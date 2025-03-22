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На экскурсии по Каргополю участники прогуляются по историческим улочкам, узнают о земляных валах, защищавших город, и увидят церкви с уникальным узорочьем.



Путешественники познакомятся с архитектурой купеческих домов и узнают, как Каргополь связан с Аляской.



Эта прогулка откроет перед вами тайны царской казны и расскажет о необычных традициях местных жителей.



Уникальная возможность почувствовать себя частью истории и открыть для себя культурное наследие Каргополя