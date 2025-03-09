Экскурсии выходного дня в Кашире

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кашире, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Кашира - от старины до наших дней
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кашира - от старины до наших дней
Погрузиться в прошлое, гуляя центральными улочками, посетить Никитский монастырь и полюбоваться Окой
Начало: В городе Кашира
28 мар в 10:00
30 мар в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
SUP-прогулка «Мосты Оки»
SUP-прогулки
6 часов
Водная прогулка
SUP-прогулка «Мосты Оки»
Провести день в заповедных местах Подмосковья с остановками на живописных берегах
Начало: На пляже под Каширой
Завтра в 11:00
27 мар в 11:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле)
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле)
От древних храмов до музея под открытым небом и местных деликатесов
Начало: В Кашире
28 мар в 09:00
30 мар в 09:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    9 марта 2025
    Кашира - от старины до наших дней
    Отличная экскурсия! Спасибо Евгению!
  • Е
    Евгения
    6 января 2025
    Кашира - от старины до наших дней
    Искренне благодарны Евгению за знакомство с Каширой. Гид безупречно пунктуальный, обязательный, высокопрофессиональный, дал максимум информации, причем живо, остроумно. Мы получили удовольствие и от экскурсии, и от общения. Рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    4 января 2025
    Кашира - от старины до наших дней
    Здравствуйте. У нас с подругой есть традиция после встречи нового года ездить на экскурсию, не далеко, на один день В этот
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    раз мы выбрали Каширу и не разочаровались Мы познакомились с увлеченным, любящим город, внимательным, приятным в общении человеком Евгением Город расположен на высоком берегу Оки, открывается потрясающая панорама от Никитского монастыря. Узнали много интересного об истории Каширы, почти четырех часовой маршрут совершенно нас не утомил, нам было интересно Евгению огромное спасибо А городу хотим пожелать, чтобы на него обратили внимание и помогли в восстановлении исторических памятников Наташа и Таня 3 января 2025

    Здравствуйте. У нас с подругой есть традиция после встречи нового года ездить на экскурсию, не далеко, на один деньЗдравствуйте. У нас с подругой есть традиция после встречи нового года ездить на экскурсию, не далеко, на один деньЗдравствуйте. У нас с подругой есть традиция после встречи нового года ездить на экскурсию, не далеко, на один день

Ответы на вопросы от путешественников по Кашире в категории «На выходные»

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  1. Кашира - от старины до наших дней
  2. SUP-прогулка «Мосты Оки»
  3. Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле)
Сколько стоит экскурсия по Кашире в марте 2025
Сейчас в Кашире в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Кашире на 2025 год на выходные, 35 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май