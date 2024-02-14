Гора носит своё название по установленному здесь когда-то поклонному кресту. В 1915 году, словно предчувствуя поворотные события в жизни страны, он был снесён бурей и вновь установлен спустя столетие. К нему мы и отправимся. Восхождение начнётся в лесу, а закончится в тундре. Вы полюбуетесь панорамой Кандалакшских шхер и побережья Белого моря и откроете удивительную историю этих мест.

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Описание

Что вас ожидает

Гора Крестовая находится рядом с Кандалакшей, буквально в шаговой доступности: 15 минут на машине, полчаса подъёма пешком, и мы уже находимся на вершине, с которой открывается потрясающий панорамный вид на город, окрестные сопки и Белое море.

Зимой и летом, весной и осенью с горы можно наблюдать изменения, происходящие в природе: направление морских течений, образование и вынос льда, подход рыбы и морского зверя, а весной цветение в двух природных зонах.

По пути вы увидите:

начало трассы европейского чемпионата по натурбану 1995 года,

древнюю саамскую тропинку

металлический поклонный крест, заново установленный в 2006 году на вершине горы Крестовой,

горнолыжный склон с подъёмниками

Вы узнаете:

почему Кандалакша называется Кандалакшей,

как проходило крещение саамов в 16 веке,

кто охраняет острова Кандалакшского залива,

какие древние верования существуют у местных жителей,

как работает торговый порт и в чем заключаются навигационные особенности захода в него морских судов,

и многое другое!

Кому подойдёт программа

Маршрут не сложный, но требует начального уровня физической подготовки. Мы поднимались на гору с людьми в возрасте старше 70 лет и с маленькими детьми, но нужно уметь активно двигаться, чтобы не отставать и чувствовать себя комфортно во время восхождения. Зимой сложнее, поэтому планка возраста для детей поднимается до 12 лет.

Длина маршрута — около 2 км. Время в пути — 2,5 часа. Высота горы — 320 метров, но большую часть подъёма мы преодолеем на автомобиле.

Организационные детали