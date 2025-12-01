Отправимся в морское
Описание тура
Организационные детали
Можно добавить дополнительные локации за доплату. Рекомендуется заранее покупать авиабилеты. С собой возьмите тёплые вещи, рюкзак, очки, крем и другие необходимые мелочи.
Программа тура по дням
Первое знакомство с Камчаткой: Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляж
Встречаемся и отправляемся в наше увлекательное путешествие. Ненадолго остановимся у знакового монумента «Здесь начинается Россия»: сделаем первые фотографии и познакомимся друг с другом. Продолжим обзорной экскурсией по городу, где уже начнём погружаться в атмосферу и ритм Камчатки.
Далее направимся к знаменитому Халактырскому пляжу — чёрный вулканический песок контрастирует тут с мощными волнами Тихого океана. Нас ждёт полевой обед на свежем воздухе, а также съёмка с коптера — снимем панорамные виды океана, пляжа и силуэты вулканов.
После насыщенного дня заселимся в гостиницу и отдохнём.
Мыс Маячный и термальные источники Паратунки
Утром мы отправимся на мыс Маячный — одно из самых живописных мест побережья: отвесные скалы, старинный маяк и множество морских птиц создают здесь уникальный пейзаж. С помощью квадрокоптера мы запечатлеем панораму побережья с высоты.
В уютной беседке на природе нас ждёт обед, после которого мы поедем в Паратунку, чтобы побаловать себя купанием в тёплых термальных источниках.
Вулкан Горелый и восхождение к кратерам, Вилючинский перевал, горячие источники
Сегодня мы отправимся к вулкану Горелый и совершим восхождение к его кратерам, чтобы увидеть суровые лавовые поля и мощный вулканический ландшафт. Съёмка с коптера позволит запечатлеть невероятные виды сверху.
После спуска нас ждёт полевой обед, затем сделаем остановку на смотровой площадке Вилючинского перевала. В завершение дня расслабимся в горячих источниках.
Морская экспедиция к бухте Русская
Сегодня мы 10 часов проведём в море, отправившись в путешествие к бухте Русская. Здесь можно будет увидеть морских обитателей в их естественной среде — китов, касаток и тюленей.
С коптера мы постараемся снять морскую гладь, побережье и, если повезёт, животных. На борту вас ждёт вкусный обед: уха и морепродукты. Вечером вернёмся в город.
Вачкажец - уголок горной сказки
Этот день проведём в природном парке «Вачкажец» — среди альпийских лугов, водопадов и тихих озёр. С высоты квадрокоптера откроются потрясающие горные панорамы.
Обед пройдёт на природе, а желающие смогут искупаться в холодных горных водоёмах.
Озеро Толмачева и природная купель Медвежья Чаша
Сегодня отправимся к живописному озеру Толмачева, а затем проведём время у природной купели Медвежья Чаша, где можно будет искупаться в окружении камчатской природы.
С квадрокоптера сделаем кадры озера и вулканов. Обед будет организован на свежем воздухе.
Завершение тура, отъезд
После выселения отправимся в аэропорт. Здесь мы попрощаемся с Камчаткой и друг с другом. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|210 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды и перекусы во время экскурсий
- Все экскурсии и трансферы по программе
- Ежедневная съёмка с квадрокоптера
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Завтраки и ужины (могут быть включены в гостинице)