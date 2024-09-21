Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Каргополю

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Каргополе, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Знакомьтесь, Каргополь
Пешая
17 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каргополь: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Начало: В центре города
«Кроме того, мы посетим Старую Торговую площадь, где вы сможете осмотреть изнутри церковь Рождества Богородицы с иконостасом XVIII века»
Завтра в 17:00
10 ноя в 10:00
2 500 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
Пешая
17 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по тихим улицам Каргополя, где каждый уголок хранит историю и традиции русского Севера
Начало: У Соборной колокольни
«Полюбуемся жилыми зданиями 19 века, осмотрим снаружи Христорождественский собор и зайдем в намоленную церковь Рождества Богородицы, где практически никогда не прекращались службы»
Сегодня в 22:00
Завтра в 18:30
2 500 за всё до 10 чел.
Историческая прогулка по Каргополю
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая прогулка по Каргополю
Изучить ключевые достопримечательности города и важнейшие эпизоды его прошлого
Начало: На Октябрьском проспекте
«Церковь Рождества Богородицы, которую называют самым намоленным храмом в городе»
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    21 сентября 2024
    Знакомьтесь, Каргополь
    Начну с того, что этот отзыв я собиралась написать ещё в июле:) Кирилл, спасибо вам большое, вы замечательный рассказчик! Очень понравилась
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    ваша экскурсия, подробный рассказ и интересный рассказ про староверов из Каргополя. Отдельное спасибо за то, что помогли организовать наше путешествие в Кенозерский национальный парк. Рассказываю всем друзьям про наше незабываемое путешествие! Всем советую приезжать в середине-конце июля, не пожалеете!

    Начну с того, что этот отзыв я собиралась написать ещё в июле:)Начну с того, что этот отзыв я собиралась написать ещё в июле:)Начну с того, что этот отзыв я собиралась написать ещё в июле:)
  • Г
    Галина
    16 сентября 2024
    Добро пожаловать в Каргополь
    Полезная экскурсия для получения общего представления о городе
    Полезная экскурсия для получения общего представления о городеПолезная экскурсия для получения общего представления о городеПолезная экскурсия для получения общего представления о городе
  • Е
    Елена
    6 сентября 2024
    Добро пожаловать в Каргополь
    Для нас поездка в эти края была очень важным событием, первый раз на родину предков… Мы благодарим Егора Николаевича за
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    познавательные экскурсии!!! За внимательное отношение и подробные ответы на нестандартные вопросы. За неподдельный интерес и искреннюю любовь к родному краю, его истории. Время пролетало абсолютно незаметно. Было очень интересно и легко общаться. Оставалось долгое послевкусие от познания чего-то нового. Мы восхищаемся его водительскими навыками! И искренне рекомендуем обе экскурсии

    Для нас поездка в эти края была очень важным событием, первый раз на родину предков… Мы
  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2024
    Добро пожаловать в Каргополь
    Очень интересная экскурсия! Без сопровождения Егора Николаевича прогулка по городу была бы заурядной. Очень здорово, что у Егора Николаевича с собой волшебная
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    сумка, из которой по мере необходимости он достает старые фото (на них можно увидеть, как было на тех или иных местах много лет назад), наглядные материалы, которые можно потрогать и сфотографироваться. Огромная благодарность за информацию и впечатления

  • Е
    Егор
    8 августа 2024
    Знакомьтесь, Каргополь
    Отлично погуляли с Кириллом, рекомендую!
    Отлично погуляли с Кириллом, рекомендую!Отлично погуляли с Кириллом, рекомендую!Отлично погуляли с Кириллом, рекомендую!
  • О
    Ольга
    4 августа 2024
    Знакомьтесь, Каргополь
    Каргополь оказался городом с богатой историей, о которой нам и поведал Кирилл. Неспешная прогулка по исторической части города была полна информации. Советы, данные гидом, по локациям, где можно купить сувениры и вкусно покушать - бесценны)

Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Зимние»

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Сколько стоит экскурсия по Каргополю в ноябре 2024
Сейчас в Каргополе в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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