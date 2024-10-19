На экскурсии по Каргополю вы узнаете, как этот город стал важной частью российской истории. Прогулка начнётся с набережной имени Александра Баранова, знаменитого исследователя.
Затем вас ждёт исторический центр с Соборной и
Затем вас ждёт исторический центр с Соборной и
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Набережная им.
Баранова
Откройте для себя Каргополь на нашей пешеходной экскурсии. Мы начнём прогулку с живописной набережной, названной в честь Александра Баранова, знаменитого исследователя и правителя русских поселений в Америке. Расположенный на берегах реки Онеги, исток которой находится в озере Лаче, Каргополь в прошлом был ключевым торговым узлом, игравшим важную роль в экономике древней Руси.
Прогулка по историческому центру
Прохаживаясь по Соборной и Старой торговым площадям, вы познакомитесь с архитектурными шедеврами, включая Христорождественский собор XVI века и Благовещенскую церковь XVII века. «Валушки», свидетели древних оборонительных сооружений, расскажут нам о героической обороне города от вражеских войск в 1612 году. Каргополь, как музей под открытым небом, сохранил уникальные крепостные валы и план застройки времен Екатерины II.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная им. Баранова
- Соборная площадь
- Старая площадь
- Христорождественский собор
- Благовещенская церковь
- Валушки - валы и рвы бывшей крепости
- Соборная колокольня
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по городу
Что не входит в цену
- Экскурсия на Соборную колокольню (за дополнительную плату)
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Каргополя
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каргополь: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Начало: В центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
от 1 000₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням Каргополя
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
27 окт в 00:30
28 окт в 00:30
от 5 300₽ за всё до 4 чел.