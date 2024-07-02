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Авторский тур
3 дня
На лошадях к Корякскому вулкану
Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе
Начало: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский р...
2 июля в 08:00
25 июля в 08:00
37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рыбалка на Камчатке
Начало: Петропавловск-Камчатский
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
119 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
4 дня
26 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 115 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
230 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «3-дневные туры»
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