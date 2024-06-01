Туры по воде на Камчатке

Найдено 23 тура в категории «Водные развлечения» на Камчатке, цены от 84 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
«В этот день, позавтракав, на комфортном катере отправляемся в круиз вдоль побережья в бухту Русская — узкий фьорд, окружённый утёсами»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000 за человека
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
«Там у вас будет морская прогулка, рассчитанная на 10-12 часов: доберемся до Русской бухты, по пути будем наблюдать за морскими животными: например, можно увидеть китов, косаток, сивучей и нерп»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500 за человека
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«В программу входит полноценное 3-разовое питание в 2-6 дни, а также 3-разовое питание на яхте с морепродуктами в 7 день и пикник на пляже в 8 день»
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900 за человека
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
84 000 за человека
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Авторский тур
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
«В этот день на комфортном катере отправляемся в круиз вдоль побережья в бухту Русская — узкий фьорд, окружённый утёсами разной высоты»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
175 000 за человека
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Это насыщенное путешествие гармонично сочетает рыбалку, морские прогулки, рафтинг и треккинг»
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
139 900 за человека
Романтический тур по Камчатке
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«После завтрака вас ждёт пятичасовая морская прогулка»
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
124 900 за человека
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«В программу включено 3-разовое питание на маршруте в 2-4 дни, в 5 день — завтрак и обед, в 6 — питание на яхте, 7 — питание на сплаве, 8 — только завтрак, 9 — завтрак и обед, 10 — завтрак и пикник на пляже»
169 000 за человека
Рыбалка на Камчатке
Авторский тур
3 дня
Рыбалка на Камчатке
Начало: Петропавловск-Камчатский
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
119 000 за всё до 4 чел.
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Ранним утром отправляемся в порт и заходим на борт нашей океанской яхты»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
160 000 за человека
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«В этом туре мы собрали сразу несколько ярких впечатлений — конное путешествие по заказнику к высокогорному озеру Костакан у потухшего вулкана Бакенинг, джип-тур к Авачинскому вулкану и морскую прогулку с рыбалкой по бухте Русская»
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
156 875 за человека
Легендарные маршруты Камчатки
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Это скорее водная прогулка по живописным местам Камчатки — вы будете проплывать мимо покрытых кедрачом сопок, густых зарослей шеломайника и буквально ощутите эффект погружения в мир дикой, первозданной природы»
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000 за человека
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
«Сегодня отправимся на морскую прогулку на корабле по бухтам»
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000 за человека
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
«За время путешествия вы изучите территорию Кроноцкого заповедника и окрестности посёлка Паужетка, полюбуетесь завораживающими ландшафтами с борта катера и понаблюдаете за медведями, обитающими на острове»
15 авг в 10:00
26 авг в 10:00
120 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
    Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
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    май все таки, не совсем сезон. Очень помогли мне Анастасия и Сергей из туристической фирмы "Это твоя Камчатка", подобрали замечательные экскурсии, которые реальны для сезона мая; и не только, предложили проживание в гостинице Double L Hotel. Хочу отдельно отметить это место, так как очень мне понравилось, ресторан гостиницы, обслуживание, девочки на ресепшене очень заботливы и внимательны!!! У меня были экскурсии: в малую долину гейзеров "Дачные источники" - подножие вулкана Мутновский, вулкан Горелый - восхождение на снегоходе, морская прогулка на остров Старичков и по самой Авачинской бухте, увидела скалы "Три брата", вблизи все выглядит иначе, завораживает. Халактырский пляж, как я его лично называю "галактический" с черным песком, при чем песок магнитится и этно - деревня "Кайныран" с живущим там камчатским медведем Сильвестром. Ещё был свободный день, в который погуляла по сопкам города, посетила театр, музеи города, самый главный это конечно Вулканариум, советую сходить и посетить эту экскурсию, Анастасия также ее может предложить, а почему? Так после нее сразу становится ясно, какие места хочется увидеть, какие вулканы и заповедники, и каким путем: на джип туре или вертолетной экскурсией или морской. Лично у меня уже сложился новый тур на следующий год, но уже в летний сезон. Очень хочется увидеть другие вулканы, потрогать на ощупь породы. Чем музей и понравился и привлек, что там можно все трогать и понимаешь, что необходимо увидеть это своими глазами уже. Хочется и на Толбачек, Ключевской, Шивелучь, Курильское озеро, озеро Толмачёво, снова Горелый так как зимой не видно бирюзового кратерского озера, бухту Русскую. А потом понимаешь, что есть ещё и заповедники и ещё вулканы, в общем если кого и зацепит, тот будет возвращаться неоднократно. 😀 Меня зацепило, при чем глубоко. И город, и вулканы, и океан, и люди живущие там. Отдельное спасибо и благодарность организаторам моего тура Анастасии и Сергею, благодаря им мне хочется снова вернуться!!! ❤️

    Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Вся Камчатка за 14 дней
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Вся Камчатка за 14 дней
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • А
    Александр
    30 августа 2023
    Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
    Прекрасная природа, красиво подобранные места, собралась хорошая компания, отличные гиды
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Вся Камчатка за 14 дней
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • В
    Виталий
    6 августа 2023
    Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
    Нам очень понравилось. Спасибо большое!!!
  • К
    Кирилл
    18 мая 2023
    Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсии
    Отличная компания, классная команда! Брали тур на 10 дней. Все прошло супер. Хороший сервис, икра каждый день)) Нам очень повезло с сопровождающим гидом. Дмитрий молодец! Все вопросы решались оперативно. Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2023
    Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсии
    Все четко и во время. Отличная экскурсионная программа с фуршетом на пляже, крабами и икрой. Мы в восторге от Камчатки. Рекомендуем.
  • В
    Виктория
    5 октября 2022
    Страна Вулканов VIP. 3 вертолетные экскурсии
    Хочу выразить огромную благодарность вашей команде за наш замечательный отдых! Отдыхали с мужем в сентябре 2022г в групповом туре. Перед
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    поездкой изучали много информации по Камчатке и не могли никак найти программу не требующую особой физической подготовки и что бы были включены все основные экскурсии, включая вертолетные. Такую программу нам предложили только здесь, остальные компании предлагали либо индивидуально делать такую программу (ценник сразу увеличивался в 2 раза) либо набирать по отдельности каждую экскурсию, что для нас было очень неудобно. В итоге остановились на данной турфирме и не пожалели. По существу, для тех кто только планирует поездку: 1. Собирайтесь обязательно по списку который вам высылают. Мы не взяли шорты, гамаши и крем от загара, о чем очень сильно пожалели. 2. Будьте готовы к тому, что вертолетные экскурсии могут переноситься. У нас была заявлена экскурсия на 3й день, по факту из-за нелетной погоды вылетели только на 6й день. 3. На Камчатке отсутствуют дороги. Ехать на огромном камазе до вулканов примерно 2-3 часа по бездорожью. Некоторым участникам в нашей группе становилось плохо, а мы к такому привыкли и нормально переносили дорогу. 4. Мы не увидели касаток, хотя группа перед нами рассказывала, что видели аж 3 касатки. К этому тоже нужно быть готовыми, некоторые в нашей группе расстроились до слез) Мне кажется нужно понимать, что это природа и дело случая. За то мы увидели сивучей, камчатских крабов и ловили разную большую рыбу (не знаю как она называется). В целом, Камчатка это что то невероятное. Могу с уверенностью сказать,что каждый должен там побывать. Пейзажи невообразимые! Надеюсь мой отзыв будет кому-то полезен. А вам ребята желаю успехов, вы большие молодцы! И еще раз спасибо за такую интересную программу и слаженную работу!

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15
  1. На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
  2. Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
  3. Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
  4. Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
  5. В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 23 тура от 84 000 до 203 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры на Камчатке на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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