Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
К каждому блюду уже подобран идеальный напиток, максимально раскрывающий вкус еды: игристое, вино, пиво местного производства и травяной чай с дикими ягодами.
Вы отведаете тар-тар из морского гребешка с имбирной заправкой, хосперы с жареным папоротником с кедровыми орешками, крабов, необычные десерты… и это далеко не весь список тихоокеанских яств, которые мы для вас подготовили! А ещё вы увидите вулканы, побываете на чёрном Халактырском пляже и сможете порыбачить с яхты.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|198 000 ₽
Описание
Организационные детали
Мы рекомендуем взять с собой:
1) Удобную обувь. В туре нет долгих пеших подъемов на вулканы и многодневных экспедиций, но все же для прогулок лучше иметь удобную и прочную обувь, например, плотные кроссовки.
2) Ветровку, свитер.
3) Солнцезащитные очки.
4) Солнцезащитный крем с высоким SPF (поверьте, он Вам понадобится!).
5) Купальный костюм (плавки для мужчин), шлепанцы – для посещения бассейна с термальной водой из источника.
6) Спрей от комаров.
7) Кепку для морской прогулки.
Рекомендуемые рейсы:
Туда: Москва-Петропавловск-Камчатский, а/к “Аэрофлот”, рейс SU‑1734
Вылет 9 сентября 19:50, прилёт 10 сентября 13:10
Обратно: Петропавловск-Камчатский-Москва, а/к “Аэрофлот”, рейс SU‑1735
Вылет 15 сентября 16:00, прилёт 15 сентября 15:50
Проживание. Будем жить в отеле «Арсеньев»/ «Гейзер» в Петропавловске-Камчатском (2 ночи), в глэмпинге «Шикша» на берегу Тихого океана (1 ночь), в SPA-отеле «Лагуна» (2 ночи), 2-местное размещение.
Стоимость актуальна при размещении в номерах категории DBL/TWIN (1 двуспальная кровать или 2 раздельные кровати). Если вы поедете в путешествие одни, мы подберём для вас пару в номер.
За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включено 3-разовое питание: все завтраки в отелях, обеды и ужины в лучших ресторанах региона с шеф-поварами года в разных номинациях с винным сопровождением.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Приветственный фуршет с видом на Авачинскую бухту и ужин в рыбном ресторане
Встретим вас в аэропорту Петропавловска-Камчатского и отвезём в отель, а по дороге остановимся у монумента «Здесь начинается Россия».
Начнём вкусное знакомство с Камчаткой на фоне вулканов. Помощник повара накроет для нас роскошный стол: насладимся канапе из краба, попробуем ломтики дикого лосося и слабосолёную красную икру на свежем багете. Дамам предложим бокал шампанского, а мужчинам — рюмку крепкого алкоголя.
Заселимся в отель с видом на Авачинскую бухту. В номерах вас будет ждать бутылка шампанского с фруктами — всё для вашего отдыха и релакса.
На ужин отправимся в рыбный ресторан, который входит в топ-10 ресторанов Дальнего Востока и был награждён Серебряной пальмовой ветвью 2023.
Начнём трапезу со свежевыловленных морских ежей и императорских устриц и бокала игристого. Затем вам подадут тихоокеанского осьминога с кремом из вяленых томатов. Блюдо идеально дополнит белое вино Шенен Блан с насыщенным вкусом и ароматом ванили и сливочного масла.
На десерт насладимся «жемчужиной Камчатки». Это шоколадный бисквит на муссе из морских водорослей с кедровым крамблом, мороженым из сосновых шишек и вареньем из жимолости. Завершим всё чашкой северного чая с можжевельником и голубикой.
Прогулка по городу, музеи "Вулканариум" и "Океанрыбфлота"
Позавтракаем и отправимся гулять по Петропавловску-Камчатскому. Поднимемся на Мишенную сопку и полюбуемся Авачинской бухтой, затем побываем на Никольской сопке и посетим природно-исторический парк.
Пройдёмся по улочкам города до пляжа, а дальше заглянем в интерактивный музей «Вулканариум». Здесь вы увидите видео извержений, побываете в лавовой пещере, почувствуете землетрясения разной силы и дотронетесь до настоящей застывшей лавы.
Пообедаем в ресторане тихоокеанской кухни, шеф-повар которого стал лучшим шеф-поваром Камчатки по итогам Первого всероссийского гастрофестиваля «ПапоротнИКРАб». В меню: тар-тар из морского гребешка с имбирной заправкой с бокалом свежего и деликатного Гевюрцтраминера и синекорый палтус, подкопчённый на ольховых опилках, а на десерт — «мухомор из тундры» со сметанной эспумой и карамелизированным ягелем.
Следующая локация — интерактивный музей «Океанрыбфлота». Вы узнаете, как проходит промышленный вылов и какая рыба водится в водах Камчатского полуострова.
Погуляем по пляжу Малой Лагерной бухты, вернёмся в город и пойдём ужинать в ресторан Игоря Кацевича с открытой кухней. Сегодня будем пробовать дичь: насладимся тар-таром из оленины и томлёными рёбрами лося в овощном соусе. На десерт нам подадут конфеты ручной работы от шеф-кондитера. Вы сможете попробовать вулканическую бомбу, золото Камчатки или застывшую лаву.
После трапезы вернёмся в отель.
Морская прогулка и рыбалка
После завтрака отправимся на пристань и взойдём на борт шикарной яхты, где вас уже будут ждать закуски и шампанское. Через Авачинскую бухту выйдем в открытый океан! Вы увидите скалы Три брата и множество птиц на острове Старичков, а если повезёт, то нам встретятся касатки.
На борту для вас будет горячий чай, кофе и крепкие ягодные настойки.
Встанем на якорь и устроим морскую рыбалку. Помощник капитана проведёт для вас мастер-класс и даст удочки. Ловить рыбу будем на спиннинг с глубины 30 метров. Здесь можно поймать камбалу, палтуса, окуня, треску и навагу. Улов приготовим прямо на яхте, а ещё сварим крабов (их возьмём у рыбаков утром).
Устроим трапезу на палубе, а вечером прибудем в порт и поедем на Халактырский пляж, где заселимся в шатры прямо на берегу. Вечером попаримся в бане с чаном горячей воды под открытым небом. На ужин шеф-повар приготовит для вас рыбу на углях, картофель и клешни краба. А ещё нам подадут бутерброды с красной икрой, копченую рыбу и салат с морепродуктами. Трапезу дополнит пиво из местной пивоварни «Авачинская».
Встреча рассвета и переезд в посёлок Паратунка
День начнём с рассвета на берегу океана, а после завтрака прогуляемся по инопланетному Халактырскому пляжу с чёрным вулканическим песком. Здесь можно отыскать перламутровые ракушки, морских звёзд или морскую капусту. Любители острых ощущений смогут даже окунуться в океан.
На обед попробуем суп из камчатских белых грибов, оленину с красным вином и выпьем чашечку травяного чая с дикими ягодами. Затем отправимся в путь, а по дороге заедем на рыбный рынок, где можно не только купить свежий улов прямиком из океана, но и попробовать сушёную, вяленую или копчёную рыбку.
Прибудем в посёлок Паратунка и заселимся в один из лучших отелей на Камчатке. Вечером вы по желанию сможете искупаться в термальном бассейне, погулять по парку или добраться до озера прямо на территории отеля.
Мутновский вулкан, Малая долина гейзеров и ужин в ресторане авторской кухни
Позавтракаем, займём места в автомобилях повышенной проходимости и поедем к подножию Мутновского вулкана. По пути сделаем эффектные кадры Вилючинского вулкана со смотровой площадки.
Остановимся вблизи геотермальной электростанции. Пока помощники будут готовить обед, мы пойдём гулять в Малую долину гейзеров, к геотермальным источникам. Путь займёт около 1 часа в одну сторону. Полюбуемся необычным зрелищем гейзеров и фумаролов и пойдём назад, где нас уже будут ждать запечённые стейки красной рыбы, тарталетки с красной икрой, слабосолёная и копчёная рыбка. Обедать будем прямо на свежем воздухе.
Вечером отдохнём в SPA-отеле, а на ужин пойдём в ресторан авторской кухни, лучший на Камчатке по версии Where To Eat. Начнём с салата с камчатским крабом и хрустящими баклажанами и выпьем бокал минерального Просекко. Продолжим трапезу большими сахалинскими гребешками, запечёнными в печи хосперами с жареным папортником с кедровыми орешками и бокалом гармоничного вина сорта Совиньон Блан из французского региона Лангедок-Руссильон. Завершит роскошный ужин тарт Юдху с меренгой.
Отъезд
После завтрака у вас будет время, чтобы окунуться в термальных источниках или отдохнуть, а затем отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание
- Встреча и проводы в аэропорт
- Приветственный фуршет в 1 день
- Все экскурсии по программе с местными гидами
- Услуги сопровождающего
- Морская прогулка с выходом в открытый океан и рыбалкой
- Джип-тур в Малую долину гейзеров
- Баня на берегу Тихого океана с купелью
- Трансферы на микроавтобусе комфорт-класса
- Подарки всем участникам тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 224 000 руб