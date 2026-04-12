Описание билета
Август 2026: стоишь на краю кальдеры вулкана, затем бродишь по шипящей земле, где пар вырывается из-под ног, наслаждаешься свежей икрой на террасе уютного коттеджа с видом на океан. Ты готов это Пропустить?
Программа тура по дням
Так встречает Дальний Восток
// Вкус свежей икры, глоток шампанского и огромный вулкан на горизонте… Ты выиграл эту жизнь!
Встречаемся в аэропорту и отправляемся навстречу приключениям! В первый день нашего яркого путешествия знакомимся со сказочным краем, делаем фото на фоне домашних вулканов, пьём шампанское, едим бутерброды с икрой, окунаемся в камчатскую гастрономию.
Вместе с гидом погуляем по Петропавловск-Камчатскому, познакомимся с историей Камчатки и отправимся на обед в интересный ресторан с авторской кухней. Попробуем коктейль с вулканической пеной! Помним, что нам нужно войти в режим, и спать ложиться пока нельзя, поэтому идём в очень увлекательный и познавательный музей вулканариум.
Малая долина гейзеров
//Шипение земли, пар и запах серы. Это Камчатка живёт прямо под тобой…
После завтрака отправляемся к Дачным горячим источникам. Доедем до Вилючинского перевала, где сделаем остановку. Сам перевал высотой 825 метров, с него открывается вид на Вилючинский вулкан, кальдеру вулкана Горелый. Здесь же познакомимся со статуями Гамулов (духами вулканов). По поверью камчадалов гамулы производят дождь и молнию, перебрасывая друг другу обгоревшие головешки, а живут они на сопках.
Далее едем до Мутновской Геотермальной электростанции, крупнейшей электростанции России. Здесь находятся Дачные источники - активное фумарольное поле из пяти групп. Все они растянулись вдоль крутых склонов вулканического разрушенного оврага на сотни метров. Среди этого раздолья выделяется больше 100 струй пара. Второе название термальных выходов Малая Долина Гейзеров. Возникло оно благодаря горячим газам, проходящим сквозь холодные ручьи, создающие эффект фонтанирования и парящей земной поверхности.
Далее через Вилючинский перевал, на внедорожниках с большими колёсами, если позволят погодные условия и дорога, мы доберёмся к подножию Мутновского вулкана, где находится каньон Опасный. С обрыва на нас смотрит шестидесятиметровый водопад… По пути посмотрим на застывшие лавовые поля.
Морская прогулка в бухту Русская
//Сегодня сивучи будут смотреть на тебя с базальтовых скал. Твой Ах перекроет шум океана…
Морская прогулка по акватории Авачинской бухты, осмотр визитной карточки Камчатки - кекуров Три брата. К полудню мы уже подходим к мысу Кекурный. На нем огромные сивучи греются на солнышке, и Вы сможете полюбоваться ими в естественной среде. Здесь же велика вероятность увидеть косаток! После посещения лежбища нас ждет рыбалка на окуня и горячий обед из свежей рыбы, а так же дегустация морепродуктов. Научимся разделывать и правильно есть краба:)
На протяжении всей прогулки будем наблюдать огромное количество птиц, причудливые скалы, множество прекрасных бухт и наслаждаться величием и простором открытого Тихого океана… На обратном пути плывем мимо небольшого острова Старичков заказник, где зарегистрировано 44 гнездовые колонии 11 видов морских птиц. Остров назван так в честь основного населения - небольших птичек.
Покорители вулкана
//Горелый не спит: он дышит тебе в лицо - ты покорил настоящий вулкан. Хочешь стать героем фантастики?
Горелый вулкан получил название из-за окружающего пейзажа, который напоминает черную выжженную пустыню. Высота — 1829 м. 11 кратеров вулкана сложили длинный, 3-х километровый щитовой массив (хребет). На площади в 150 кв. км. массива - с десяток озер и кратеров с выходом горячего газа.
В восточном кратере Горелый может похвастаться Голубым озером, диметром около 500 м. Видеть его мы сможем в хорошую погоду. Озеро является визитной карточкой вулкана Горелый. Небесно-синий овал озера является индикатором спокойствия Горелый, так как в более активном вулканическом состоянии озеро начинает выкипать, меняет форму и цвет. С вершины открывается потрясающий вид на вулканы: Вилючинский, Авачнинский, Корякский и Мутновский. Восхождение вверх займёт 2,5 часа. Средний угол наклона 25 градусов.
После вулкана, если останутся силы, заедем на водопад Снежный барс.
Бескрайний черный пляж
//Твои друзья спросят: Это Марс? Исландия? Ответишь: Нет, это моя Камчатка…
Белым песком уже никого не удивить, а вот чёрный встречается не так часто. Сегодня нам принадлежит бескрайний берег Тихого океана и чудесный Халактырский пляж… Понаблюдаем за вулканами где-то за горизонтом, делаем 1001 фото, снимем reels на самом необычном пляже нашей страны…
Далее нас ждёт занятная и неповторимая активность! Представьте: вы находитесь на уникальном пляже планеты, симпатичный инструктор подбирает вам костюм для серфинга - и после инструктажа вы уже покоряете волны того самого Тихого океана… Это несложно и очень увлекательно! Сытно пообедаем и согреемся ароматными ягодными настойками.
Выбор дополнительной экскурсии
// Всего одна неделя — и ты навсегда влюбился в край, где медведи ходят быстрее, чем грузится Instagram…
В этот день можно совершить экскурсии за дополнительную плату:
- Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров или на Курильское озеро
- Горный массив Вачкажец с купанием в Зеленовских озерках - гора Верблюд
- сплав по реке Быстрая
От себя мы рекомендуем посетить озеро Толмачёва или отправиться на сплав, если Вы желаете увидеть медведей. Сплав - это спокойная и неопасная прогулка на надувной лодке с возможностью словить рыбу, самостоятельно засолить икру. Стоимость дополнительной экскурсии 15 000 руб.
Вылет домой. Спасибо, Камчатка
Стандартный вылет домой 15 августа в любое возможное время. Если не желаете оставаться на свободный день, можно улететь 14 августа.
Варианты проживания
Что включено
- Приветственный напиток с икрой
- Сопровождение гида
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер
- Обед 10,11,12,13 августа
- Снаряжение
- Рыбалка на корабле
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Ужины
- Авиабилеты
- Обеды 9,14,15 августа (в коттедже отличная кухня-столовая, можем готовить сами или заказывать)
- Сувениры, любые дополнительные траты