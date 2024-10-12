Музеи и искусство Касимова

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Касимове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Душевный Касимов - город двух культур
Пешая
44 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Душевный Касимов - город двух культур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Касимова, исследуйте купеческую застройку и минарет ханской мечети, откройте для себя татарские лавки и закоулки
Начало: Площадь Соборная или по согласованию с гидом
«В стоимость не входят билеты в музей (опционально): краеведческий музей — 80 рублей/человека + экскурсия — 250 рублей с группы»
2 янв в 10:00
4 янв в 16:00
4 000 за всё до 11 чел.
Обзорная экскурсия с посещением музея Самоваров и музея Колоколов
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением музея Самоваров и музея Колоколов
Увлекательная обзорная экскурсия по Касимову с посещением музея Самоваров и музея Колоколов, раскрывающая богатую историю города и его культурное наследие
Начало: По согласованию с гидом
«После экскурсии мы посетим два музея, которые познакомят вас с культурным наследием бывшей столицы Касимовского ханства»
Расписание: Ежедневно, в любое время
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
от 6 500 за всё до 5 чел.
Старинный Касимов + музей на выбор
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинный Касимов + музей на выбор
Исследовать древнерусский город и прикоснуться к его культуре на выставке колоколов или самоваров
«В музее «Русский самовар» вас ждут более 400 экспонатов»
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
5 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    12 октября 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Интересная экскурсия по городу, как оказавшемуся не таким уж захолустным. Много интересных мест по которым было проведена экскурсия. Особенно интересным
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    оказалась история татарской стороны и виды на Оку со стороны оврагов. Приятным бонусом оказались скидочные флаеры от кондитерской сети "Верность качеству".

    Интересная экскурсия по городу, как оказавшемуся не таким уж захолустным. Много интересных мест по которым былоИнтересная экскурсия по городу, как оказавшемуся не таким уж захолустным. Много интересных мест по которым былоИнтересная экскурсия по городу, как оказавшемуся не таким уж захолустным. Много интересных мест по которым былоИнтересная экскурсия по городу, как оказавшемуся не таким уж захолустным. Много интересных мест по которым былоИнтересная экскурсия по городу, как оказавшемуся не таким уж захолустным. Много интересных мест по которым былоИнтересная экскурсия по городу, как оказавшемуся не таким уж захолустным. Много интересных мест по которым былоИнтересная экскурсия по городу, как оказавшемуся не таким уж захолустным. Много интересных мест по которым былоИнтересная экскурсия по городу, как оказавшемуся не таким уж захолустным. Много интересных мест по которым было
  • Е
    Елена
    20 сентября 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Большое спасибо экскурсоводу за рассказ о г. Касимов. Было очень интересно и познавательно, мы увидели город с самых красивых точек, рассказ о прошлом города был очень интересен.
  • м
    марина
    8 сентября 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Давно хотели побывать в Касимове и вот свершилось! Очень красивый город, завораживающие виды на Оку во всем блеске яркого солнечного
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    дня! Место где ощущается настоящий русский простор и слияние с природой! Сам город просто наполнен историей - не зря Касимов рекомендован к включению в маршрут Золотого Кольца. Экскурсия интересная, насыщенная неординарными историческими фактами, маршрут хорошо спланирован по городу. Большое спасибо Ирине, нашему экскурсоводу.

  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Обзорная экскурсия с посещением музея Самоваров и музея Колоколов
    С нами была экскурсовод Алина. Очень благодарны за интересную, увлекательную, комфортную экскурсию. Алина грамотная, увлеченная, знающая и любящая свой город молодой специалист. Очень рекомендуем её. обе экскурсии в музеи Колоколов и Самоваров- восторг! Спасибо огромное за любовь к замечательному городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Музеи»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевный Касимов - город двух культур
  2. Обзорная экскурсия с посещением музея Самоваров и музея Колоколов
  3. Старинный Касимов + музей на выбор
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. МУЗЕЙ КОЛОКОЛОВ
  3. Музей самоваров
Сколько стоит экскурсия по Касимову в декабре 2024
Сейчас в Касимове в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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