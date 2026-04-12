2 день

Малая долина гейзеров

//Шипение земли, пар и запах серы. Это Камчатка живёт прямо под тобой…

После завтрака отправляемся к Дачным горячим источникам. Доедем до Вилючинского перевала, где сделаем остановку. Сам перевал высотой 825 метров, с него открывается вид на Вилючинский вулкан, кальдеру вулкана Горелый. Здесь же познакомимся со статуями Гамулов (духами вулканов). По поверью камчадалов гамулы производят дождь и молнию, перебрасывая друг другу обгоревшие головешки, а живут они на сопках.

Далее едем до Мутновской Геотермальной электростанции, крупнейшей электростанции России. Здесь находятся Дачные источники - активное фумарольное поле из пяти групп. Все они растянулись вдоль крутых склонов вулканического разрушенного оврага на сотни метров. Среди этого раздолья выделяется больше 100 струй пара. Второе название термальных выходов Малая Долина Гейзеров. Возникло оно благодаря горячим газам, проходящим сквозь холодные ручьи, создающие эффект фонтанирования и парящей земной поверхности.

Далее через Вилючинский перевал, на внедорожниках с большими колёсами, если позволят погодные условия и дорога, мы доберёмся к подножию Мутновского вулкана, где находится каньон Опасный. С обрыва на нас смотрит шестидесятиметровый водопад… По пути посмотрим на застывшие лавовые поля.

