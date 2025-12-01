Мои заказы

Там с коптера видны вулканы: экспедиция по Камчатке с выходом в море

Подняться к кратерам Горелого, расслабиться в горячих природных источниках и поискать китов
Камчатка — это увлекательные приключения и незабываемые впечатления! Мы побываем на Халактырском пляже с чёрным песком и живописном мысе Маячный. Поднимемся к кратерам Горелого и полюбуемся вулканическими ландшафтами.

Отправимся в морское
читать дальше

путешествие к бухте Русская, во время которого, если повезёт, сможем понаблюдать за китами, касатками и тюленями, а также расслабимся в термальных источниках.

Вас ждут альпийские луга природного парка «Вачкажец», купание в горных водоёмах при желании и прогулка по уникальным озёрам Медвежья чаша и Толмачёва. Всё это мы украсим обедами на свежем воздухе и ежедневной съёмкой с коптера.

Там с коптера видны вулканы: экспедиция по Камчатке с выходом в море
Там с коптера видны вулканы: экспедиция по Камчатке с выходом в море
Там с коптера видны вулканы: экспедиция по Камчатке с выходом в море

Описание тура

Организационные детали

Можно добавить дополнительные локации за доплату. Рекомендуется заранее покупать авиабилеты. С собой возьмите тёплые вещи, рюкзак, очки, крем и другие необходимые мелочи.

Программа тура по дням

1 день

Первое знакомство с Камчаткой: Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляж

Встречаемся и отправляемся в наше увлекательное путешествие. Ненадолго остановимся у знакового монумента «Здесь начинается Россия»: сделаем первые фотографии и познакомимся друг с другом. Продолжим обзорной экскурсией по городу, где уже начнём погружаться в атмосферу и ритм Камчатки.

Далее направимся к знаменитому Халактырскому пляжу — чёрный вулканический песок контрастирует тут с мощными волнами Тихого океана. Нас ждёт полевой обед на свежем воздухе, а также съёмка с коптера — снимем панорамные виды океана, пляжа и силуэты вулканов.

После насыщенного дня заселимся в гостиницу и отдохнём.

Первое знакомство с Камчаткой: Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляжПервое знакомство с Камчаткой: Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляжПервое знакомство с Камчаткой: Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляжПервое знакомство с Камчаткой: Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляжПервое знакомство с Камчаткой: Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляжПервое знакомство с Камчаткой: Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляж
2 день

Мыс Маячный и термальные источники Паратунки

Утром мы отправимся на мыс Маячный — одно из самых живописных мест побережья: отвесные скалы, старинный маяк и множество морских птиц создают здесь уникальный пейзаж. С помощью квадрокоптера мы запечатлеем панораму побережья с высоты.

В уютной беседке на природе нас ждёт обед, после которого мы поедем в Паратунку, чтобы побаловать себя купанием в тёплых термальных источниках.

Мыс Маячный и термальные источники ПаратункиМыс Маячный и термальные источники ПаратункиМыс Маячный и термальные источники ПаратункиМыс Маячный и термальные источники ПаратункиМыс Маячный и термальные источники ПаратункиМыс Маячный и термальные источники ПаратункиМыс Маячный и термальные источники ПаратункиМыс Маячный и термальные источники Паратунки
3 день

Вулкан Горелый и восхождение к кратерам, Вилючинский перевал, горячие источники

Сегодня мы отправимся к вулкану Горелый и совершим восхождение к его кратерам, чтобы увидеть суровые лавовые поля и мощный вулканический ландшафт. Съёмка с коптера позволит запечатлеть невероятные виды сверху.

После спуска нас ждёт полевой обед, затем сделаем остановку на смотровой площадке Вилючинского перевала. В завершение дня расслабимся в горячих источниках.

Вулкан Горелый и восхождение к кратерам, Вилючинский перевал, горячие источникиВулкан Горелый и восхождение к кратерам, Вилючинский перевал, горячие источникиВулкан Горелый и восхождение к кратерам, Вилючинский перевал, горячие источникиВулкан Горелый и восхождение к кратерам, Вилючинский перевал, горячие источникиВулкан Горелый и восхождение к кратерам, Вилючинский перевал, горячие источникиВулкан Горелый и восхождение к кратерам, Вилючинский перевал, горячие источники
4 день

Морская экспедиция к бухте Русская

Сегодня мы 10 часов проведём в море, отправившись в путешествие к бухте Русская. Здесь можно будет увидеть морских обитателей в их естественной среде — китов, касаток и тюленей.

С коптера мы постараемся снять морскую гладь, побережье и, если повезёт, животных. На борту вас ждёт вкусный обед: уха и морепродукты. Вечером вернёмся в город.

Морская экспедиция к бухте РусскаяМорская экспедиция к бухте РусскаяМорская экспедиция к бухте Русская
5 день

Вачкажец - уголок горной сказки

Этот день проведём в природном парке «Вачкажец» — среди альпийских лугов, водопадов и тихих озёр. С высоты квадрокоптера откроются потрясающие горные панорамы.

Обед пройдёт на природе, а желающие смогут искупаться в холодных горных водоёмах.

Вачкажец - уголок горной сказкиВачкажец - уголок горной сказкиВачкажец - уголок горной сказкиВачкажец - уголок горной сказкиВачкажец - уголок горной сказкиВачкажец - уголок горной сказкиВачкажец - уголок горной сказкиВачкажец - уголок горной сказкиВачкажец - уголок горной сказки
6 день

Озеро Толмачева и природная купель Медвежья Чаша

Сегодня отправимся к живописному озеру Толмачева, а затем проведём время у природной купели Медвежья Чаша, где можно будет искупаться в окружении камчатской природы.

С квадрокоптера сделаем кадры озера и вулканов. Обед будет организован на свежем воздухе.

Озеро Толмачева и природная купель Медвежья ЧашаОзеро Толмачева и природная купель Медвежья ЧашаОзеро Толмачева и природная купель Медвежья ЧашаОзеро Толмачева и природная купель Медвежья ЧашаОзеро Толмачева и природная купель Медвежья Чаша
7 день

Завершение тура, отъезд

После выселения отправимся в аэропорт. Здесь мы попрощаемся с Камчаткой и друг с другом. До новых встреч!

Завершение тура, отъездЗавершение тура, отъездЗавершение тура, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет210 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды и перекусы во время экскурсий
  • Все экскурсии и трансферы по программе
  • Ежедневная съёмка с квадрокоптера
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Завтраки и ужины (могут быть включены в гостинице)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00 (возможна встреча в любое время дня по договорённости)
Завершение: Петропавловск-Камчатский, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 502 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.

Тур входит в следующие категории Камчатки

Похожие туры из Камчатки

Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
На машине
На снегоходах
7 дней
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Прокатиться в нартах с видом на вулканы, увидеть морских львов и расслабиться в природных ваннах
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт, зависит от ...
21 дек в 08:00
28 дек в 08:00
88 000 ₽ за человека
Земля Камчатка: вулканы, киты, медведи, термальные источники. Джип-тур 2025
Джиппинг
8 дней
-
13%
Земля Камчатка: вулканы, киты, медведи, термальные источники. Джип-тур 2025
Открой Камчатку за 8 дней! Джипы, вулканы, киты, медведи, икра
23 июн в 10:00
1 июл в 10:00
от 209 700 ₽239 700 ₽ за человека
2500 км по Камчатке: вулканы, источники, океан
На машине
12 дней
2500 км по Камчатке: вулканы, источники, океан
Покорить Горелый и Авачинский, пожить на склоне Толбачика, отправиться в морской круиз с рыбалкой
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
22 июн в 10:30
25 июн в 10:30
278 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки