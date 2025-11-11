Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборКасимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
«Чтобы изучить ландшафт, я предложу спуститься на Набережную улицу»
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
5400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город двух культур
Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
«Пройдём и по набережной — это визитная карточка города с симпатичными купеческими особняками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город древний, город славный
Путешествие в Касимов откроет вам тайны его архитектуры и истории. Узнайте о православных и мусульманских памятниках, царственных гостях и купеческих усадьбах
«Набережная Оки — визитная карточка Касимова»
11 дек в 17:00
12 дек в 17:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь - Касимов
Погрузитесь в атмосферу Касимова, где прошлое и настоящее переплетаются в архитектуре и легендах. Прогулка по историческим местам города
Начало: Площадь Соборная
«Погуляете по самой богатой улице города — Набережной, которая амфитеатром обнимала весь Городец Мещёрский»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборТайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
Познакомиться с жизнью и наследием Андрея Баташёва - одного из богатейших людей 18 века
Начало: В центре города
«Улица Набережная — некогда самая богатая улица города, купеческие особняки и красавица Ока»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7700 ₽ за всё до 10 чел.
- ССветлана11 ноября 2025Поездка оставила приятные впечатления, очень понравилась набережная в вечернее время, а также ул. Советская в вечернее время выглядит очень привлекательно,
- ИИгорь6 ноября 2025Потрясающая экскурсия! Елена влюблена в свой город, умеет увлекательно рассказать и показать малозаметные тонкости исторических мест города! Замечательный человек в общении, прекрасное знание русского языка! Не хотелось расставаться!!! Спасибо большое!!!
- ААртем6 ноября 2025Елена, спасибо огромное за экскурсию! Это тот редкий случай когда результат намного превзошёл ожидания. Мы еще после экскурсии с женой
- ООльга3 ноября 2025Спасибо Большое гиду Елене за проведённое время в экскурсии. С первой минуты чувствовалось, что Елена любит свой город и свое
- ИИрина2 ноября 2025Спасибо Елене за экскурсию! Даже в пасмурный прохладный день время пролетело быстро! Елена подробно рассказала об истории Касимова, подробно отвечала
- ЮЮлия27 октября 2025Очень впечатлились городом, неожиданно необычное место в рязанской глубинке.
Лена молодой позитивный гид, с ней экскурсия прошла на одном дыхании, она
- ЕЕлизавета26 октября 202522 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг). В интернете попалась информация,
- ГГалина13 октября 2025Отличное
- ММихаил2 октября 2025Хорошо
- РРузавина30 сентября 2025Все было отлично!
Алина очень полно и интересно рассказывала материал, слушать было приятно.
Считаю, что поездка по окрестностям Касимова очень нужна, т.
- ООльга21 сентября 2025Отличная экскурсия.
- ИИгорь10 сентября 2025Прогулялись семьей по исторической части Касимова вместе с Алиной. Экскурсией остались довольны. Алина очень приятная молодая девушка, любящая свой город.
- ООльга6 сентября 2025Давно планировала посетить Касимов, накопились вопросы на которые Алина с удовольствием отвечала.
Отрадно видеть молодых людей влюблённых в свой город, интересующихся его историей, радеющих за его процветание.
Ещё раз спасибо, Алина, за прогулку и приятную беседу, удачи Вашему проекту.
- ЕЕвгения4 сентября 2025Посетили, этот замечательный город в начале сентября. Очень остались довольны, что в гиды выбрали Алину. Грамотная и хорошо поставленная речь.
- ИИрина17 августа 2025Касимов очень милый город и его нам показывала и про него рассказывала Елена.
Город хоть и небольшой, но исторических фактов о
- ЛЛюдмила12 августа 2025Сначала меня напугала продолжительность экскурсии, боялась, что устанем. Но Елена так увлекла нас рассказом, что это вемя пролетело незаметно, у нас была большая группа и пожилые люди. Но экскурсия прошла легко, комфортно и интересно. Огромное спасибо.
- ИИрина10 августа 2025Спасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа от 5 до 65 лет:)
- ВВиталий4 августа 2025Елена - искренне любящая свою работу и свой город! Прекрасная экскурсия, великолепная подача материала и энциклопедические знания. Если хотите влюбиться в Касимов с его удивительной историей - вам точно к ней, не пожалеете!
- ЕЕлена4 августа 2025Давно собирались посетить Касимов, и вот, наконец, 03.08.2025г. мы оказались в старинном городе двух культур. Прекрасный подробный рассказ об истории
- ВВенера2 августа 2025Прекрасная экскурсия, Алина, спасибо огромное! Лучший гид по Касимову!
