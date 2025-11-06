Касимов, город с богатой историей, приглашает вас на экскурсию по своим улицам. Вы узнаете о его православной и мусульманской архитектуре, увидите Соборную площадь с её памятниками 17-19 веков и прогуляетесь по набережной Оки. Бывшая Татарская слобода откроет перед вами страницы истории Касимовского ханства. Этот уютный город с его уникальной атмосферой и культурным наследием не оставит вас равнодушными

Описание экскурсии

Соборная площадь — исторический центр города с самой высокой концентрацией памятников архитектуры 17–19 веков. Мы погуляем по «каменной сказке», как называет это место большинство жителей, и полюбуемся собором и храмами, а также фундаментальными Торговыми рядами, которые не похожи ни на какие другие.

Набережная Оки — визитная карточка Касимова. Мы рассмотрим сохранившиеся купеческие усадьбы влиятельных и известных когда-то людей. Вы узнаете, кто из российских императоров здесь бывал.

Бывшая Татарская слобода — вы услышите об истории становления Касимовского ханства, рассмотрите мусульманские памятники 15–16 веков и узнаете о знаменитых татарских семья и их домах, которые расположены по периметру площади.

