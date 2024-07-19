Фотография — не единственный способ запечатлеть красоту природы.
Мы сделаем это при помощи красок! Возьмём мольберты и холсты, кисти и акрил и отправимся на берег Тихого океана, где вы выберете понравившийся ракурс.
Я помогу в процессе рисования с техникой и перспективой, чтобы пейзаж вышел таким, каким вы его задумали. Также пленэр можно организовать в городе с видом на вулкан!
Мы сделаем это при помощи красок! Возьмём мольберты и холсты, кисти и акрил и отправимся на берег Тихого океана, где вы выберете понравившийся ракурс.
Я помогу в процессе рисования с техникой и перспективой, чтобы пейзаж вышел таким, каким вы его задумали. Также пленэр можно организовать в городе с видом на вулкан!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание мастер-класса
Халактырский пляж
Обычно я предлагаю устроить пленэр на нём, так как он находится всего в получасе езды от Петропавловска-Камчатского, а чёрный песок и просторы делают его невероятно живописным местом.
Ресурсная активность
Пленэр позволит вам отвлечься от навязчивых мыслей, созерцать красоту вокруг, сосредоточиться на процессе и слиться в этом потоке с окружающей природой. Только вы, шум океана и ваша творческая энергия!
Организационные детали
- Трансфер до пляжа — на такси, входит в стоимость. Если вы на своём авто, то пленэр будет стоить 5000 руб.
- Всё необходимое для рисования, включая фартуки, я предоставлю
- Пo запросу можно провести пленэр в другом природном месте или отправиться на смотровую, с которой будет виден вулкан (стоимость пленэра в городе — 5000 руб.)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид на Камчатке
Меня зовут Александра, я художница и руководительница художественной студии. Всем сердцем люблю Камчатку и восхищаюсь её природой и мощью. Каждая картина, написанная на берегу Океана, это источник ресурса и энергии!Задать вопрос
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