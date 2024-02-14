Крестовая гора - очей очарование
Индивидуальная экскурсия в Кандалакше

Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы

Гора носит своё название по установленному здесь когда-то поклонному кресту.

В 1915 году, словно предчувствуя поворотные события в жизни страны, он был снесён бурей и вновь установлен спустя столетие. К нему мы и отправимся. Восхождение начнётся в лесу, а закончится в тундре.

Вы полюбуетесь панорамой Кандалакшских шхер и побережья Белого моря и откроете удивительную историю этих мест.
Крестовая гора - очей очарование
Крестовая гора - очей очарование
Крестовая гора - очей очарование
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
16
фев
20
фев
24
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Гора Крестовая находится рядом с Кандалакшей, буквально в шаговой доступности: 15 минут на машине, полчаса подъёма пешком, и мы уже находимся на вершине, с которой открывается потрясающий панорамный вид на город, окрестные сопки и Белое море.

Зимой и летом, весной и осенью с горы можно наблюдать изменения, происходящие в природе: направление морских течений, образование и вынос льда, подход рыбы и морского зверя, а весной цветение в двух природных зонах.

По пути вы увидите:

  • начало трассы европейского чемпионата по натурбану 1995 года,
  • древнюю саамскую тропинку
  • металлический поклонный крест, заново установленный в 2006 году на вершине горы Крестовой,
  • горнолыжный склон с подъёмниками

Вы узнаете:

  • почему Кандалакша называется Кандалакшей,
  • как проходило крещение саамов в 16 веке,
  • кто охраняет острова Кандалакшского залива,
  • какие древние верования существуют у местных жителей,
  • как работает торговый порт и в чем заключаются навигационные особенности захода в него морских судов,
  • и многое другое!

Кому подойдёт программа

Маршрут не сложный, но требует начального уровня физической подготовки. Мы поднимались на гору с людьми в возрасте старше 70 лет и с маленькими детьми, но нужно уметь активно двигаться, чтобы не отставать и чувствовать себя комфортно во время восхождения. Зимой сложнее, поэтому планка возраста для детей поднимается до 12 лет.

Длина маршрута — около 2 км. Время в пути — 2,5 часа. Высота горы — 320 метров, но большую часть подъёма мы преодолеем на автомобиле.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии. Поедем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Patriot. В машину спокойно помещаются 4 человека с багажом.
  • Подъём на гору возможен в разное время года, но зимой он предполагает использование снегоступов. Прокат «подъёмного комплекта» — снегоступов и треккинговых палок — стоит 1000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Сердце Кандалакши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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