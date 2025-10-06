читать дальше

периодически подпрыгивала на волнах. Я и вовсе сидел на ступеньке, через которую люди спускались на катер. Было очень неудобно, к концу поездки совсем замучились. Учитывая одинаковую для всех стоимость, очень неприятно такое "неравенство". Да, во внутреннем помещении было ещё 2 комфортных кресла. Но какой смысл сидеть внутри, не имея полноценного обзора, возможности фотографировать и дышать морским воздухом?

Крабового сафари не было. Сейчас в описании экскурсии появилось предупреждение о том, что сафари может быть отменено по погодным условиям, но ранее этого предупреждения не было.

Уха, приготовленная на борту, в программе не заявлена, но фигурирует во многих отзывах, включая недавние. У нас ухи не было, не совсем справедливо получается.

Из плюсов - прекрасная природа: Три брата, остров Старичков и другие скальные образования очень впечатлили! Капитан Юрий - приятный человек, помогал ловить рыбу)