Ночные прогулки и экскурсии Каргополя

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Каргополе, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Каргополь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Знакомьтесь, Каргополь
Исследовать исторический центр города, полюбоваться старинными храмами и узнать о знаменитых жителях
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
10 июня в 18:30
2 500 за всё до 10 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Автопутешествие по живописным северным деревням
Увидеть деревянные памятники зодчества и полюбоваться расписными небесами
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
от 5 300 за всё до 19 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Добро пожаловать в Каргополь
Погулять по уютному северному городу и раскрыть историю его знаковых мест
Начало: У Соборной колокольни
Сегодня в 22:30
Завтра в 05:30
2 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    23 мая 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Признаюсь я сомневался сначала в правильности моего выбора персональной экскурсии, а не экскурсии в составе большой группы туристов, как я
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    практиковал это ранее. Но мои сомнения быстро рассеялись. Егор показал себя опытным экскурсоводом и отличным, знающим рассказчиком. Проехав по памятным местам по заранее согласованному маршруту, мы погрузились, благодаря Егору, в прекрасное историческое прошлое Каргополья, перекликающееся с настоящим. Кроме того, одной из целей моей поездки было посещение старинной церкви в Троице, где в прошлом служил мой близкий родственник. До поездки в Каргополь я не знал, где именно он служил. Именно Егор, опираясь на архивные данные помог установить это место, за что я ему очень благодарен, поскольку я в настоящий момент изучаю историю своих предков.

  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас стало просто находкой! Очень
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    удобно, что для гостей города не только проводят экскурсию, но и предоставляют машину. Путешествие длиться пять часов- поэтому деревенский обед ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендуем брать. Экскурсия проходит по деревням, церквям и храмам. Егор Николаевич научный сотрудник Каргопольского музея, в ходе экскурсии рассказывает ОЧЕНЬ МНОГО ИСТОРИЧЕСКИХ фактов. Сразу видно, что человек посвятил много времени и сил изучению этого вопроса. Содержание разных исторических моментов настолько интересны и разнообразны, что невольно сам становишься участником истории. Прогулка по старинным деревенским улочкам, с домами прошлых лет, колодцами и банями окунает вас в мир истории и вы полностью растворяетесь в жизни Каргопольского уезда. Многие дома стоят заброшенные, с перекосившимися наличниками и тусклыми окнами. Кажется, что в таких домах больше нет жизни, и через пару лет эти дома совсем исчезнут с лица деревень и погостов. Но пока сотрудники музеев будут рассказывать и показывать нам эти деревни-жизнь будет продолжаться и сохранит историю русского северного народа, крестьян с их обычаями и нравами.

    Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для насМы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для насМы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для насМы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для насМы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для насМы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для насМы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для насМы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для насМы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для насМы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас
  • А
    Андрей
    29 февраля 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Еще одна экскурсия с Егором Николаевичем прошла интересно и увлекательно. На этот раз прокатились по деревням Каргополья. Побывали в Саунино,
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    Ошевенске, Архангелах. Рассказы Егора очень увлекательные и познавательные. В Ошевенске отобедали в деревенской избе исконно русскими северными блюдами. Егор очень интересный рассказчик и собеседник.

    Еще одна экскурсия с Егором Николаевичем прошла интересно и увлекательно. На этот раз прокатились по деревнямЕще одна экскурсия с Егором Николаевичем прошла интересно и увлекательно. На этот раз прокатились по деревнямЕще одна экскурсия с Егором Николаевичем прошла интересно и увлекательно. На этот раз прокатились по деревням
  • А
    Андрей
    29 февраля 2024
    Добро пожаловать в Каргополь
    Егор Николаевич провел интереснейшую экскурсию по городу Каргополь. Интересно и увлекательно, с артистизмом рассказывал о древнейшем городе, его истории и культуре. Экскурсия и экскурсовод нам очень понравились. Спасибо.
  • И
    Инга
    25 февраля 2024
    Знакомьтесь, Каргополь
    Были в Каргополе с большой семьей. Все в первые. Обзорная экскурсия по городу очень понравилась. Много сведений, интересное повествование, продуманный маршрут, индивидуальный подход ко всем членам группы. Большое спасибо Кириллу. Желаем счастья, благополучия, творческих успехов!
  • Т
    Татьяна
    5 января 2024
    Добро пожаловать в Каргополь
    В целом экскурсия понравилась. Егор Николаевич много рассказывал о своем городе. Видно,что человек знает и любит свой город. Единственное,что немного напрягало,это монотонность изложения. Нам не хватило эмоций. Все остальное замечательно.
  • А
    Андрей
    11 августа 2023
    Добро пожаловать в Каргополь
    Очень интересно, познавательно, профессионально. А когда я почувствовал с какой нежностью и с каким трепетом Егор рассказывает о родном крае, то еще сильней влюбился в каргопольцев…
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Знакомьтесь, Каргополь
    Были на экскурсии 24 июля 2023 года. Немного задержались в пути, Кирилл согласился начать экскурсию позже того времени, на которое
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    договаривались. За это ему отдельное спасибо. Мы свое знакомство с Каргополем начали именно с этой экскурсии, рассказ был очень содержательным и интересным, понятным детям 13 лет, видно, что экскурсовод много знает и любит свой город, отвечал на все вопросы. В конце экскурсии Кирилл подсказал нам, что еще можно посетить, где лучше покушать, что оказалось весьма полезным для нас. Советуем эту экскурсию с Кириллом.

  • О
    Оксана
    13 июля 2023
    Знакомьтесь, Каргополь
    Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!
    Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Ночные»

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Сколько стоит экскурсия по Каргополю в июне 2024
Сейчас в Каргополе в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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