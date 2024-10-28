Увидеть самое главное в Касимове

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Касимове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Пешая
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Откройте для себя парадный Касимов: Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи. Увидите переулки с торговыми лавками, стритарт и живые овраги
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Старинный Касимов + музей на выбор
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинный Касимов + музей на выбор
Исследовать древнерусский город и прикоснуться к его культуре на выставке колоколов или самоваров
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
5 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 октября 2024
    Прогулка по самым интересным местам Касимова
    Одна из самых замечательных экскурсий, которую мы посещали! Очень, ОЧЕНЬ интересная экскурсия. Тамара прекрасный экскурсовод, эрудированная и с отменным чувством
    читать дальше

    юмора. Рассказывает интересно, с любовью к истории города. Отдельное спасибо Тамаре за посещение досугового центра Маяк и вкуснейшее кофе. Три часа пролетели незаметно. Хочется вернуться в Касимов, а еще посетить Гусь-Железный и Гусь-Хрустальный. Семья в восторге от красоты окружающей природы и много векового творения человеческих рук. До сих пор не покидает ощущение прекрасной легкости и окрыленности! Рекомендуем всем!!!

  • Т
    Татьяна
    28 октября 2024
    Прогулка по самым интересным местам Касимова
    Спасибо нашему гиду по Костроме Тамаре за знакомство с этим замечательным старинным городом! Мы оказались здесь в первый раз и
    читать дальше

    были сначала ошарешены теми тропами, которыми был построен маршрут нашего путешествия (это реально тропинки, как в простой деревне). Но в конце экскурсии мы очень оценили маршрут, предложенный Тамарой. Проведя нас по историческим местам, мы как будто окунулись в средневековую эпоху, когда были построены соборы, храмы и минарет. А потом неожиданно вынырнули в повседневную современность! Огромное спасибо за экскурсию! Обязательно вернёмся сюда ещё и летом!!!

  • А
    Александр
    21 октября 2024
    Знакомьтесь, Касимов
    Очень интересный город, с богатой и неоднозначной историей. Мы заранее оговорили с гидом Владимиром наши интересы и ожидания от путешествия.
    читать дальше

    Он именно на этих аспектах и сделал акценты в экскурсии. Мы тоже немного подготовились, почитали материалы, поэтому это была не просто экскурсия "в одно ухо", а заинтересованный разговор, обмен мнениями, обсуждение. К чести экскурсовода, ему такая форма также была доступна, он с удовольствием вступал в диалог, спокойно и со знанием дела отвечал на наши вопросы, спорил, обсуждал и размышлял вместе с нами. Было очень интересно. Спасибо, Владимир. Александр, Наталья

  • А
    Алла
    7 октября 2024
    Прогулка по самым интересным местам Касимова
    Прошел почти месяц после нашего путешествия по Рязанской области, а мы до сих пор с удовольствием вспоминаем нашу прогулку по Касимову с Тамарой. Удивительный город и Тамаре удалось показать его со всех сторон. Отличная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касимове
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по самым интересным местам Касимова
  2. Знакомьтесь, Касимов
  3. Старинный Касимов + музей на выбор
Какие места ещё посмотреть в Касимове
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. МУЗЕЙ КОЛОКОЛОВ
  3. Музей самоваров
Сколько стоит экскурсия по Касимову в декабре 2024
Сейчас в Касимове в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Касимове на 2024 год по теме «Самое главное», 34 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
ХорошоТам