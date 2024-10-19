Каргополь: Жемчужина Русского Севера

Прогулка по историческому центру Каргополя: от набережной им. Баранова до древних соборов и крепостных валов. Узнайте о героической обороне города в 1612 году
На экскурсии по Каргополю вы узнаете, как этот город стал важной частью российской истории. Прогулка начнётся с набережной имени Александра Баранова, знаменитого исследователя.

Затем вас ждёт исторический центр с Соборной и
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Старой торговыми площадями, где вы увидите Христорождественский собор XVI века и Благовещенскую церковь XVII века.

Каргополь, как музей под открытым небом, сохранил уникальные крепостные валы и план застройки времён Екатерины II. Узнайте о героической обороне города в 1612 году и ощутите его неповторимую атмосферу

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  • 🚶‍♂️ Увлекательные прогулки
    • Каргополь: Жемчужина Русского Севера
    Каргополь: Жемчужина Русского Севера
    Каргополь: Жемчужина Русского Севера
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Набережная имени Баранова
  • Соборная площадь
  • Старая торговая площадь
  • Христорождественский собор
  • Благовещенская церковь
  • Крепостные валы

    • Описание экскурсии

    Набережная им.

    Баранова

    Откройте для себя Каргополь на нашей пешеходной экскурсии. Мы начнём прогулку с живописной набережной, названной в честь Александра Баранова, знаменитого исследователя и правителя русских поселений в Америке. Расположенный на берегах реки Онеги, исток которой находится в озере Лаче, Каргополь в прошлом был ключевым торговым узлом, игравшим важную роль в экономике древней Руси.

    Прогулка по историческому центру

    Прохаживаясь по Соборной и Старой торговым площадям, вы познакомитесь с архитектурными шедеврами, включая Христорождественский собор XVI века и Благовещенскую церковь XVII века. «Валушки», свидетели древних оборонительных сооружений, расскажут нам о героической обороне города от вражеских войск в 1612 году. Каргополь, как музей под открытым небом, сохранил уникальные крепостные валы и план застройки времен Екатерины II.

    Ежедневно

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Набережная им. Баранова
    • Соборная площадь
    • Старая площадь
    • Христорождественский собор
    • Благовещенская церковь
    • Валушки - валы и рвы бывшей крепости
    • Соборная колокольня
    Что включено
    • Экскурсионное обслуживание по городу
    Что не входит в цену
    • Экскурсия на Соборную колокольню (за дополнительную плату)
    Место начала и завершения?
    По согласованию с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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