Найдено 3 тура в категории « На яхте » на Камчатке, цены от 124 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине 🛥 На яхте Авторский тур 8 дней Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30 «В программу входит полноценное 3-разовое питание в 2-6 дни, а также 3-разовое питание на яхте с морепродуктами в 7 день и пикник на пляже в 8 день» 139 900 ₽ за человека 🚗 На машине 🛥 На яхте Авторский тур 8 дней Романтический тур по Камчатке Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин... «Экскурсия проходит в сборных группах до 15 человек на парусной яхте (возможно проведение индивидуальной морской прогулки за дополнительную плату)» 124 900 ₽ за человека 🚗 На машине 🛥 На яхте Авторский тур 10 дней Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30 «В программу включено 3-разовое питание на маршруте в 2-4 дни, в 5 день — завтрак и обед, в 6 — питание на яхте, 7 — питание на сплаве, 8 — только завтрак, 9 — завтрак и обед, 10 — завтрак и пикник на пляже» 169 000 ₽ за человека Все туры Камчатки

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На яхте»

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки на Камчатке в 2024 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август