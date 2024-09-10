Мы рекомендуем взять с собой:

1) Удобную обувь. В туре нет долгих пеших подъемов на вулканы и многодневных экспедиций, но все же для прогулок лучше иметь удобную и прочную обувь, например, плотные кроссовки.

2) Ветровку, свитер.

3) Солнцезащитные очки.

4) Солнцезащитный крем с высоким SPF (поверьте, он Вам понадобится!).

5) Купальный костюм (плавки для мужчин), шлепанцы – для посещения бассейна с термальной водой из источника.

6) Спрей от комаров.

7) Кепку для морской прогулки.

Рекомендуемые рейсы:

Туда: Москва-Петропавловск-Камчатский, а/к “Аэрофлот”, рейс SU‑1734

Вылет 9 сентября 19:50, прилёт 10 сентября 13:10

Обратно: Петропавловск-Камчатский-Москва, а/к “Аэрофлот”, рейс SU‑1735

Вылет 15 сентября 16:00, прилёт 15 сентября 15:50

Проживание. Будем жить в отеле «Арсеньев»/ «Гейзер» в Петропавловске-Камчатском (2 ночи), в глэмпинге «Шикша» на берегу Тихого океана (1 ночь), в SPA-отеле «Лагуна» (2 ночи), 2-местное размещение.

Стоимость актуальна при размещении в номерах категории DBL/TWIN (1 двуспальная кровать или 2 раздельные кровати). Если вы поедете в путешествие одни, мы подберём для вас пару в номер.

За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включено 3-разовое питание: все завтраки в отелях, обеды и ужины в лучших ресторанах региона с шеф-поварами года в разных номинациях с винным сопровождением.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.