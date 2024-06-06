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инструктаж, выдала трекинговые палки, которые оказались очень кстати. Они реально помогают преодолевать препятствия. Теперь себе хочу купить такие же))) По самому маршруту скажу, что он не сложный, но и не совсем лайтовый. Виды восхитительные, удалось погулять и по берегу во время отлива и в сосновом лесу, подышать чистым воздухом, насладиться северными красотами. Юля по пути рассказала про флору и фауну, да и просто интересные факты из местной жизни. В общем, 3 часа пролетели незаметно и интересно. Оговорюсь, что целью у нас был именно небольшой трекинг и наслаждение природой севера, ну а лабиринт, это приятный бонус. P.S. Медведи нас не съели =))), экскурсия состоялась и мы в восторге!