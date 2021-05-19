Всё о Кашире

Полезная информация о Кашире

Что нужно знать о Кашире: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Кашире
02:4559
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКашира
По-английскиKashira
Население города40 084 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота152 м. от уровня моря

Где находится Кашира на карте

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Кашира — от старины до наших дней
Кашира — от старины до наших дней
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за чел.
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