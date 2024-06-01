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Авторский тур
7 дней
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
«В этот день, позавтракав, на комфортном катере отправляемся в круиз вдоль побережья в бухту Русская — узкий фьорд, окружённый утёсами»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
«Там у вас будет морская прогулка, рассчитанная на 10-12 часов: доберемся до Русской бухты, по пути будем наблюдать за морскими животными: например, можно увидеть китов, косаток, сивучей и нерп»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«В программу входит полноценное 3-разовое питание в 2-6 дни, а также 3-разовое питание на яхте с морепродуктами в 7 день и пикник на пляже в 8 день»
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
84 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
«В этот день на комфортном катере отправляемся в круиз вдоль побережья в бухту Русская — узкий фьорд, окружённый утёсами разной высоты»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
175 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Это насыщенное путешествие гармонично сочетает рыбалку, морские прогулки, рафтинг и треккинг»
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
139 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«После завтрака вас ждёт пятичасовая морская прогулка»
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
124 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«В программу включено 3-разовое питание на маршруте в 2-4 дни, в 5 день — завтрак и обед, в 6 — питание на яхте, 7 — питание на сплаве, 8 — только завтрак, 9 — завтрак и обед, 10 — завтрак и пикник на пляже»
169 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рыбалка на Камчатке
Начало: Петропавловск-Камчатский
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
119 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Ранним утром отправляемся в порт и заходим на борт нашей океанской яхты»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«В этом туре мы собрали сразу несколько ярких впечатлений — конное путешествие по заказнику к высокогорному озеру Костакан у потухшего вулкана Бакенинг, джип-тур к Авачинскому вулкану и морскую прогулку с рыбалкой по бухте Русская»
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
156 875₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Это скорее водная прогулка по живописным местам Камчатки — вы будете проплывать мимо покрытых кедрачом сопок, густых зарослей шеломайника и буквально ощутите эффект погружения в мир дикой, первозданной природы»
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
«Сегодня отправимся на морскую прогулку на корабле по бухтам»
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
«За время путешествия вы изучите территорию Кроноцкого заповедника и окрестности посёлка Паужетка, полюбуетесь завораживающими ландшафтами с борта катера и понаблюдаете за медведями, обитающими на острове»
15 авг в 10:00
26 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина1 июня 2024Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
- ААндрей27 февраля 2024Вся Камчатка за 14 днейСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Вся Камчатка за 14 днейОгромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ААлександр30 августа 2023Камчатка без рюкзаков. Комбинированный турПрекрасная природа, красиво подобранные места, собралась хорошая компания, отличные гиды
- ККонстантин29 августа 2023Вся Камчатка за 14 днейОтлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ВВиталий6 августа 2023Камчатка без рюкзаков. Комбинированный турНам очень понравилось. Спасибо большое!!!
- ККирилл18 мая 2023Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсииОтличная компания, классная команда! Брали тур на 10 дней. Все прошло супер. Хороший сервис, икра каждый день)) Нам очень повезло с сопровождающим гидом. Дмитрий молодец! Все вопросы решались оперативно. Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия4 мая 2023Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсииВсе четко и во время. Отличная экскурсионная программа с фуршетом на пляже, крабами и икрой. Мы в восторге от Камчатки. Рекомендуем.
- ВВиктория5 октября 2022Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсииХочу выразить огромную благодарность вашей команде за наш замечательный отдых! Отдыхали с мужем в сентябре 2022г в групповом туре. Перед
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Водные развлечения»
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- На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
- Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
- Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
- Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
- В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
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Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 23 тура от 84 000 до 203 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры на Камчатке на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024