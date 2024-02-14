Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы
В 1915 году, словно предчувствуя поворотные события в жизни страны, он был снесён бурей и вновь установлен спустя столетие. К нему мы и отправимся. Восхождение начнётся в лесу, а закончится в тундре.
Вы полюбуетесь панорамой Кандалакшских шхер и побережья Белого моря и откроете удивительную историю этих мест.
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Описание
Что вас ожидает
Гора Крестовая находится рядом с Кандалакшей, буквально в шаговой доступности: 15 минут на машине, полчаса подъёма пешком, и мы уже находимся на вершине, с которой открывается потрясающий панорамный вид на город, окрестные сопки и Белое море.
Зимой и летом, весной и осенью с горы можно наблюдать изменения, происходящие в природе: направление морских течений, образование и вынос льда, подход рыбы и морского зверя, а весной цветение в двух природных зонах.
По пути вы увидите:
- начало трассы европейского чемпионата по натурбану 1995 года,
- древнюю саамскую тропинку
- металлический поклонный крест, заново установленный в 2006 году на вершине горы Крестовой,
- горнолыжный склон с подъёмниками
Вы узнаете:
- почему Кандалакша называется Кандалакшей,
- как проходило крещение саамов в 16 веке,
- кто охраняет острова Кандалакшского залива,
- какие древние верования существуют у местных жителей,
- как работает торговый порт и в чем заключаются навигационные особенности захода в него морских судов,
- и многое другое!
Кому подойдёт программа
Маршрут не сложный, но требует начального уровня физической подготовки. Мы поднимались на гору с людьми в возрасте старше 70 лет и с маленькими детьми, но нужно уметь активно двигаться, чтобы не отставать и чувствовать себя комфортно во время восхождения. Зимой сложнее, поэтому планка возраста для детей поднимается до 12 лет.
Длина маршрута — около 2 км. Время в пути — 2,5 часа. Высота горы — 320 метров, но большую часть подъёма мы преодолеем на автомобиле.
Организационные детали
- Трансфер включён в стоимость экскурсии. Поедем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot. В машину спокойно помещаются 4 человека с багажом.
- Подъём на гору возможен в разное время года, но зимой он предполагает использование снегоступов. Прокат «подъёмного комплекта» — снегоступов и треккинговых палок — стоит 1000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Сердце Кандалакши
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.