1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«В программу входит полноценное 3-разовое питание в 2-6 дни, а также 3-разовое питание на яхте с морепродуктами в 7 день и пикник на пляже в 8 день»
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Экскурсия проходит в сборных группах до 15 человек на парусной яхте (возможно проведение индивидуальной морской прогулки за дополнительную плату)»
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
124 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«В программу включено 3-разовое питание на маршруте в 2-4 дни, в 5 день — завтрак и обед, в 6 — питание на яхте, 7 — питание на сплаве, 8 — только завтрак, 9 — завтрак и обед, 10 — завтрак и пикник на пляже»
169 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На яхте»
Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "На яхте" можно забронировать 3 тура от 124 900 до 169 000.
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки на Камчатке в 2024 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август