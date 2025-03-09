Индивидуальная
до 10 чел.
Кашира - от старины до наших дней
Погрузиться в прошлое, гуляя центральными улочками, посетить Никитский монастырь и полюбоваться Окой
Начало: В городе Кашира
28 мар в 10:00
30 мар в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
SUP-прогулка «Мосты Оки»
Провести день в заповедных местах Подмосковья с остановками на живописных берегах
Начало: На пляже под Каширой
Завтра в 11:00
27 мар в 11:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле)
От древних храмов до музея под открытым небом и местных деликатесов
Начало: В Кашире
28 мар в 09:00
30 мар в 09:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег9 марта 2025Отличная экскурсия! Спасибо Евгению!
- ЕЕвгения6 января 2025Искренне благодарны Евгению за знакомство с Каширой. Гид безупречно пунктуальный, обязательный, высокопрофессиональный, дал максимум информации, причем живо, остроумно. Мы получили удовольствие и от экскурсии, и от общения. Рекомендуем!
- ННаталия4 января 2025Здравствуйте. У нас с подругой есть традиция после встречи нового года ездить на экскурсию, не далеко, на один день В этот
Ответы на вопросы от путешественников по Кашире в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Кашире в марте 2025
Сейчас в Кашире в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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