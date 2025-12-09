Вы подниметесь на Авачинский перевал, побываете
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Рюкзак до 50 л, термобельё, водо- и ветрозащитную куртку с капюшоном, штаны, головной убор, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, треккинговую обувь и сменную пару, флиску, свитер, перчатки, предметы личной гигиены и персональную аптечку.
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
По прилёте в аэропорт Петропавловска-Камчатского вас встретит водитель и доставит в отель. Поездка занимает около 40 минут.
По прибытии — размещение в отеле. После длительного перелёта важно как можно скорее принять душ и отдохнуть, особенно с учётом 9-часовой разницы во времени между Камчаткой и Москвой. В этот день программа не предусмотрена — он посвящён восстановлению сил перед активными путешествиями.
Мыс Маячный и скалы Три Брата
После завтрака в отеле отправимся на автомобиле в посёлок Завойко. Дорога занимает около часа. Здесь начинается поездка на нартах. Перед стартом проводится обязательный инструктаж: гид объясняет, как садиться, держаться и вести себя во время движения. Нарты — это сани с сиденьями, буксируемые снегоходом.
Далее начинается маршрут протяжённостью около 12 километров к мысу Маячному. По мере продвижения открываются заснеженные равнины и узоры, созданные ветром на снегу. В ясную погоду видна Авачинская бухта — одна из крупнейших в мире. На смотровой площадке мыса раскрывается панорама с легендарными скалами Три Брата и утёсом Чертов Палец — природными стражами океанских ворот.
После спуска к берегу можно подойти к линии прибоя и услышать гул океана. Гиды расскажут о маяках и спасательных операциях, проходивших в этих суровых местах. По маршруту предусмотрены остановки для перекуса: горячий чай, ланч и сладости помогают восстановить силы.
Вечером — возвращение в отель и отдых.
Петропавловск-Камчатский и «Вулканариум»
Утро начинается с завтрака, после чего отправимся в исторический центр Петропавловска-Камчатского. Первая остановка — лежбище сивучей, где морские львы отдыхают прямо у берега. Самцы весят до тонны, а их рёв слышен за сотни метров. Гид расскажет о жизни этих животных и их зависимости от экологического состояния акватории.
Далее — пешая экскурсия на Никольскую сопку — место, связанное с героической обороной города в 19 веке. Со смотровой площадки открывается панорама бухты и силуэты вулканов. После посетим ещё одну обзорную точку, откуда виден весь город и суда, стоящие на рейде.
Обед проходит в местном кафе (оплачивается самостоятельно). Камчатская кухня известна ухой из свежей рыбы, крабовыми блюдами и мясом оленины.
После обеда — интерактивный музей «Вулканариум». Это единственный в России музей вулканов, где можно не только увидеть образцы лавы и пепла, но и провести эксперименты: смоделировать облако пепла, почувствовать тепло жерла или пройти через макет лавовой пещеры.
В завершение экскурсии — посещение рыбного рынка и сувенирной лавки, где продаются деликатесы и изделия камчатских мастеров.
Вечером группа возвращается в отель.
Авачинский перевал и гора Верблюд
После завтрака начинается путь к Авачинскому перевалу, расположенному на высоте 1256 метров между вулканами Корякским (3456 м) и Авачинским (2741 м). Сначала участники добираются на автомобилях, затем пересаживаются в нарты, которые тянут снегоходы. По мере подъёма густой лес сменяется открытыми альпийскими лугами и снежными просторами.
На перевале организован обед. Здесь царит особая тишина, нарушаемая лишь ветром, а вокруг поднимаются вулканические конусы. Если погода будет хорошей, поднимемся на гору Верблюд — скальное образование, напоминающее спину животного. Высота подъёма небольшая, но виды с вершины впечатляют.
Далее маршрут продолжается по склонам Авачинского и Корякского вулканов до отметки 1500 метров. Тропа не требует специальной подготовки, но требует внимательности.
После прогулки — спуск в обратной последовательности и возвращение в отель.
Мутновский вулкан и Дачные источники
После плотного завтрака группа отправляется на внедорожниках к подножию Мутновского вулкана. Дорога проходит через лавовые равнины и ручьи, а смена пейзажей делает путь частью приключения. По пути предусмотрены короткие остановки с перекусом и горячим чаем.
У подножия находится долина Дачных источников — геотермальная зона с паровыми фумаролами, кипящими грязевыми котлами и отложениями серы ярко-жёлтого цвета. Перед началом прогулки гид проводит инструктаж: рассказывает, где безопасно ступать, ведь под прогретой почвой может скрываться кипящая вода.
Пешая часть маршрута короткая, но зрелищная. Повсюду поднимается пар, слышен шипящий гул, в воздухе витает запах сероводорода. Мутновский вулкан остаётся одним из самых активных на Камчатке, его энергия используется Мутновской геотермальной электростанцией.
Фотографии этого дня особенно выразительны: контраст тёмных пород, зелёного мха и жёлтых серных пятен создаёт впечатление инопланетного пейзажа.
После экскурсии — возвращение и отдых в отеле.
Этническая Камчатка и купание в источниках
После завтрака группа отправляется в этнографический центр под открытым небом. Здесь можно увидеть яранги, орудия труда и предметы быта коренных народов. Гиды рассказывают о шаманских бубнах, национальной одежде и символике орнаментов, где каждый узор имеет значение: спираль обозначает течение жизни, зигзаг — путь реки.
Одним из самых запоминающихся моментов становится знакомство с ездовыми собаками. На Камчатке разводят лаек, самоедов, маламутов, волкособов и хаски. Несмотря на силу и выносливость, собаки дружелюбны и охотно позируют для фото.
Катание проходит по безопасной трассе под наблюдением каюров. Иногда участникам предлагают попробовать управлять упряжкой. После — фотосессия в национальных костюмах и обед в яранге с рассказами и легендами о жизни предков.
Далее следует купание в сероводородных источниках. Минеральная вода температурой около +38… +40 °C известна оздоравливающим эффектом. Даже при морозной погоде купание остаётся комфортным.
Вечером — возвращение в отель.
Окончание тура
Утро последнего дня посвящено сборам и проверке багажа. После прощания с Камчаткой — трансфер в аэропорт. Дорога проходит среди знакомых пейзажей, и это время становится моментом подведения итогов путешествия, полного ярких впечатлений.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|179 100 ₽
|1-местное размещение
|192 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, перекусы, обед в 4-й день
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Купание в источниках, катание в собачьей упряжке
Что не входит в цену
- Перелёт до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Остальное питание