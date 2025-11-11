читать дальше

что город Касимов не стоит проезжать мимо, а стоит заглянуть хотя бы на пару часов на экскурсию (нас привлекло описание некоторых мест). Так мы и сделали, заказали экскурсию, а так как компания у нас была молодёжная, обратились к Елене, потому что хотелось кого-то нашего возраста. Времени у нас было неочень много, поэтому мы заранее с Еленой обговорили тайминг и другие нюансы. В день экскурсии нас немного подвела погода, но это никак не испортило общего впечатления от посещения Касимова. Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Елене за увлекательный рассказ и атмосферу. Было познавательно и весело. Узнали много нового и неожиданного. Отдельное спасибо за рекомендацию, где можно было пообедать. Очень атмосферное место, которое практически стало частью экскурсии.