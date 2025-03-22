На экскурсии по Каргополю участники прогуляются по историческим улочкам, узнают о земляных валах, защищавших город, и увидят церкви с уникальным узорочьем.
Путешественники познакомятся с архитектурой купеческих домов и узнают, как Каргополь связан с Аляской.
Эта прогулка откроет перед вами тайны царской казны и расскажет о необычных традициях местных жителей.
Уникальная возможность почувствовать себя частью истории и открыть для себя культурное наследие Каргополя
Путешественники познакомятся с архитектурой купеческих домов и узнают, как Каргополь связан с Аляской.
Эта прогулка откроет перед вами тайны царской казны и расскажет о необычных традициях местных жителей.
Уникальная возможность почувствовать себя частью истории и открыть для себя культурное наследие Каргополя
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические памятники
- ⛪ Уникальные церкви
- 🛤️ Прогулка по старинным улицам
- 🗝️ Тайны царской казны
- 🌍 Связь с Аляской
Что можно увидеть
- Валушки
- Воскресенская церковь
- Соборная площадь
- Купеческие дома
- Благовещенская церковь
- Церковь Рождества Богородицы
Описание экскурсии
Вы увидите
- «Валушки» — земляные валы каргопольской крепости, некогда отразившей атаку польско-литовских захватчиков.
- Воскресенскую церковь, построенную в 17 веке и сохранившую «позакомарное» завершение.
- Старинные улицы с загадочными названиями: Потаниха, Пономариха и др.
- Архитектурный ансамбль Соборной площади с одним из старейших храмов Каргополя, пережившим великий пожар.
- Купеческие дома 19 века, сохранившие старинную обшивку коваными гвоздями ручной работы.
- Благовещенскую церковь, богато украшенную каргопольским «узорочьем», которым восхищался И. Э. Грабарь.
- Церковь Рождества Богородицы, которую называют самым намоленным храмом в городе.
Вы узнаете:
- Что такое «каргопольское узорочье».
- Почему крест на колокольне поставлен не по православным канонам.
- Что такое полоскалка и зачем она нужна.
- Как Каргополь связан с Аляской.
- Каким образом в Каргополь попала царская казна и что с ней стало.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Каргополе
Профессиональный гид-экскурсовод по Каргополью. Опыт работы более 5 лет. Высшее образование. Разрабатываю индивидуальные программы по Каргополью для путешественников.Задать вопрос
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