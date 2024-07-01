1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Добро пожаловать в Каргополь: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по тихим улицам Каргополя, где каждый уголок хранит историю и традиции русского Севера
Начало: У Соборной колокольни
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 14:00
7 июля в 14:00
от 1 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Каргополь: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Начало: В центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 июля 2024В Каргополь заехали всего на один день и этот день - понедельник, когда не работает музей. Выбрали индивидуальную экскурсию, которую
- ЛЛада1 июля 2024Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас
- ААндрей29 февраля 2024Егор Николаевич провел интереснейшую экскурсию по городу Каргополь. Интересно и увлекательно, с артистизмом рассказывал о древнейшем городе, его истории и культуре. Экскурсия и экскурсовод нам очень понравились. Спасибо.
- ИИнга25 февраля 2024Были в Каргополе с большой семьей. Все в первые. Обзорная экскурсия по городу очень понравилась. Много сведений, интересное повествование, продуманный маршрут, индивидуальный подход ко всем членам группы. Большое спасибо Кириллу. Желаем счастья, благополучия, творческих успехов!
- ТТатьяна5 января 2024В целом экскурсия понравилась. Егор Николаевич много рассказывал о своем городе. Видно,что человек знает и любит свой город. Единственное,что немного напрягало,это монотонность изложения. Нам не хватило эмоций. Все остальное замечательно.
- ЕЕкатерина1 августа 2023Были на экскурсии 24 июля 2023 года. Немного задержались в пути, Кирилл согласился начать экскурсию позже того времени, на которое
- ООксана13 июля 2023Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!
- ТТатьяна1 мая 2023Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!! Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!! Рекомендую!!
Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Каргополю в июле 2024
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