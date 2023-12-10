Неспешные экскурсии Кандалакши для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Кандалакше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кандалакшский лабиринт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Кандалакшский лабиринт
Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии
Начало: В Кандалакше
24 июня в 09:00
4 июля в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Крестовая гора - очей очарование
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Крестовая гора - очей очарование
Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы
Начало: На площади Сердце Кандалакши
23 июня в 19:00
24 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Прогуляться вдоль Кандалакшского залива, познакомиться с природой края и прикоснуться к его тайнам
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    10 декабря 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
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    просьбе расширенный маршрут и показал за один (достаточно короткий) световой день несколько местных достопримечательностей. Всё замечательно, вернёмся в Кандалакшу в летний сезон!

    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!
  • С
    Сергей
    30 сентября 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может не радовать) Провела нам
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    инструктаж, выдала трекинговые палки, которые оказались очень кстати. Они реально помогают преодолевать препятствия. Теперь себе хочу купить такие же))) По самому маршруту скажу, что он не сложный, но и не совсем лайтовый. Виды восхитительные, удалось погулять и по берегу во время отлива и в сосновом лесу, подышать чистым воздухом, насладиться северными красотами. Юля по пути рассказала про флору и фауну, да и просто интересные факты из местной жизни. В общем, 3 часа пролетели незаметно и интересно. Оговорюсь, что целью у нас был именно небольшой трекинг и наслаждение природой севера, ну а лабиринт, это приятный бонус. P.S. Медведи нас не съели =))), экскурсия состоялась и мы в восторге!

    Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может
  • С
    Светлана
    18 августа 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Ах, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камни, белый песок, сосны, солнце,
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    ягоды, загадки и мистика, истории, звенящая тишина и шум прибоя. Мы покормили динозавра, увидели сиреневых медуз и смотрели на мир с головокружительной высоты! Юлия, спасибо!

    Ах, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камниАх, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камниАх, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камниАх, если можно было бы поставить 10 звезд, я бы поставила). Замечательный маршрут: море, горы, камни

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Для пенсионеров»

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Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в июне 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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