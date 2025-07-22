Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная прогулка по Соборной площади Касимова
Почувствуйте атмосферу Касимова через звуки и ароматы, прогуливаясь по Соборной площади с незрячим гидом. Узнайте тайны города и его жителей
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
4 окт в 10:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город древний, город славный
Путешествие в Касимов откроет вам тайны его архитектуры и истории. Узнайте о православных и мусульманских памятниках, царственных гостях и купеческих усадьбах
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
Познакомиться с жизнью и наследием Андрея Баташёва - одного из богатейших людей 18 века
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7700 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна22 июля 2025Елена - человек, который любит Касимов. Знает его историю, жителей и что самое главное-умеет это донести до слушателя в той форме, в которой это удобно воспринимается. Явно большой опыт и прекрасная подготовка. Спасибо за знакомство с Касимовым!
- ООксана13 июня 2025Спасибо огромное Анастасии за экскурсию, остались в полном восторге, понравилось интересное количество информации и интеллигентная подача, и Анастасия очень обаятельная и просто замечательный человек!!! Рекомендую посетить Касимов именно с ней!!! Огромная благодарность за чудесное утро!)
- ННаталья10 мая 2025Благодарим Анастасию за смелый опыт, за открытость, энтузиазм и непосредственность! Понравился эксперимент с запахами. Понравился город Касимов и любовь жителей к своему городу. Рекомендуем экскурсию, желаем Анастасии удачи и успеха!
Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касимове
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Касимове
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Касимову в октябре 2025
Сейчас в Касимове в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 7700. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Касимове на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 6 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь