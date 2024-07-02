Туры на 3 дня на Камчатке

Найдено 4 тура в категории «3-дневные туры» на Камчатке, цены от 37 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На лошадях к Корякскому вулкану
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях к Корякскому вулкану
Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе
Начало: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский р...
2 июля в 08:00
25 июля в 08:00
37 000 за человека
Рыбалка на Камчатке
Авторский тур
3 дня
Рыбалка на Камчатке
Начало: Петропавловск-Камчатский
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
119 000 за всё до 4 чел.
На Камчатку к Курильскому озеру. Путешествие в страну медведей
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
На Камчатку к Курильскому озеру. Путешествие в страну медведей
26 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 115 000 за человека
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
230 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. На лошадях к Корякскому вулкану
  2. Рыбалка на Камчатке
  3. На Камчатку к Курильскому озеру. Путешествие в страну медведей
  4. Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "3-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 37 000 до 230 000.
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