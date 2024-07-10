3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кашира - от старины до наших дней
Погрузиться в прошлое, гуляя центральными улочками, посетить Никитский монастырь и полюбоваться Окой
Начало: В городе Кашира
18 июля в 10:00
19 июля в 10:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
«Прогулка по Московской»: квест-экскурсия для семей с детьми
Начало: Улица Советская, 1, Кашира
Расписание: ежедневно в "11:00","14:00"
Завтра в 10:00
24 июля в 10:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Водная прогулка
Групповая SUP-прогулка «Мосты Оки»
Провести день в заповедных местах Подмосковья с остановками на живописных берегах Оки
Начало: На пляже под Каширой
от 30 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 июля 2024Настоятельно рекомендую Евгения. Великолепный рассказчик, знаток истории своего города. Очень увлеченный и знающий гид. Спасибо огромное от Инны Федоровны и Лизаветы.
- ССергей8 июля 2024Замечательная, интересная экскурсия. Экскурсовод Евгений очень хорошо, интересно рассказывает об истории и настоящем дне Каширы. Рекомендуем
- ААнна25 июня 202424 июня ездили на экскурсию в Каширу-от старины до наших дней. Я думала, что Кпшира- небольшой городок с одной центральной
- ССветлана7 ноября 2023В прошлом учитель истории, Татьяна великолепно провела экскурсию-квест. Благодаря элементам интерактива (карта в руках у детей, поощрение за правильные ответы
Ответы на вопросы от путешественников по Кашире в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Кашире в июле 2024
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