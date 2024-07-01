Экскурсии выходного дня в Каргополе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Каргополе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Каргополь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Добро пожаловать в Каргополь: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по тихим улицам Каргополя, где каждый уголок хранит историю и традиции русского Севера
Начало: У Соборной колокольни
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2 500 за всё до 10 чел.
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 14:00
7 июля в 14:00
от 1 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Каргополь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Знакомьтесь, Каргополь: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Начало: В центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 июля 2024
    Добро пожаловать в Каргополь
    В Каргополь заехали всего на один день и этот день - понедельник, когда не работает музей. Выбрали индивидуальную экскурсию, которую
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    провел для нас Егор. Егор - научный сотрудник музея, с увлечением рассказывает об истории города и чем город живёт сейчас. Экскурсия нескучная, живая, интерактивная: из сумки появляются предметы тесно связанные с повествованием Прогуляйтесь по Каргополю с Егором, не пожалеете!

    В Каргополь заехали всего на один день и этот день - понедельник, когда не работает музей
  • Л
    Лада
    1 июля 2024
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас
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    еще и оденут в «музейные» экспонаты, расскажут семейную историю каждой вещи! Чувствуется, что все сделано с душой! Нам все очень понравилось:)

    Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафановПрекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафановПрекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов
  • А
    Андрей
    29 февраля 2024
    Добро пожаловать в Каргополь
    Егор Николаевич провел интереснейшую экскурсию по городу Каргополь. Интересно и увлекательно, с артистизмом рассказывал о древнейшем городе, его истории и культуре. Экскурсия и экскурсовод нам очень понравились. Спасибо.
  • И
    Инга
    25 февраля 2024
    Знакомьтесь, Каргополь
    Были в Каргополе с большой семьей. Все в первые. Обзорная экскурсия по городу очень понравилась. Много сведений, интересное повествование, продуманный маршрут, индивидуальный подход ко всем членам группы. Большое спасибо Кириллу. Желаем счастья, благополучия, творческих успехов!
  • Т
    Татьяна
    5 января 2024
    Добро пожаловать в Каргополь
    В целом экскурсия понравилась. Егор Николаевич много рассказывал о своем городе. Видно,что человек знает и любит свой город. Единственное,что немного напрягало,это монотонность изложения. Нам не хватило эмоций. Все остальное замечательно.
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Знакомьтесь, Каргополь
    Были на экскурсии 24 июля 2023 года. Немного задержались в пути, Кирилл согласился начать экскурсию позже того времени, на которое
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    договаривались. За это ему отдельное спасибо. Мы свое знакомство с Каргополем начали именно с этой экскурсии, рассказ был очень содержательным и интересным, понятным детям 13 лет, видно, что экскурсовод много знает и любит свой город, отвечал на все вопросы. В конце экскурсии Кирилл подсказал нам, что еще можно посетить, где лучше покушать, что оказалось весьма полезным для нас. Советуем эту экскурсию с Кириллом.

  • О
    Оксана
    13 июля 2023
    Знакомьтесь, Каргополь
    Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!
    Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2023
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!! Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!! Рекомендую!!
    Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Каргополю в июле 2024
Сейчас в Каргополе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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