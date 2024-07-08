Лососи Камчатки: рыболовный тур в мини-группе

Порыбачить в проверенных местах с лодки и берега, поймать трофеи и сварить уху
Приглашаем вас в рыболовный лагерь на Камчатке рядом с двумя богатыми на лососей реками.

Вы с комфортом разместитесь в отапливаемых палатках и сможете поймать чавычу, кету, нерку, микижу, гольца и симу.
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Порыбачите как с берега, так и с лодки.

Местный егерь покажет проверенные локации, а повар поможет с разделкой, засолкой и приготовит уху из свежайшего улова по фирменному рецепту. Лагерь оборудован всем необходимым, включая баню, электричество и освещение.

Лососи Камчатки: рыболовный тур в мини-группе
Лососи Камчатки: рыболовный тур в мини-группе
Лососи Камчатки: рыболовный тур в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рыболовные лицензии и снасти в стоимость тура не входят.

Проживание. В палаточном лагере. Размещение по 2-3 человека в утеплённой кемпинговой палатке со столом, стульями, раскладушками или ортопедическими матрасами (выдаются одеяла, подушки, постельное бельё, три полотенца на человека). Для желающих есть спальники. Внутри палаток розетки и освещение (с 21:00 до 6:00). В лагере — отдельная палатка-столовая, палатка-туалет, палатка-баня.

Питание. Включено 3-разовое питание. Готовит повар. На территории лагеря есть палатка-столовая, где вы сможете разделать, засолить и приготовить пойманный улов.

Дети. От 5 лет. Обращаем внимание, что программа не рассчитана для детей, но вы можете их взять с собой.

Уровень сложности. Рыболовный тур как для опытных, так и для начинающих. Рыбачим весь день с 6:00 до 20:00 с перерывом на обед.

Программа тура по дням

1 день

Заезд в лагерь и вечерняя рыбалка

Встретим вас в аэропорту или в гостинице. Доедем до лагеря, разместимся, отдохнём, пообедаем и начнём готовиться к рыбалке.

Рядом с нами находятся две реки — Большая и Быстрая. Здесь хорошо ловятся камчатские лососи, среди которых чавыча, кета, нерка, голец, микижа, сима. Порыбачим как с берега, так и с лодок посреди дикой природы. Егерь знает лучшие места и посоветует снасти. Будем на рыбалке до 20:00, после чего вернёмся в лагерь, разделаем и засолим рыбу, обсудим планы на завтра за ужином.

Заезд в лагерь и вечерняя рыбалкаЗаезд в лагерь и вечерняя рыбалкаЗаезд в лагерь и вечерняя рыбалкаЗаезд в лагерь и вечерняя рыбалка
2 день

Рыбалка с лодки и берега

Встанем в 4:00, позавтракаем и отправимся за уловом. До обеда порыбачим либо с берега, либо с лодки. Разведаем несколько мест на реке. В 13:00 сделаем перерыв и отведаем ухи из свежепойманного камчатского лосося. Продолжим заниматься любимым делом до 20:00. К нашему возвращению в лагерь нас будет ждать ужин от повара. Проведём вечер в компании единомышленников, обсудим успехи и планы на завтра.

Рыбалка с лодки и берегаРыбалка с лодки и берегаРыбалка с лодки и берегаРыбалка с лодки и берега
3 день

Продолжение рыбалки

Сегодня расписание похоже на вчерашнее. Встанем пораньше, после завтрака отправимся на новые места, сделаем перерыв на обед, после чего продолжим рыбачить до 20:00. Вечером вновь соберёмся, отведаем обжаренный в масле улов и насладимся отдыхом на природе.

Продолжение рыбалкиПродолжение рыбалкиПродолжение рыбалкиПродолжение рыбалки
4 день

Новые рыбные места

Реки Быстрая и Большая занимают довольно обширную территорию — сегодня будем много рыбачить с моторных лодок в дикой местности. Во второй половине дня сможем вернуться на предыдущие рыбные локации, если возникнет желание.

Вечером соберёмся вместе за ужином от повара, засолим рыбу и поделимся друг с другом успехами.

Новые рыбные местаНовые рыбные местаНовые рыбные места
5 день

Продолжение рыбалки

С вечера решим — какие локации наиболее понравились и где порыбачим сегодня.

Продолжение рыбалкиПродолжение рыбалкиПродолжение рыбалки
6 день

Рыболовный день

Сегодня вновь проведём весь день за любимым занятием. Желающие смогут остаться в лагере и просто отдохнуть.

Вечером соберёмся за финальным ужином. Отведаем рыбного блюда от повара и обсудим поездку.

Рыболовный деньРыболовный деньРыболовный день
7 день

Утренняя рыбалка и отъезд

Вновь встанем пораньше и отправимся за новыми трофеями. Рыбачим до 12:00, затем вернёмся в лагерь. До отъезда успеем обработать улов и упаковать его с собой.

В Петропавловск-Камчатский прибудем во второй половине дня.

Утренняя рыбалка и отъездУтренняя рыбалка и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет87 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, работа повара
  • Трансфер от Петропавловска-Камчатского до лагеря и обратно
  • Аренда моторных лодок
  • Услуги егеря, шкипера
  • Возможно продлить тур по согласованию с организатором
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно в ваш город
  • Рыболовные лицензии
  • Рыболовные снасти
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, в первой половине дня
Завершение: Г. Петропавловск-Камчатский, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыНабережнаяПопулярные местаРыбалкаВодные развлеченияЖивотные

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