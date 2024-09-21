1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каргополь: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Начало: В центре города
«Кроме того, мы посетим Старую Торговую площадь, где вы сможете осмотреть изнутри церковь Рождества Богородицы с иконостасом XVIII века»
Завтра в 17:00
10 ноя в 10:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по тихим улицам Каргополя, где каждый уголок хранит историю и традиции русского Севера
Начало: У Соборной колокольни
«Полюбуемся жилыми зданиями 19 века, осмотрим снаружи Христорождественский собор и зайдем в намоленную церковь Рождества Богородицы, где практически никогда не прекращались службы»
Сегодня в 22:00
Завтра в 18:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая прогулка по Каргополю
Изучить ключевые достопримечательности города и важнейшие эпизоды его прошлого
Начало: На Октябрьском проспекте
«Церковь Рождества Богородицы, которую называют самым намоленным храмом в городе»
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла21 сентября 2024Начну с того, что этот отзыв я собиралась написать ещё в июле:) Кирилл, спасибо вам большое, вы замечательный рассказчик! Очень понравилась
- ГГалина16 сентября 2024Полезная экскурсия для получения общего представления о городе
- ЕЕлена6 сентября 2024Для нас поездка в эти края была очень важным событием, первый раз на родину предков… Мы благодарим Егора Николаевича за
- ТТатьяна4 сентября 2024Очень интересная экскурсия! Без сопровождения Егора Николаевича прогулка по городу была бы заурядной. Очень здорово, что у Егора Николаевича с собой волшебная
- ЕЕгор8 августа 2024Отлично погуляли с Кириллом, рекомендую!
- ООльга4 августа 2024Каргополь оказался городом с богатой историей, о которой нам и поведал Кирилл. Неспешная прогулка по исторической части города была полна информации. Советы, данные гидом, по локациям, где можно купить сувениры и вкусно покушать - бесценны)
Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Зимние»
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