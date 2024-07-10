Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Вы подниметесь на живописные действующие вулканы полуострова — Плоский Толбачик, Мутновский, Горелый и Авачинский, познакомитесь с культурой народов Севера, и всё это — в сопровождении профессиональной команды, которая сделает ваше пребывание в диком краю максимально комфортным и атмосферным.
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|295 000 ₽
Описание
Организационные детали
Маршрут может быть изменён в зависимости от погодных условий.
Рекомендации к экипировке перед началом путешествия.
Одежда
•Тёплая, длинная, непромокаемая и ветрозащитная куртка с капюшоном.
•Удобные спортивные брюки, сделанные из лёгкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре.
•Ветрозащитный костюмом и сменные брюки.
•Флисовая куртка или свитер с высоким воротником, тёплая жилетка
•Термобельё.
•Головной убор — панама или кепка с длинным козырьком для защиты от солнца; флисовая или шерстяная шапочка.
•Перчатки флисовые из гортекса или простые хлопчатобумажные
•Купальный костюм и полотенце
Обувь
• Кожаные или с Gore-Tex покрытием треккинговые ботинки с толстой жёсткой подошвой, достаточно высокие, чтобы хорошо фиксировать стопу.
• Обязательна сменная обувь: кроссовки для отдыха и прогулок в городе.
• Тапочки или сланцы.
Снаряжение
• Большая сумка для личных вещей, маленький рюкзак объемом до 30 литров (в него можно сложить запасную одежду, фотоаппарат и флягу с водой), лекарственные средства для собственного потребления, карманный складной нож, крем солнцезащитный и бальзам для губ, солнцезащитные очки, камера и/или фотоаппарат, репеллент.
Если в составе группы присутствуют люди с пищевыми аллергиями или другими ограничениями (вегетарианство различных типов, халяльное или кошерное питание), необходимо известить об этом гида как минимум за неделю до даты начала тура.
Проживание. Двухместное, комфорт зависит от локации: в Петропавловске-Камчатском и селе Эссе гостиница 3*, в посёлке Козыревск — небольшие гостевые домики для двоих с удобствами во дворе, несколько дней на горных плато — в палатках.
Питание. Полный пансион от профессионального повара: завтраки с классическими русским блюдами, горячие блюда на обед и ужин. На радиальных выходах будут выдаваться сухие пайки. Будем обязательно лакомиться местными продуктами: в меню красная икра, лосось, морепродукты, оленина, папоротник-орляк, черемша, морсы из местных ягод.
Сложность. Маршрут не предполагает специальной физической подготовки.
Связь. Стабильное соединение на турбазах, в активных частях тура будет отсутствовать.
Дети. Допустимо участие с детьми старше 8 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Встречаем вас в аэропорту и привозим в гостиницу. После отдыха знакомимся на приветственном ужине. Затем — обязательный инструктаж, так как предстоящее путешествие насыщено активностями. Вечером у вас останется время, чтобы как следует подготовиться и собраться.
Тур по городу, морская экскурсия и рыбалка
Сегодня знакомимся с Петропавловском-Камчатским: вы побываете в интерактивном музее «Вулканариум», на центральном рынке увидите ряды копчёного лосося, красной икры и крабов, а также заглянете в сувенирный магазин, где представлены работы камчатских умельцев.
Затем отправимся на шестичасовую морскую экскурсию на остров Старичков — вы рассмотрите порт с моря и сможете увидеть отдыхающих на рифах тюленей. После — ужин в ресторане и ночёвка в гостинице.
Переезд на северо-восток полуострова
После завтрака выезжаем в село Мильково — здесь мы сделаем остановку, разомнём ноги и хорошенько перекусим. После продолжим путешествие и к вечеру прибудем в посёлок Козыревск, где остановимся в маленьких деревянных домиках. Здесь для вас будет затоплена русская баня — лучшее лекарство от усталости и долгой дороги. После — ужин и отдых.
Переезд на плато вулкана Толбачик
Позавтракав, выдвигаемся в путь. По прибытии на место установим палаточный лагерь, поужинаем и отправимся отдыхать. Завтра вас ждёт прогулка к живописному вулканическому массиву!
Прогулка к вулкану
Плоский Толбачик — стратовулкан со срезанной вершиной высотой 3085 метров. Всё вокруг него покрыто пеплом, шлаком и застывшими лавовыми потоками — из-за этого поверхность вулкана напоминает лунную. Во время извержения 1975 года здесь сформировались три шлаковых конуса и погибла вся близлежащая растительность — мы подойдём ближе, чтобы увидеть вулканическую активность и возрождающийся лес.
После — возвращение в базовый лагерь, ужин и отдых.
Восхождение на Плоский Толбачик
После плотного завтрака отправимся в восхождение на активный вулкан высотой 3085 метров. Вас ожидает нетрудный, но долгий подъём — путь от базового лагеря составляет от 4 до 6 часов вверх и от 3 до 5 часов вниз. Вершина Плоского Толбачика почти целиком заполнена продуктами извержений и перекрыта мощным слоем слежавшегося снега и льда — это придаёт ей вид горного плато.
С гребня, где мы будем находиться, в ясную погоду открывается масштабная панорама на окрестные кратеры, в том числе на самый высокий вулкан Евразии — эффектную Ключевскую Сопку.
Отдых
Этот день мы оставляем в запасе на случай непогоды. Его вы проведёте на своё усмотрение — можно остаться в лагере и отдохнуть или отправиться исследовать живописные лавовые потоки Трещинного Толбачинского извержения 2012 года.
Село Эссо и местный фольклор
С утра собираем лагерь и возвращаемся в цивилизацию — мы поселимся в небольшой гостинице у термальных источников. Почти половину жителей села составляют эвены — одна из четырёх этнических групп полуострова. Вы посетите местный музей и поближе познакомитесь культурой и нравами коренных народов Камчатки.
Вечером посмотрим концерт фольклорного ансамбля и воочию убедимся, как богата и самобытна культура местных жителей. После — обед и ужин в гостинице.
Дорога на юг
После завтрака мы отправимся на юг и подберёмся ближе к плато Мутновского вулкана. Вечером — размещение на базе отдыха у термальных источников.
Переезд на плато Мутновского вулкана
После завтрака нам предстоит проехать ещё 60 километров по горной дороге до места установки базового лагеря. При хорошей погоде после обеда прогуляемся по вулканическому плато. Затем — ужин и ночёвка в палатках.
Восхождение на Мутновский вулкан или поездка к Дачным термальным источникам
Мутновский вулкан (2323 метров), как и любой активный вулкан, — изменчивая структура. Обилие талого снега, атмосферные осадки, ветра и геотермальная активность ежечасно влияют на почвы, слагающие кратер. Поэтому его посещение зависит от сложившихся природных условий. Если состояние кальдеры (котловины) не позволит нам приблизиться к нему, мы совершим прогулку к Дачным термальным источникам.
Эти живописные минеральные источники представляют собой горячие газы, проникающие сквозь воду горного ручья — вода нагревается и местами «фонтанирует». Сами термы находятся в крутом овраге: на левой стене есть несколько тёплых площадок, откуда вылетают струйки пара, а ниже, на другом склоне, бурлит большой котёл.
Вечером — возвращаемся в лагерь, ужинаем и удобно располагаемся в палатках.
Восхождение на Горелый вулкан
Этот щитовой вулкан высотой 1829 метров имеет целых 11 кратеров! Мы посетим два наиболее интересных. В первом из них расположено тёмно-синее озеро, частично покрытое льдом. Обойдя его, мы двинемся к обширному плато, где на понравившемся валуне перекусим и отдохнём, любуясь панорамой окрестностей.
В левой части плато находится отвесный обрыв — это активный кратер Горелого вулкана. Его глубина — около 100 метров, а на дне можно увидеть выходы сернистого газа и паров воды. Здесь отчётливо ощущается специфический запах испарений, но поверьте — это компенсируется головокружительными видами!
После осмотра кратера возвращаемся к вахтовому автобусу и переезжаем в базовый лагерь, где вас ждут горячий ужин и отдых. Ночёвка в палатках.
День отдыха
Сегодня переезжаем на базу отдыха, чтобы расслабиться и сделать перерыв в активных поездках. Посвятим день себе — будем купаться в термальных источниках, гулять, общаться или наслаждаться покоем в уединении.
Переезд на плато Авачинского вулкана
В первой половине дня мы переезжаем на плато Авачинского вулкана и размещаемся в приюте «Три вулкана». Часть пути будет проходить по Сухой речке, возникшей на месте схода лавы во время извержения соседнего вулкана — её русло наполняется талыми водами в летний период.
После обеда при хорошей погоде совершим прогулку к экструзии Верблюд — это скальный массив вулканического происхождения с двумя острыми вершинами, что и объясняет его название. Отсюда при ясной погоде можно полюбоваться склонами близлежащих Авачинского и Корякского вулканов, а также Авачинским заливом. Вечером — ужин, отдых и ночёвка в приюте.
Восхождение на Авачинский вулкан
Время подъёма на вершину в среднем составляет 5-6 часов и совершается по достаточно удобной тропе. Дойдя до вершины, мы сделаем длительный привал и пообедаем на краю кратера — его поверхность местами окрашена в яркий ядовито-жёлтый цвет серных отложений.
Выходящие на поверхность испарения гудят, шумят и производят довольно много дыма и пара — зрелище, безусловно, завораживает! Кроме этого, с вершины вулкана открывается эффектная панорама: правильный конус Корякского вулкана, Авачинский залив, Петропавловск-Камчатский и вулканы Налычевской долины.
Ближе к вечеру — возвращение, ужин и отдых в приюте.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
Пришло время возвращаться в столицу края! С утра мы выезжаем в город и заселяемся в гостиницу «Петропавловск». Сегодня — заключительный, прощальный ужин в ресторане.
Отъезд
Как ни трудно покидать удивительную Камчатку, этот момент всё же настанет — утром мы отвезём вас в аэропорт, где тепло попрощаемся. Пусть воспоминания о путешествии ещё долго согревают вас!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Услуги повара
- Водитель
- Услуги гида
- Трансферы по программе
- Морская прогулка
- Рыбалка
- Баня
- Палатки, спальники, туристические коврики
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Алкоголь
- Тур может быть организован специально для вас в любые даты