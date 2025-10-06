Проведите день на водной прогулке к острову Старичков, наслаждаясь рыбалкой и крабовым сафари.
Катер доставит вас к скалам Три брата и острову, где можно наблюдать за птицами и морскими животными. В
Катер доставит вас к скалам Три брата и острову, где можно наблюдать за птицами и морскими животными. В
6 причин купить эту прогулку
- 🦀 Крабовое сафари
- 🎣 Морская рыбалка
- 🦅 Наблюдение за птицами
- 🐋 Возможность увидеть китов
- 🍲 Свежеприготовленная уха
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Что можно увидеть
- Скалы Три брата
- Остров Старичков
- Бухта Гротовая
- Бухта Тихая
Описание водной прогулки
Вы сядете на комфортабельный быстроходный катер и помчите по живописному маршруту:
- Бухта Раковая и крабовое сафари — научим вас ловить крабов прямо с борта катера!
- Скалы Три брата в Авачинской бухте
- Выход в открытый Тихий океан и морская рыбалка
- Заповедный остров Старичков и наблюдение за птицами, которыми он славится, а именно стАриками. Помимо птиц здесь водятся ларги, встречаются сивучи и каланы. Не исключено, что по пути мы заметим китов или косаток
- Бухта Гротовая — сказочное место, которое облюбовали чайки. Здесь можно насладиться неповторимой дикой природой
- Бухта Тихая, в которой мы остановимся и, не выходя на берег, приготовим вкуснейшего краба
Организационные детали
- На Трипстере вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии, оставшуюся часть — переводом на расчётный счёт. Оплатить программу наличными нет возможности
- Прогулка проходит на комфортабельных 8-местных катерах, оснащённых всеми средствами безопасности
- Рыбалка и крабовое сафари по времени занимают примерно по часу
- Питание (перекус и краб) входит в стоимость
- Важно: крабовое сафари может не состояться по погодным условиям
- Прогулка возможна с детьми от 2 лет
- Вас будет сопровождать гид-капитан из нашей команды
ежедневно в 08:00 и 14:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пирсе в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 262 туристов
Приветствуем, дорогие путешественники! Океан — наша стихия. Все наши капитаны — местные жители, знающие о Камчатке, рыбалке и прекрасных бухтах практически всё. Наш главный девиз: «Если быть, так быть лучшими!».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Юлия
6 окт 2025
Мы в восторге! Александр - очень надежный и веселый капитан. Настоящий гостеприимный хозяин. Увидели почти все, что хотели: и сивучей, и стариков, и бакланов. Касаток не увидели, но и так
О
Ольга
30 сен 2025
Крабов так и не съели, приехали, устали и сил есть уже не было. Много людей, лодка небольшая, рассказа так такового не было, места красивые. Ждала большего. Цена завышена.
Ю
Юлия
26 сен 2025
Максимально отвратительная «экскурсия». Никакого экскурсионного материала не рассказывали, Ни рибылки, ни крабов, абсолютно ничего. На братьев мы даже не заехали. Из заявленного ничего, кроме как морских львов. Нас было 8
Сергей
23 сен 2025
Отличное путешествие!!! Семья и друзья в восторге!!! Очень понравились морская рыбалка и крабовое сафари!!! Тем более,что итоги рыбалки и сафари мы с удовольствием съели!!! Очень красивые виды бухт и мысов, понравилось лежбище секачей!!! Жалко не увидели касаток!!! Всем рекомендую это путешествие!!!
Игорь
14 сен 2025
Погода была отличная, группа веселая. Только с капитаном нам не повезло.
Крабов наелись до отвала, а вот рыбалки не было.
Крабов наелись до отвала, а вот рыбалки не было.
К
Ксения
11 сен 2025
Прекрасное путешествие, увидели и касаток, и сивучей, поймали рыбу, пообедали в наикрасивейшем месте. Капитан Александр- профи.
Т
Татьяна
11 сен 2025
Все было замечательно, очень понравилось. Рекомендую.
Валерия
31 авг 2025
Большое спасибо Александру, за чудесную экскурсию. Это были незабываемые эмоции, увидели китов, поели крабов, потрясающие пейзажи. Приедем ещё).
К
Ксения
21 авг 2025
Очень крутая, интересная и веселья прогулка!!! Природа невероятная!
Екатерина
14 авг 2025
Природа отличная, с погодой тоже не плохо было. Но вот к организации есть вопросы. Капитан хоть и опытный, но не местный, никакой информации и подачи материала) количество людей на борту,
А
Анна
27 июл 2025
В принципе не плохо. Все чётко по времени. Бутерброды вкусные и свежие. Погода не очень была… Судно не рассчитано на 8 человек. В идеале 6. Нас было 7, причём 2 людей отказалось. И как мне показалось, что очень мало информации… Да и крабов мы не ели, весь улов разобрали по домам.
с
светлана
24 июл 2025
Спасибо за эту экскурсию организаторам. Отдельное спасибо капитану, несмотря на погоду, получила море положительных эмоций.
Д
Денис
21 июл 2025
Как уже было сказано в одном из отзывов, катер рассчитан на комфортное пребывание только шести человек, не восьми! На палубе 6 удобных сидений. Жене пришлось сидеть на маленькой табуретке, которая
Александра
12 июл 2025
Прекрасные виды, интересное крабовое сафари, рыбалка. Потрясающе вкусные эти самые крабы. Главное, чтобы не было тумана. Если берете утреннюю, не планируйте ничего впритык, мы задержались примерно на полтора часа в общей сложности. Обязательно пейте таблетки от укачивания.
Н
Николай
11 июл 2025
Отличное морское путешествие. Океан, остров Старичков, Тихая бухта - очень красиво. Детей особо впечатлила ловля крабов. А ведь поймали не только их, а ещё морских ежей, звёзды и даже креветки попадались. Свежий краб, приготовленный прямо в океане, отдельный восторг. Спасибо капитану за яркие впечатления.
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии из Камчатки
Водная прогулка
Крабовое сафари на Камчатке
Погрузитесь в мир морских приключений на Камчатке! Ловля крабов, потрясающие виды и дегустация свежих морепродуктов ждут вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
9000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
В сердце двух вулканов
Откройте для себя величие Авачинского и Корякского вулканов. Прогулка по лаве, виды на Жупановский вулкан и встреча с евражками ждут вас
Начало: В удобном для вас месте в Петропавловске-Камчатско...
Расписание: ежедневно в 09:00
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
16 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
14 000 ₽ за человека