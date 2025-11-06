Мои заказы

Касимов - город древний, город славный

Путешествие в Касимов откроет вам тайны его архитектуры и истории. Узнайте о православных и мусульманских памятниках, царственных гостях и купеческих усадьбах
Касимов, город с богатой историей, приглашает вас на экскурсию по своим улицам.

Вы узнаете о его православной и мусульманской архитектуре, увидите Соборную площадь с её памятниками 17-19 веков и прогуляетесь по набережной Оки. Бывшая Татарская слобода откроет перед вами страницы истории Касимовского ханства. Этот уютный город с его уникальной атмосферой и культурным наследием не оставит вас равнодушными
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🏞 Живописная набережная
  • 🕌 История Касимовского ханства
  • 🏰 Царственные гости города
  • 🏠 Купеческие усадьбы
Касимов - город древний, город славный© Елена

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Набережная Оки
  • Бывшая Татарская слобода

Описание экскурсии

Соборная площадь — исторический центр города с самой высокой концентрацией памятников архитектуры 17–19 веков. Мы погуляем по «каменной сказке», как называет это место большинство жителей, и полюбуемся собором и храмами, а также фундаментальными Торговыми рядами, которые не похожи ни на какие другие.

Набережная Оки — визитная карточка Касимова. Мы рассмотрим сохранившиеся купеческие усадьбы влиятельных и известных когда-то людей. Вы узнаете, кто из российских императоров здесь бывал.

Бывшая Татарская слобода — вы услышите об истории становления Касимовского ханства, рассмотрите мусульманские памятники 15–16 веков и узнаете о знаменитых татарских семья и их домах, которые расположены по периметру площади.

Организационные детали

  • Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
  • Рекомендуемый возраст детей 10+
  • Экскурсию можно провести на вашем автомобиле, где должно быть место для гида
  • По желанию мы можем дополнить программу посещением музеев и храмов (согласуем в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Касимове
Добрый день, меня зовут Елена, восемь лет я работала научным сотрудником в городском музее-заповеднике, неоднократно проходила обучение и имею квалификацию массового гида-экскурсовода. Сопровождаю как индивидуальные группы, так и большие автобусные.
читать дальше

Люблю родной город, часто мои экскурсанты называют меня истинным патриотом, каждая моя экскурсия – это незабываемое путешествие в прошлое, где сквозь призму времени мы смотрим на усадьбы и их владельцев, великолепную архитектуру, приоткрывая завесу истории. Кстати, в школьной программе этот предмет был моим любимым. Если вы хотите полюбить Касимов так, как люблю его я, добро пожаловать ко мне на экскурсию — уверена, вы сохраните самые лучшие впечатления, а время пролетит незаметно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Игорь
Игорь
6 ноя 2025
Потрясающая экскурсия! Елена влюблена в свой город, умеет увлекательно рассказать и показать малозаметные тонкости исторических мест города! Замечательный человек в общении, прекрасное знание русского языка! Не хотелось расставаться!!! Спасибо большое!!!
Ольга
Ольга
3 ноя 2025
Спасибо Большое гиду Елене за проведённое время в экскурсии. С первой минуты чувствовалось, что Елена любит свой город и свое дело. Всё чётко и по-делу рассказывала доступным языком. Слушали её очень внимательно. Спасибо ещё раз, Елена, Вам! Город Касимов маленький, но такой уютный)))
Инна
Инна
22 июл 2025
Елена - человек, который любит Касимов. Знает его историю, жителей и что самое главное-умеет это донести до слушателя в той форме, в которой это удобно воспринимается. Явно большой опыт и прекрасная подготовка. Спасибо за знакомство с Касимовым!

Входит в следующие категории Касимова

