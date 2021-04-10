Камчатка богата своими красотами, которые то и дело манят туристов, и большинство из них хотят увидеть знаменитый камчатские горы. При этом наиболее интересны для путешественников именно вулканы, и их на полуострове немалое количество. Наиболее любопытные для туристов вулканы Камчатки представлены ниже в виде списка, затем идет их подробное описание.
- Острая гора;
- Ключевская сопка;
- Безымянный вулкан;
- Корякский вулкан;
- Авачинская гора.
Острая гора
Острая гора является стратовулканом, расположенным в северной части полуострова Камчатка. Она состоит из одноименного высокого вулкана и самого маленького вулкана Кутина. Острый – одна из самых высоких вершин Срединного хребта. Вулкан высотой 2127 метра, находящийся в юго-западной части горы, известен также как просто «конус X». Вулкан извергся в последний раз около 4000 лет назад, образовав поток базальтовой лавы.
Ключевская сопка
Ключевская сопка является базальтовым стратовулканом, который расположен недалеко от восточного побережья Камчатки. Симметричный и заснеженный Ключевской - самый высокий и самый активный из цепей вулканов Камчатки. Он был сформирован около 6000 лет назад, и с тех пор производит частые эксплозивные и эффузивные извержения.
15 сентября в 1994 года произошло извержение данного вулкана, излучившее столб пепла и вулканические газы, достигшие 2 километров высоты. В течение следующих двух недель вулкан оставался активным, пока 1 октября не образовалось облако пепла, которое поднялось на 18 километров над ним. Когда он извергал пепел, реки лавы текли по его склонам. Но в районе Ключевского проживает мало людей, поэтому риск был минимальным и большая часть пепла попала в море. При этом полуостров Камчатка - это территория, интенсивно используемая авиацией, поэтому за этим и остальными вулканами постоянно ведется наблюдение. На некоторые из вулканов и гор, можно сходить в походы, подробнее можно прочитать здесь и даже заказать экскурсию.
Безымянный вулкан
Безымянный является активным стратовулканом, считавшимся неактивным до 1955 года, когда произошло его сильнейшее извержение пелагического типа. Он расположен на юго-восточной стороне бездействующего вулкана Камень и немного дальше от действующей Ключевской сопки. Гора совершала множество извержений: выброс лавы произошел в 2011 году, и в прошлом году выброс лавы был разрушительным для окружающей среды. Его самые известные извержения пришлись на 1955 и 1956 года, и 200 метров его вершины тогда разрушились. Окружающий ландшафт вулкана был сильно изменен боковым пирокластическим потоком, смывшим местность густым пеплом и другими материалами.
Извержение 1956 года было похоже на извержение гор Пеле (1902 г.) и Санта-Хелена (1980 г.). В нем большая лавина обломков не только заняла полкилометра, но и произвела сильный взрыв, когда магма вышла на открытый воздух.
Корякский вулкан
Корякский вулкан находится на юге Камчатского полуострова в одноименном крае. Вулкан окружен вулканом Авачинский с юго-востока и городом Петропавловск-Камчатский с юга. Высота Корякского пика составляет 3456 метров, что делает его высшей точкой Авачинской вулканической группы. Он имеет форму конуса с правильными склонами, но изрезан эрозией, имея несколько небольших крутых долин, особенно в южной части.
Авачинская гора
Авачинская гора представляет собой стратовулкан, входящий в Тихоокеанское огненное кольцо, со взрывными извержениями, которые относят его к категории серых вулканов. Его извержения производят:
- Купола лавы;
- Вулканические шлейфы;
- Огненные облака;
- Маленькие отливы лавы.
Авачинский зародился в середине или конце плейстоцена. Около 40 000 лет назад кальдера в форме подковы, открытая на юго-запад, образовалась во время извержения, которое погребло под эруптивными материалами площадь в 500 км2, включая нынешнее место города Петропавловск-Камчатский.
Вулкан расположен на юге края на полуострове Камчатка и окружен Тихим океаном на юго-востоке, Корякским вулканом на северо-западе и городом Петропавловск-Камчатский на юго-западе. Вулкан имеет высоту 2741 метр и форму конуса, склоны которого равномерно вписаны в подковообразную кальдеру, открытую на юго-запад. Он окружен на юго-востоке Козельским вулканом, боковым устьем извержения, состоящим из кратера, открытого на северо-востоке. Внутри этой кальдеры стратовулкан переформировался в два этапа: первый начался 18000 лет назад, а второй - около 7000 лет назад.
Ни одно из его извержений не привело к серьезному материальному ущербу или человеческим жертвам, но близость Авачинского и Корякского вулканов к городу Петропавловск-Камчатский, крупнейшему городу и столице Камчатского края, и характер их взрывных извержений побудили вулканологов быть настороже.