежды местных дизайнеров. Трансфер в аэропорт, по дороге остановимся у стелы «Здесь начинается Россия» (если не сделаем это по прилету).
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных гостиницах (2-местное размещение, 3 ночи в отеле «Карымшино Парк» с двумя термальными бассейнами и 4 ночи в отеле 3-4* в Петропавловске-Камчатском)
- Завтраки
- Питание в 5-й день тура во время прогулки на яхте (крабы, рыба, икра и пр.)
- Трансфер из и в аэропорт, а также по всему маршруту
- Морская прогулка в Бухту «Русская»
- Билеты в Национальный парк «Вулканы Камчатки» на все дни восхождения на вулканы по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Обеды и ужины в 1-4 и 6-8 дни
- Сувениры
- Серфинг
- Вертолетные экскурсии
- Прочие расходы не включенные в стоимость
О чём нужно знать до поездки
Погода на Камчатке может быть совершенно разная - как достаточно прохладной, так и жаркой. Поэтому берем с собой одежду на все случаи.
Вся одежда предпочтительно спортивного стиля, обувь тоже.
1. Комплект на жару (шорты/легкие штаны/леггинсы, футболка/майка, головной убор)
2. Куртка ветровка/штормовка, пуховой жилет
3. Флисовая кофта, штаны потеплее (походные/мембранные, влагоустойчивые) для вулканов
4. Шапка легкая, перчатки
5. Обувь кроссовки, треккинговые ботинки (обязательно разносить перед поездкой)
6. Купальный набор: купальник/плавки, шлепки
7. Солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, средство от комаров.
8. «Фонарики» на ноги (гамаши, бахилы
9. Дождевик плотный и длинный
10. Трекинговые палки
11. Рюкзак походный, куда можно сложить куртку, воду, перекус
12. Термобелье легкое
13. Сушилки для обуви