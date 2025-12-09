Утро начинается с завтрака, после чего отправимся в исторический центр Петропавловска-Камчатского. Первая остановка — лежбище сивучей, где морские львы отдыхают прямо у берега. Самцы весят до тонны, а их рёв слышен за сотни метров. Гид расскажет о жизни этих животных и их зависимости от экологического состояния акватории.

Далее — пешая экскурсия на Никольскую сопку — место, связанное с героической обороной города в 19 веке. Со смотровой площадки открывается панорама бухты и силуэты вулканов. После посетим ещё одну обзорную точку, откуда виден весь город и суда, стоящие на рейде.

Обед проходит в местном кафе (оплачивается самостоятельно). Камчатская кухня известна ухой из свежей рыбы, крабовыми блюдами и мясом оленины.

После обеда — интерактивный музей «Вулканариум». Это единственный в России музей вулканов, где можно не только увидеть образцы лавы и пепла, но и провести эксперименты: смоделировать облако пепла, почувствовать тепло жерла или пройти через макет лавовой пещеры.

В завершение экскурсии — посещение рыбного рынка и сувенирной лавки, где продаются деликатесы и изделия камчатских мастеров.

Вечером группа возвращается в отель.