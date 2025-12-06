читать дальше

15.00

Экскурсия идёт от организации "гиды в городе". Изначально прислали информацию только про пешеходную экскурсию с 16.00, а как же музей? Сказали, что "да-да-да, приходите в 15.00 в музей, а потом экскурсия с ИМЯ экскурсовода". По приходу в музей выясняется, что экскурсия для нас не забронирована. Это как вообще товарищи?

По итогу конечно нам экскурсию провели. Не хочу занижать суммарную оценку, так как гид Лариса прекрасный и увлеченный человек, по итогу экскурсия была автомобильно-пешеходной (потому что мы были на машине) и мы увидели и узнали многое о таком чудесном городе. Буквально влюбились, даже грустно уезжать было так рано. А финальный аккорд экскурсии был поставлен в прямом смысле, т. к. Лариса сыграла для нас на фортепиано в муз. школе.