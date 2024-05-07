После вкусного завтрака помчим на внедорожниках к подножию Авачинского и Корякского вулканов. Поднимемся на гору Верблюд (200 метров), откуда вы полюбуетесь завораживающим видом на вулканы Авачинский, Корякский и Жупановский, а в ясную погоду можно увидеть ещё 4 вулкана. У подножий сопок обитают евражки и суслики. Если повезёт, сделаете с ними милые кадры.

Затем вас ждёт камчатский обед на свежем воздухе и возвращение в отель.