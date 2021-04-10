Описание и фотографии 📸 вулканов на полуострове 🏝️ Камчатке. Одни из самых известные и древние вулканы, например, Авачинский зародился примерно 40 000 лет назад, Ключевская сопка является самым высоким из них, целых 4750 метров, а последнее извержение Безымянного было в 2011 году.

Камчатка, Россия

Камчатка богата своими красотами, которые то и дело манят туристов, и большинство из них хотят увидеть знаменитый камчатские горы. При этом наиболее интересны для путешественников именно вулканы, и их на полуострове немалое количество. Наиболее любопытные для туристов вулканы Камчатки представлены ниже в виде списка, затем идет их подробное описание.

Острая гора;

Ключевская сопка;

Безымянный вулкан;

Корякский вулкан;

Авачинская гора.

Острая гора

Гора Острая

Острая гора является стратовулканом, расположенным в северной части полуострова Камчатка. Она состоит из одноименного высокого вулкана и самого маленького вулкана Кутина. Острый – одна из самых высоких вершин Срединного хребта. Вулкан высотой 2127 метра, находящийся в юго-западной части горы, известен также как просто «конус X». Вулкан извергся в последний раз около 4000 лет назад, образовав поток базальтовой лавы.

Ключевская сопка

Ключевская сопка Извержение вулкана Ключевская сопка

Ключевская сопка является базальтовым стратовулканом, который расположен недалеко от восточного побережья Камчатки. Симметричный и заснеженный Ключевской - самый высокий и самый активный из цепей вулканов Камчатки. Он был сформирован около 6000 лет назад, и с тех пор производит частые эксплозивные и эффузивные извержения.

15 сентября в 1994 года произошло извержение данного вулкана, излучившее столб пепла и вулканические газы, достигшие 2 километров высоты. В течение следующих двух недель вулкан оставался активным, пока 1 октября не образовалось облако пепла, которое поднялось на 18 километров над ним. Когда он извергал пепел, реки лавы текли по его склонам. Но в районе Ключевского проживает мало людей, поэтому риск был минимальным и большая часть пепла попала в море. При этом полуостров Камчатка - это территория, интенсивно используемая авиацией, поэтому за этим и остальными вулканами постоянно ведется наблюдение. На некоторые из вулканов и гор, можно сходить в походы, подробнее можно прочитать здесь и даже заказать экскурсию.

Безымянный вулкан

Вулкан Безымянный

Безымянный является активным стратовулканом, считавшимся неактивным до 1955 года, когда произошло его сильнейшее извержение пелагического типа. Он расположен на юго-восточной стороне бездействующего вулкана Камень и немного дальше от действующей Ключевской сопки. Гора совершала множество извержений: выброс лавы произошел в 2011 году, и в прошлом году выброс лавы был разрушительным для окружающей среды. Его самые известные извержения пришлись на 1955 и 1956 года, и 200 метров его вершины тогда разрушились. Окружающий ландшафт вулкана был сильно изменен боковым пирокластическим потоком, смывшим местность густым пеплом и другими материалами.

Извержение 1956 года было похоже на извержение гор Пеле (1902 г.) и Санта-Хелена (1980 г.). В нем большая лавина обломков не только заняла полкилометра, но и произвела сильный взрыв, когда магма вышла на открытый воздух.

Корякский вулкан

Корякский вулкан

Корякский вулкан находится на юге Камчатского полуострова в одноименном крае. Вулкан окружен вулканом Авачинский с юго-востока и городом Петропавловск-Камчатский с юга. Высота Корякского пика составляет 3456 метров, что делает его высшей точкой Авачинской вулканической группы. Он имеет форму конуса с правильными склонами, но изрезан эрозией, имея несколько небольших крутых долин, особенно в южной части.

Авачинская гора

Вулкан Авачинский

Авачинская гора представляет собой стратовулкан, входящий в Тихоокеанское огненное кольцо, со взрывными извержениями, которые относят его к категории серых вулканов. Его извержения производят:

Купола лавы;

Вулканические шлейфы;

Огненные облака;

Маленькие отливы лавы.

Авачинский зародился в середине или конце плейстоцена. Около 40 000 лет назад кальдера в форме подковы, открытая на юго-запад, образовалась во время извержения, которое погребло под эруптивными материалами площадь в 500 км2, включая нынешнее место города Петропавловск-Камчатский.

Вулкан расположен на юге края на полуострове Камчатка и окружен Тихим океаном на юго-востоке, Корякским вулканом на северо-западе и городом Петропавловск-Камчатский на юго-западе. Вулкан имеет высоту 2741 метр и форму конуса, склоны которого равномерно вписаны в подковообразную кальдеру, открытую на юго-запад. Он окружен на юго-востоке Козельским вулканом, боковым устьем извержения, состоящим из кратера, открытого на северо-востоке. Внутри этой кальдеры стратовулкан переформировался в два этапа: первый начался 18000 лет назад, а второй - около 7000 лет назад.