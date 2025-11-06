Касимов, город с богатой историей, приглашает вас на экскурсию по своим улицам.
Вы узнаете о его православной и мусульманской архитектуре, увидите Соборную площадь с её памятниками 17-19 веков и прогуляетесь по набережной Оки. Бывшая Татарская слобода откроет перед вами страницы истории Касимовского ханства. Этот уютный город с его уникальной атмосферой и культурным наследием не оставит вас равнодушными
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🏞 Живописная набережная
- 🕌 История Касимовского ханства
- 🏰 Царственные гости города
- 🏠 Купеческие усадьбы
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Набережная Оки
- Бывшая Татарская слобода
Описание экскурсии
Соборная площадь — исторический центр города с самой высокой концентрацией памятников архитектуры 17–19 веков. Мы погуляем по «каменной сказке», как называет это место большинство жителей, и полюбуемся собором и храмами, а также фундаментальными Торговыми рядами, которые не похожи ни на какие другие.
Набережная Оки — визитная карточка Касимова. Мы рассмотрим сохранившиеся купеческие усадьбы влиятельных и известных когда-то людей. Вы узнаете, кто из российских императоров здесь бывал.
Бывшая Татарская слобода — вы услышите об истории становления Касимовского ханства, рассмотрите мусульманские памятники 15–16 веков и узнаете о знаменитых татарских семья и их домах, которые расположены по периметру площади.
Организационные детали
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
- Рекомендуемый возраст детей 10+
- Экскурсию можно провести на вашем автомобиле, где должно быть место для гида
- По желанию мы можем дополнить программу посещением музеев и храмов (согласуем в переписке)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Касимове
Добрый день, меня зовут Елена, восемь лет я работала научным сотрудником в городском музее-заповеднике, неоднократно проходила обучение и имею квалификацию массового гида-экскурсовода. Сопровождаю как индивидуальные группы, так и большие автобусные.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Игорь
6 ноя 2025
Потрясающая экскурсия! Елена влюблена в свой город, умеет увлекательно рассказать и показать малозаметные тонкости исторических мест города! Замечательный человек в общении, прекрасное знание русского языка! Не хотелось расставаться!!! Спасибо большое!!!
Ольга
3 ноя 2025
Спасибо Большое гиду Елене за проведённое время в экскурсии. С первой минуты чувствовалось, что Елена любит свой город и свое дело. Всё чётко и по-делу рассказывала доступным языком. Слушали её очень внимательно. Спасибо ещё раз, Елена, Вам! Город Касимов маленький, но такой уютный)))
Инна
22 июл 2025
Елена - человек, который любит Касимов. Знает его историю, жителей и что самое главное-умеет это донести до слушателя в той форме, в которой это удобно воспринимается. Явно большой опыт и прекрасная подготовка. Спасибо за знакомство с Касимовым!
