Историческая прогулка по Каргополю

Без суеты и спешки, насладитесь историей Каргополя, исследуя его старинные улицы и величественные храмы. Почувствуйте дух русской провинции
На экскурсии по Каргополю участники прогуляются по историческим улочкам, узнают о земляных валах, защищавших город, и увидят церкви с уникальным узорочьем.

Путешественники познакомятся с архитектурой купеческих домов и узнают, как Каргополь связан с Аляской.

Эта прогулка откроет перед вами тайны царской казны и расскажет о необычных традициях местных жителей.

Уникальная возможность почувствовать себя частью истории и открыть для себя культурное наследие Каргополя

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические памятники
  • ⛪ Уникальные церкви
  • 🛤️ Прогулка по старинным улицам
  • 🗝️ Тайны царской казны
  • 🌍 Связь с Аляской
Историческая прогулка по Каргополю
Историческая прогулка по Каргополю
Историческая прогулка по Каргополю
Ближайшие даты:
22
мар23
мар29
мар30
мар
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Валушки
  • Воскресенская церковь
  • Соборная площадь
  • Купеческие дома
  • Благовещенская церковь
  • Церковь Рождества Богородицы

Описание экскурсии

Вы увидите

  • «Валушки» — земляные валы каргопольской крепости, некогда отразившей атаку польско-литовских захватчиков.
  • Воскресенскую церковь, построенную в 17 веке и сохранившую «позакомарное» завершение.
  • Старинные улицы с загадочными названиями: Потаниха, Пономариха и др.
  • Архитектурный ансамбль Соборной площади с одним из старейших храмов Каргополя, пережившим великий пожар.
  • Купеческие дома 19 века, сохранившие старинную обшивку коваными гвоздями ручной работы.
  • Благовещенскую церковь, богато украшенную каргопольским «узорочьем», которым восхищался И. Э. Грабарь.
  • Церковь Рождества Богородицы, которую называют самым намоленным храмом в городе.

Вы узнаете:

  • Что такое «каргопольское узорочье».
  • Почему крест на колокольне поставлен не по православным канонам.
  • Что такое полоскалка и зачем она нужна.
  • Как Каргополь связан с Аляской.
  • Каким образом в Каргополь попала царская казна и что с ней стало.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Октябрьском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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