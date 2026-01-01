Прогулки на катере в Кандалакше

Найдено 3 тура в категории «На катере» в Кандалакше, цены от 36 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сплав по реке Тумча на катамаранах
На катере
Сплавы и рафтинг
На катамаране
7 дней
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Начало: Г. Кандалакша
«— Ивовское водохранилище на катере (4 часа, 58–км)»
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 36 900 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Тумча в Мурманской области
На катере
Сплавы и рафтинг
На поезде
На катамаране
7 дней
Сплав на катамаранах по реке Тумча в Мурманской области
Начало: Мурманская область, Кандалакша
«Переход на катере по Йовскому водохранилищу до п»
20 июн в 10:00
27 июн в 10:00
50 000 ₽ за человека
Сплав по реке Тумча на рафтах и катамаранах
На катере
Сплавы и рафтинг
На поезде
На катамаране
7 дней
Сплав по реке Тумча на рафтах и катамаранах
Начало: Г. Кандалакша
«Переход на катере по Иовскому водохранилищу до поселка Зареченск — 45 км»
27 июн в 10:00
11 июл в 10:00
от 46 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «На катере»

Самые популярные туры этой рубрики в Кандалакше
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Сплав по реке Тумча на катамаранах;
  2. Сплав на катамаранах по реке Тумча в Мурманской области;
  3. Сплав по реке Тумча на рафтах и катамаранах.
Какие места ещё посмотреть в Кандалакше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Железнодорожный вокзал.
Сколько стоит тур в Кандалакше в августе 2026
Сейчас в Кандалакше в категории "На катере" можно забронировать 3 тура от 36 900 до 50 000.
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