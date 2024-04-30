Нас ожидает не близкий переезд в соседний населенный пункт, это 308 км и 4 часа пути по новой отличной дороге с асфальтовым покрытием и великолепными пейзажами. Заселение в гостиницу. На следующий день ранний подъем, переезд к месту рыбной ловли (40 км, 1 час пути). Конечно же будет уха и чай на костре. Количество дней на посещение рыболовных мест обсуждается. По пути следования есть возможность посетить Малкинские горячие источники (подробнее можно ознакомиться найдя описание в перечне моих экскурсий).

Описание

Это путешествие — отличная возможность попробовать себя в речной рыбалке, ведь именно с этим занятием Камчатка ассоциируется у большинства представителей мужского пола. Но, как показывает практика, дамы, порой, не только не уступают, но и))) В общем, самое время отправиться на одноименную с полуостровом реку — Камчатку, для ловли хариуса, микижи (радужной форели) а также многих разновидностей гольца, но можно выудить и более крупный трофей!