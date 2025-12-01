Встречаемся и отправляемся в наше увлекательное путешествие. Ненадолго остановимся у знакового монумента «Здесь начинается Россия»: сделаем первые фотографии и познакомимся друг с другом. Продолжим обзорной экскурсией по городу, где уже начнём погружаться в атмосферу и ритм Камчатки.

Далее направимся к знаменитому Халактырскому пляжу — чёрный вулканический песок контрастирует тут с мощными волнами Тихого океана. Нас ждёт полевой обед на свежем воздухе, а также съёмка с коптера — снимем панорамные виды океана, пляжа и силуэты вулканов.

После насыщенного дня заселимся в гостиницу и отдохнём.