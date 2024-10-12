2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Душевный Касимов - город двух культур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Касимова, исследуйте купеческую застройку и минарет ханской мечети, откройте для себя татарские лавки и закоулки
Начало: Площадь Соборная или по согласованию с гидом
«В стоимость не входят билеты в музей (опционально): краеведческий музей — 80 рублей/человека + экскурсия — 250 рублей с группы»
2 янв в 10:00
4 янв в 16:00
4 000₽ за всё до 11 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением музея Самоваров и музея Колоколов
Увлекательная обзорная экскурсия по Касимову с посещением музея Самоваров и музея Колоколов, раскрывающая богатую историю города и его культурное наследие
Начало: По согласованию с гидом
«После экскурсии мы посетим два музея, которые познакомят вас с культурным наследием бывшей столицы Касимовского ханства»
Расписание: Ежедневно, в любое время
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинный Касимов + музей на выбор
Исследовать древнерусский город и прикоснуться к его культуре на выставке колоколов или самоваров
«В музее «Русский самовар» вас ждут более 400 экспонатов»
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
5 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис12 октября 2024Интересная экскурсия по городу, как оказавшемуся не таким уж захолустным. Много интересных мест по которым было проведена экскурсия. Особенно интересным
- ЕЕлена20 сентября 2024Большое спасибо экскурсоводу за рассказ о г. Касимов. Было очень интересно и познавательно, мы увидели город с самых красивых точек, рассказ о прошлом города был очень интересен.
- ммарина8 сентября 2024Давно хотели побывать в Касимове и вот свершилось! Очень красивый город, завораживающие виды на Оку во всем блеске яркого солнечного
- ЕЕлена5 сентября 2023С нами была экскурсовод Алина. Очень благодарны за интересную, увлекательную, комфортную экскурсию. Алина грамотная, увлеченная, знающая и любящая свой город молодой специалист. Очень рекомендуем её. обе экскурсии в музеи Колоколов и Самоваров- восторг! Спасибо огромное за любовь к замечательному городу.
Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Музеи»
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