Нас ожидает не близкий переезд в соседний населенный пункт, это 308 км и 4 часа пути по новой отличной дороге с асфальтовым покрытием и великолепными пейзажами. Заселение в гостиницу. На следующий день ранний подъем, переезд к месту рыбной ловли (40 км, 1 час пути). Конечно же будет уха и чай на костре. Количество дней на посещение рыболовных мест обсуждается.
По пути следования есть возможность посетить Малкинские горячие источники (подробнее можно ознакомиться найдя описание в перечне моих экскурсий).
По пути следования есть возможность посетить Малкинские горячие источники (подробнее можно ознакомиться найдя описание в перечне моих экскурсий).
Ближайшие даты:
30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Вулкан Бакенинг
- Срединный хребет
- Восточный хребет
- Малкинские горячие источники
Описание
Это путешествие — отличная возможность попробовать себя в речной рыбалке, ведь именно с этим занятием Камчатка ассоциируется у большинства представителей мужского пола. Но, как показывает практика, дамы, порой, не только не уступают, но и))) В общем, самое время отправиться на одноименную с полуостровом реку — Камчатку, для ловли хариуса, микижи (радужной форели) а также многих разновидностей гольца, но можно выудить и более крупный трофей!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулкан Бакенинг
- Срединный хребет
- Восточный хребет
- Малкинские горячие источники
Что включено
- Трансфер, экскурсионная составляющая, проживание, обеспечение орудием лова, питание в течение рыболовного дня, полевая баня.
Что не входит в цену
- Авиабилеты
Место начала и завершения?
Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Перед бронирование обязательно свяжитесь со мной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Камчатки
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