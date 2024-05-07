Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Икра здесь льётся рекой, разнообразие рыбы не знает границ, а камчатского краба хоть раз в жизни должен попробовать каждый.
Едем с нами, чтобы сделать это! Вы насладитесь вкусом морепродуктов, порыбачите в открытом океане и покорите вулкан Мутновский.
Увидите сивучей и евражек, расслабитесь в термальном источнике и посмотрите на старейший на Дальнем Востоке маяк. И, конечно, сможете привезти гостинцы с собой.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|145 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В одном из отелей 3*: «Double L hotel», «Петропавловск», «Ключотель»,
«Командор», «Гейзер», «Peak 3456». 2-местное размещение (по запросу обсуждаются и другие варианты).
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и перекусы во время экскурсий. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка по Петропавловску-Камчатскому
Встречаемся и едем в отель. С 14:00 размещаемся, обедаем, вы отдыхаете после дороги. В случае раннего прилёта можно предварительно заказать завтрак.
Вечером прогуляемся по городу, побываем на его лучших смотровых площадках.
Затем поужинаем в ресторане: познакомимся поближе, и вы попробуете разные камчатские деликатесы.
Авачинский перевал, подъём на гору Верблюд
После вкусного завтрака помчим на внедорожниках к подножию Авачинского и Корякского вулканов. Поднимемся на гору Верблюд (200 метров), откуда вы полюбуетесь завораживающим видом на вулканы Авачинский, Корякский и Жупановский, а в ясную погоду можно увидеть ещё 4 вулкана. У подножий сопок обитают евражки и суслики. Если повезёт, сделаете с ними милые кадры.
Затем вас ждёт камчатский обед на свежем воздухе и возвращение в отель.
Морская прогулка к бухте Русская, рыбалка
В этот день, позавтракав, на комфортном катере отправляемся в круиз вдоль побережья в бухту Русская — узкий фьорд, окружённый утёсами. Вы насладитесь чарующими пейзажами, увидите места обитаний сивучей, будет возможность понаблюдать за китами и косатками.
Здесь же вы сможете оценить удовольствие от глубоководной рыбалки — все снасти будут подготовлены специально для вас. Любители «рыбной охоты» едут сюда за морским окунем, треской, минтаем и палтусом. А во время обеда вы полакомитесь блюдами с икрой, крабом и другими деликатесами.
Продолжительность экскурсии — 10 часов.
Свободное время/дополнительные экскурсии
Свободный день, который мы предусмотрели на случай непогоды. Также вы можете выбрать любую дополнительную экскурсию, определиться с ней можно по приезде (только вертолётную необходимо заказать за 2 недели до тура).
Варианты экскурсий: экскурсия на квадроциклах; посещение национальной деревни и питомника ездовых собак; поездка на озеро Толмачево, на котором высока вероятность наблюдения за медведями; вертолётные экскурсии в Долину гейзеров или на Курильское озеро.
Возможны и другие варианты проведения этого дня по вашему желанию.
Стоимость экскурсий запрашивается дополнительно, всю организацию мы берем на себя.
Восхождение на вулкан Мутновский, релакс в термальных источниках
Сегодня на джипах доедем до действующего вулкана Мутновский и совершим несложный подъём, любуясь по пути умопомрачительными видами.
Увидим серные поля, выходы фумарол и кипящие грязевые котлы, создающие ощущение, что вы попали на другую планету. Проедем по живописной дороге мимо вулкана Вилючинский и Вилючинского перевала, мимо действующего вулкана Горелый и по кальдере Горелого и Мутновского. Посмотрим на каньон Опасный, в который впадает Мутный ручей, образуя высочайший водопад.
После вкусного обеда побываем на термальных источниках — вы сможете расслабиться почти как в настоящем SPA.
В случае закрытия тропы на Мутновский вулкан будут предложены экскурсии на выбор: восхождение на вулкан Горелый или горный массив Вачкажец.
Крабовая вечеринка на берегу океана, мыс Маячный
После завтрака снова прыгаем в джипы и едем к океану на Халактырский пляж, покрытый чёрным вулканическим песком. Устроим на берегу крабовую вечеринку! Будем пить игристое и есть икру ложками.
Во второй половине дня посетим мыс Маячный. Посмотрим на старейший маяк на Дальнем Востоке — «Петропавловский». А ещё поймём, почему это место называют «краем света».
Рыбный рынок, отъезд
После завтрака заглянем на местный рыбный рынок, чтобы вы могли привезти гостинцы и деликатесы домой. Трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и перекусы во время экскурсий
- Сопровождение квалифицированными местными гидами на протяжении всего тура
- Трансферы по программе, от аэропорта и в аэропорт
- Снаряжение для рыбалки в морском круизе
- Треккинговое снаряжение (палки, хобы, дождевики)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины
- Дополнительная экскурсия в свободный день