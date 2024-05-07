На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Авторский тур на Камчатке

Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан

В этом северном краю всё особенное: климат, природа, еда.

Икра здесь льётся рекой, разнообразие рыбы не знает границ, а камчатского краба хоть раз в жизни должен попробовать каждый.

Едем с нами, чтобы сделать это! Вы насладитесь вкусом морепродуктов, порыбачите в открытом океане и покорите вулкан Мутновский.

Увидите сивучей и евражек, расслабитесь в термальном источнике и посмотрите на старейший на Дальнем Востоке маяк. И, конечно, сможете привезти гостинцы с собой.
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Ближайшие даты:
7
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мая
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мая
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет145 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В одном из отелей 3*: «Double L hotel», «Петропавловск», «Ключотель»,
«Командор», «Гейзер», «Peak 3456». 2-местное размещение (по запросу обсуждаются и другие варианты).

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и перекусы во время экскурсий. Ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Петропавловску-Камчатскому

Встречаемся и едем в отель. С 14:00 размещаемся, обедаем, вы отдыхаете после дороги. В случае раннего прилёта можно предварительно заказать завтрак.
Вечером прогуляемся по городу, побываем на его лучших смотровых площадках.
Затем поужинаем в ресторане: познакомимся поближе, и вы попробуете разные камчатские деликатесы.

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Петропавловску-КамчатскомуВстреча, размещение в отеле, прогулка по Петропавловску-КамчатскомуВстреча, размещение в отеле, прогулка по Петропавловску-КамчатскомуВстреча, размещение в отеле, прогулка по Петропавловску-Камчатскому
2 день

Авачинский перевал, подъём на гору Верблюд

После вкусного завтрака помчим на внедорожниках к подножию Авачинского и Корякского вулканов. Поднимемся на гору Верблюд (200 метров), откуда вы полюбуетесь завораживающим видом на вулканы Авачинский, Корякский и Жупановский, а в ясную погоду можно увидеть ещё 4 вулкана. У подножий сопок обитают евражки и суслики. Если повезёт, сделаете с ними милые кадры.

Затем вас ждёт камчатский обед на свежем воздухе и возвращение в отель.

Авачинский перевал, подъём на гору ВерблюдАвачинский перевал, подъём на гору ВерблюдАвачинский перевал, подъём на гору ВерблюдАвачинский перевал, подъём на гору ВерблюдАвачинский перевал, подъём на гору ВерблюдАвачинский перевал, подъём на гору ВерблюдАвачинский перевал, подъём на гору Верблюд
3 день

Морская прогулка к бухте Русская, рыбалка

В этот день, позавтракав, на комфортном катере отправляемся в круиз вдоль побережья в бухту Русская — узкий фьорд, окружённый утёсами. Вы насладитесь чарующими пейзажами, увидите места обитаний сивучей, будет возможность понаблюдать за китами и косатками.

Здесь же вы сможете оценить удовольствие от глубоководной рыбалки — все снасти будут подготовлены специально для вас. Любители «рыбной охоты» едут сюда за морским окунем, треской, минтаем и палтусом. А во время обеда вы полакомитесь блюдами с икрой, крабом и другими деликатесами.

Продолжительность экскурсии — 10 часов.

Морская прогулка к бухте Русская, рыбалкаМорская прогулка к бухте Русская, рыбалкаМорская прогулка к бухте Русская, рыбалкаМорская прогулка к бухте Русская, рыбалкаМорская прогулка к бухте Русская, рыбалка
4 день

Свободное время/дополнительные экскурсии

Свободный день, который мы предусмотрели на случай непогоды. Также вы можете выбрать любую дополнительную экскурсию, определиться с ней можно по приезде (только вертолётную необходимо заказать за 2 недели до тура).

Варианты экскурсий: экскурсия на квадроциклах; посещение национальной деревни и питомника ездовых собак; поездка на озеро Толмачево, на котором высока вероятность наблюдения за медведями; вертолётные экскурсии в Долину гейзеров или на Курильское озеро.

Возможны и другие варианты проведения этого дня по вашему желанию.
Стоимость экскурсий запрашивается дополнительно, всю организацию мы берем на себя.

Свободное время/дополнительные экскурсииСвободное время/дополнительные экскурсииСвободное время/дополнительные экскурсииСвободное время/дополнительные экскурсии
5 день

Восхождение на вулкан Мутновский, релакс в термальных источниках

Сегодня на джипах доедем до действующего вулкана Мутновский и совершим несложный подъём, любуясь по пути умопомрачительными видами.
Увидим серные поля, выходы фумарол и кипящие грязевые котлы, создающие ощущение, что вы попали на другую планету. Проедем по живописной дороге мимо вулкана Вилючинский и Вилючинского перевала, мимо действующего вулкана Горелый и по кальдере Горелого и Мутновского. Посмотрим на каньон Опасный, в который впадает Мутный ручей, образуя высочайший водопад.

После вкусного обеда побываем на термальных источниках — вы сможете расслабиться почти как в настоящем SPA.

В случае закрытия тропы на Мутновский вулкан будут предложены экскурсии на выбор: восхождение на вулкан Горелый или горный массив Вачкажец.

Восхождение на вулкан Мутновский, релакс в термальных источникахВосхождение на вулкан Мутновский, релакс в термальных источникахВосхождение на вулкан Мутновский, релакс в термальных источникахВосхождение на вулкан Мутновский, релакс в термальных источникахВосхождение на вулкан Мутновский, релакс в термальных источникахВосхождение на вулкан Мутновский, релакс в термальных источникахВосхождение на вулкан Мутновский, релакс в термальных источникахВосхождение на вулкан Мутновский, релакс в термальных источникахВосхождение на вулкан Мутновский, релакс в термальных источниках
6 день

Крабовая вечеринка на берегу океана, мыс Маячный

После завтрака снова прыгаем в джипы и едем к океану на Халактырский пляж, покрытый чёрным вулканическим песком. Устроим на берегу крабовую вечеринку! Будем пить игристое и есть икру ложками.

Во второй половине дня посетим мыс Маячный. Посмотрим на старейший маяк на Дальнем Востоке — «Петропавловский». А ещё поймём, почему это место называют «краем света».

Крабовая вечеринка на берегу океана, мыс МаячныйКрабовая вечеринка на берегу океана, мыс МаячныйКрабовая вечеринка на берегу океана, мыс МаячныйКрабовая вечеринка на берегу океана, мыс Маячный
7 день

Рыбный рынок, отъезд

После завтрака заглянем на местный рыбный рынок, чтобы вы могли привезти гостинцы и деликатесы домой. Трансфер в аэропорт.

Рыбный рынок, отъездРыбный рынок, отъездРыбный рынок, отъездРыбный рынок, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и перекусы во время экскурсий
  • Сопровождение квалифицированными местными гидами на протяжении всего тура
  • Трансферы по программе, от аэропорта и в аэропорт
  • Снаряжение для рыбалки в морском круизе
  • Треккинговое снаряжение (палки, хобы, дождевики)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины
  • Дополнительная экскурсия в свободный день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи зависит от времени вашего прилёта
Завершение: Петропавловск-Камчатский, аэропорт, ко времени ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеВсе туры7-дневные турыВулкан МутновскийПопулярные местаПрирода и пейзажиВулкан АвачинскийЖивотныеРыбалкаВодные развлеченияВулканыКиты

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