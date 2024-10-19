Набережная им.

Баранова

Откройте для себя Каргополь на нашей пешеходной экскурсии. Мы начнём прогулку с живописной набережной, названной в честь Александра Баранова, знаменитого исследователя и правителя русских поселений в Америке. Расположенный на берегах реки Онеги, исток которой находится в озере Лаче, Каргополь в прошлом был ключевым торговым узлом, игравшим важную роль в экономике древней Руси.

Прогулка по историческому центру

Прохаживаясь по Соборной и Старой торговым площадям, вы познакомитесь с архитектурными шедеврами, включая Христорождественский собор XVI века и Благовещенскую церковь XVII века. «Валушки», свидетели древних оборонительных сооружений, расскажут нам о героической обороне города от вражеских войск в 1612 году. Каргополь, как музей под открытым небом, сохранил уникальные крепостные валы и план застройки времен Екатерины II.