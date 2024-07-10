читать дальше

улицей и двумя-тремя церквями на ней. А Евгений показал и рассказал, что Кашира-это интереснейший город с богатой историей, с большим количеством исторических зданий, достопримечательностей. Взять Городище, Свято- Троицкий Белопесоцкий Монастырь, где можно увидеть как нарос земляной слой, что в'ездные ворота едва видно. Потрясает своим великолепием Собор Успения Пресвятой Богородицы, куда мы с Евгением с позволения Настоятеля Храма поднялись на колокольню и были поражены видом на город округу. Также великолепен Никитский Монастырь-видно, как много сделано и предстоит сделать для его восстановления. Приятное впечатление произвела набережная с её дорожками, скамейками. Ну и главная достопримечательность-Ока! Кашира-город, который западает в сердце и душу! Евгений просто и ненавязчиво помог нам полюбить этот прекрасный город. Видео, что Евгений сам безгранично любит Каширу. Экскурсия давно перешла всё временные рамки, а расставаться не хотелось! Спасибо большое Евгению за экскурсию!!!!!