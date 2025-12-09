Мои заказы

В мини-группе на Камчатку всей семьёй: вулканы, термальные источники и погружение в быт

Увидеть 3 вулкана, покататься в собачьей упряжке и на нартах, пройтись по долине фумаролов
Привет, край вулканов, горячих источников и снежных равнин! Это путешествие позволит увидеть мощь природы без сложных переходов: маршруты подобраны так, чтобы подойдут участникам любого возраста.

Вы подниметесь на Авачинский перевал, побываете
у подножия действующего Мутновского вулкана, прогуляетесь по Никольской сопке и увидите лежбище сивучей.

Вас ждут катания на нартах и в собачьих упряжках, знакомство с коренными народами и их традициями, отдых в термальных источниках.

Каждый день откроет новые картины — от ледяных бухт с суровыми скалами до живописных долин с паровыми фумаролами.

Камчатка станет для детей настоящим открытием, а для взрослых — возможностью прикоснуться к первозданной природе и почувствовать её силу.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Рюкзак до 50 л, термобельё, водо- и ветрозащитную куртку с капюшоном, штаны, головной убор, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, треккинговую обувь и сменную пару, флиску, свитер, перчатки, предметы личной гигиены и персональную аптечку.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Камчатку

По прилёте в аэропорт Петропавловска-Камчатского вас встретит водитель и доставит в отель. Поездка занимает около 40 минут.

По прибытии — размещение в отеле. После длительного перелёта важно как можно скорее принять душ и отдохнуть, особенно с учётом 9-часовой разницы во времени между Камчаткой и Москвой. В этот день программа не предусмотрена — он посвящён восстановлению сил перед активными путешествиями.

Прибытие на Камчатку
2 день

Мыс Маячный и скалы Три Брата

После завтрака в отеле отправимся на автомобиле в посёлок Завойко. Дорога занимает около часа. Здесь начинается поездка на нартах. Перед стартом проводится обязательный инструктаж: гид объясняет, как садиться, держаться и вести себя во время движения. Нарты — это сани с сиденьями, буксируемые снегоходом.

Далее начинается маршрут протяжённостью около 12 километров к мысу Маячному. По мере продвижения открываются заснеженные равнины и узоры, созданные ветром на снегу. В ясную погоду видна Авачинская бухта — одна из крупнейших в мире. На смотровой площадке мыса раскрывается панорама с легендарными скалами Три Брата и утёсом Чертов Палец — природными стражами океанских ворот.

После спуска к берегу можно подойти к линии прибоя и услышать гул океана. Гиды расскажут о маяках и спасательных операциях, проходивших в этих суровых местах. По маршруту предусмотрены остановки для перекуса: горячий чай, ланч и сладости помогают восстановить силы.

Вечером — возвращение в отель и отдых.

Мыс Маячный и скалы Три Брата
3 день

Петропавловск-Камчатский и «Вулканариум»

Утро начинается с завтрака, после чего отправимся в исторический центр Петропавловска-Камчатского. Первая остановка — лежбище сивучей, где морские львы отдыхают прямо у берега. Самцы весят до тонны, а их рёв слышен за сотни метров. Гид расскажет о жизни этих животных и их зависимости от экологического состояния акватории.

Далее — пешая экскурсия на Никольскую сопку — место, связанное с героической обороной города в 19 веке. Со смотровой площадки открывается панорама бухты и силуэты вулканов. После посетим ещё одну обзорную точку, откуда виден весь город и суда, стоящие на рейде.

Обед проходит в местном кафе (оплачивается самостоятельно). Камчатская кухня известна ухой из свежей рыбы, крабовыми блюдами и мясом оленины.

После обеда — интерактивный музей «Вулканариум». Это единственный в России музей вулканов, где можно не только увидеть образцы лавы и пепла, но и провести эксперименты: смоделировать облако пепла, почувствовать тепло жерла или пройти через макет лавовой пещеры.

В завершение экскурсии — посещение рыбного рынка и сувенирной лавки, где продаются деликатесы и изделия камчатских мастеров.

Вечером группа возвращается в отель.

Петропавловск-Камчатский и «Вулканариум»
4 день

Авачинский перевал и гора Верблюд

После завтрака начинается путь к Авачинскому перевалу, расположенному на высоте 1256 метров между вулканами Корякским (3456 м) и Авачинским (2741 м). Сначала участники добираются на автомобилях, затем пересаживаются в нарты, которые тянут снегоходы. По мере подъёма густой лес сменяется открытыми альпийскими лугами и снежными просторами.

На перевале организован обед. Здесь царит особая тишина, нарушаемая лишь ветром, а вокруг поднимаются вулканические конусы. Если погода будет хорошей, поднимемся на гору Верблюд — скальное образование, напоминающее спину животного. Высота подъёма небольшая, но виды с вершины впечатляют.

Далее маршрут продолжается по склонам Авачинского и Корякского вулканов до отметки 1500 метров. Тропа не требует специальной подготовки, но требует внимательности.

После прогулки — спуск в обратной последовательности и возвращение в отель.

Авачинский перевал и гора Верблюд
5 день

Мутновский вулкан и Дачные источники

После плотного завтрака группа отправляется на внедорожниках к подножию Мутновского вулкана. Дорога проходит через лавовые равнины и ручьи, а смена пейзажей делает путь частью приключения. По пути предусмотрены короткие остановки с перекусом и горячим чаем.

У подножия находится долина Дачных источников — геотермальная зона с паровыми фумаролами, кипящими грязевыми котлами и отложениями серы ярко-жёлтого цвета. Перед началом прогулки гид проводит инструктаж: рассказывает, где безопасно ступать, ведь под прогретой почвой может скрываться кипящая вода.

Пешая часть маршрута короткая, но зрелищная. Повсюду поднимается пар, слышен шипящий гул, в воздухе витает запах сероводорода. Мутновский вулкан остаётся одним из самых активных на Камчатке, его энергия используется Мутновской геотермальной электростанцией.

Фотографии этого дня особенно выразительны: контраст тёмных пород, зелёного мха и жёлтых серных пятен создаёт впечатление инопланетного пейзажа.

После экскурсии — возвращение и отдых в отеле.

Мутновский вулкан и Дачные источники
6 день

Этническая Камчатка и купание в источниках

После завтрака группа отправляется в этнографический центр под открытым небом. Здесь можно увидеть яранги, орудия труда и предметы быта коренных народов. Гиды рассказывают о шаманских бубнах, национальной одежде и символике орнаментов, где каждый узор имеет значение: спираль обозначает течение жизни, зигзаг — путь реки.

Одним из самых запоминающихся моментов становится знакомство с ездовыми собаками. На Камчатке разводят лаек, самоедов, маламутов, волкособов и хаски. Несмотря на силу и выносливость, собаки дружелюбны и охотно позируют для фото.

Катание проходит по безопасной трассе под наблюдением каюров. Иногда участникам предлагают попробовать управлять упряжкой. После — фотосессия в национальных костюмах и обед в яранге с рассказами и легендами о жизни предков.

Далее следует купание в сероводородных источниках. Минеральная вода температурой около +38… +40 °C известна оздоравливающим эффектом. Даже при морозной погоде купание остаётся комфортным.

Вечером — возвращение в отель.

Этническая Камчатка и купание в источниках
7 день

Окончание тура

Утро последнего дня посвящено сборам и проверке багажа. После прощания с Камчаткой — трансфер в аэропорт. Дорога проходит среди знакомых пейзажей, и это время становится моментом подведения итогов путешествия, полного ярких впечатлений.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)179 100 ₽
1-местное размещение192 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, перекусы, обед в 4-й день
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Купание в источниках, катание в собачьей упряжке
Что не входит в цену
  • Перелёт до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Остальное питание
Место начала и завершения?
Аэропорт Петропавловска-Камчатского, около 12:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор на Камчатке
Провела экскурсии для 142 туристов
Меня зовут Наталья. Я организатор конных туров по Камчатке и создатель Школы конного туризма, имею опыт в туризме более 15 лет. А если быть точнее, то это лишь отсчёт профессиональной
читать дальше

деятельности. На самом деле мои туристические путешествия по Камчатке начались намного раньше, чем в моей жизни появился личный конь. Я могу рассказать вам о Камчатке всё. Это моя родина, которую я очень люблю. Во всех своих турах мне всегда хотелось показать самую лучшую и интересную сторону полуострова. Всё самое захватывающее! То, что точно оставит особые впечатления и останется в памяти ярким воспоминанием о необыкновенно красивом крае вулканов и медведей. Я готова делиться своим опытом с вами. Посоветую лучший сезон или местность, подскажу, что нужно включить в своё путешествие по Камчатке! Помогу с выбором отеля и многое другое.

Тур входит в следующие категории Камчатки

