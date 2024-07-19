Фотография — не единственный способ запечатлеть красоту природы. Мы сделаем это при помощи красок! Возьмём мольберты и холсты, кисти и акрил и отправимся на берег Тихого океана, где вы выберете понравившийся ракурс. Я помогу в процессе рисования с техникой и перспективой, чтобы пейзаж вышел таким, каким вы его задумали. Также пленэр можно организовать в городе с видом на вулкан!

Описание мастер-класса

Халактырский пляж

Обычно я предлагаю устроить пленэр на нём, так как он находится всего в получасе езды от Петропавловска-Камчатского, а чёрный песок и просторы делают его невероятно живописным местом.

Ресурсная активность

Пленэр позволит вам отвлечься от навязчивых мыслей, созерцать красоту вокруг, сосредоточиться на процессе и слиться в этом потоке с окружающей природой. Только вы, шум океана и ваша творческая энергия!

Организационные детали