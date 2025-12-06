Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборКасимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
5400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город двух культур
Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинный Касимов + музей на выбор
Познакомьтесь с историей Касимова, пройдитесь по его улицам и выберите музей для посещения. Узнайте больше о культуре и традициях этого уникального города
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь - Касимов
Погрузитесь в атмосферу Касимова, где прошлое и настоящее переплетаются в архитектуре и легендах. Прогулка по историческим местам города
Начало: Площадь Соборная
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРэй6 декабря 2025Мы были в Касимове впервые, и благодаря Владимиру нам удалось составить очень хорошее впечатление о городе. Он рассказал историю города доступно и интересно для нас, и экскурсия нам очень понравилась. Мы ему очень благодарны.
- ССветлана11 ноября 2025Поездка оставила приятные впечатления, очень понравилась набережная в вечернее время, а также ул. Советская в вечернее время выглядит очень привлекательно,
- ААртем6 ноября 2025Елена, спасибо огромное за экскурсию! Это тот редкий случай когда результат намного превзошёл ожидания. Мы еще после экскурсии с женой
- ИИрина2 ноября 2025Спасибо Елене за экскурсию! Даже в пасмурный прохладный день время пролетело быстро! Елена подробно рассказала об истории Касимова, подробно отвечала
- ЮЮлия27 октября 2025Очень впечатлились городом, неожиданно необычное место в рязанской глубинке.
Лена молодой позитивный гид, с ней экскурсия прошла на одном дыхании, она
- ЕЕлизавета26 октября 202522 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг). В интернете попалась информация,
- ГГалина13 октября 2025Отличное
- ММихаил2 октября 2025Хорошо
- ООльга21 сентября 2025Отличная экскурсия.
- ЕЕлизавета14 сентября 2025Были в Касимове буквально несколько часов, чтобы охватить побольше взяли экскурсию+музей, в нашем случае колоколов. Время экскурсии было выбрано с
- ИИгорь10 сентября 2025Прогулялись семьей по исторической части Касимова вместе с Алиной. Экскурсией остались довольны. Алина очень приятная молодая девушка, любящая свой город.
- ООльга6 сентября 2025Давно планировала посетить Касимов, накопились вопросы на которые Алина с удовольствием отвечала.
Отрадно видеть молодых людей влюблённых в свой город, интересующихся его историей, радеющих за его процветание.
Ещё раз спасибо, Алина, за прогулку и приятную беседу, удачи Вашему проекту.
- ЕЕвгения4 сентября 2025Посетили, этот замечательный город в начале сентября. Очень остались довольны, что в гиды выбрали Алину. Грамотная и хорошо поставленная речь.
- ААлексей26 августа 2025Замечательная экскурсия и прекрасный гид!
Владимир опытный гид, прекрасно владеет историческим материалом, предлагая различные подходы и интерпретации исторических событий.
Благодаря ему, наше знакомство с Касимовым состоялось и оказалось интересным! И мы планируем продолжить это знакомство.
Большое спасибо Владимиру за работу
- ИИрина17 августа 2025Касимов очень милый город и его нам показывала и про него рассказывала Елена.
Город хоть и небольшой, но исторических фактов о
- ЛЛюдмила12 августа 2025Сначала меня напугала продолжительность экскурсии, боялась, что устанем. Но Елена так увлекла нас рассказом, что это вемя пролетело незаметно, у нас была большая группа и пожилые люди. Но экскурсия прошла легко, комфортно и интересно. Огромное спасибо.
- ИИрина10 августа 2025Спасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа от 5 до 65 лет:)
- ВВиталий4 августа 2025Елена - искренне любящая свою работу и свой город! Прекрасная экскурсия, великолепная подача материала и энциклопедические знания. Если хотите влюбиться в Касимов с его удивительной историей - вам точно к ней, не пожалеете!
- ЕЕлена4 августа 2025Давно собирались посетить Касимов, и вот, наконец, 03.08.2025г. мы оказались в старинном городе двух культур. Прекрасный подробный рассказ об истории
- ККиласова2 августа 2025Собрались с семьёй в Касимов, сами из Рязани… Друзья рассказывали, какой интересный исторический город. В первый день приехали, ничего не
