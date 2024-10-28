3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Откройте для себя парадный Касимов: Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи. Увидите переулки с торговыми лавками, стритарт и живые овраги
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинный Касимов + музей на выбор
Исследовать древнерусский город и прикоснуться к его культуре на выставке колоколов или самоваров
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
5 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 октября 2024Одна из самых замечательных экскурсий, которую мы посещали! Очень, ОЧЕНЬ интересная экскурсия. Тамара прекрасный экскурсовод, эрудированная и с отменным чувством
- ТТатьяна28 октября 2024Спасибо нашему гиду по Костроме Тамаре за знакомство с этим замечательным старинным городом! Мы оказались здесь в первый раз и
- ААлександр21 октября 2024Очень интересный город, с богатой и неоднозначной историей. Мы заранее оговорили с гидом Владимиром наши интересы и ожидания от путешествия.
- ААлла7 октября 2024Прошел почти месяц после нашего путешествия по Рязанской области, а мы до сих пор с удовольствием вспоминаем нашу прогулку по Касимову с Тамарой. Удивительный город и Тамаре удалось показать его со всех сторон. Отличная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касимове
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Касимове
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Касимову в декабре 2024
Сейчас в Касимове в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Касимове на 2024 год по теме «Самое главное», 34 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль