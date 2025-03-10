Касимов - город с богатой историей, который предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое. Экскурсия включает посещение ключевых достопримечательностей, таких как Соборная площадь и Татарская слобода. Выбор музея - «Русский самовар» или Касимовский музей колоколов - позволит узнать больше о традициях и ремеслах. Профессиональные гиды помогут сделать ваше путешествие незабываемым

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Описание экскурсии

Прогулка по Касимову

Соборная площадь с Вознесенским собором

Торговые ряды

Петровская застава

Дом купца Алянчикова

Георгиевская церковь

Татарская слобода с мечетью Касим-хана и текие Шах-Али-хана

Музей на выбор

В музее «Русский самовар» вас ждут более 400 экспонатов. Среди них — экземпляры, которые некогда принадлежали Сергею Есенину, графу Бобринскому, адмиралу Колчаку, Александру Керенскому. Есть даже самовары, из которых пили чай великий князь Сергей Александрович и сам Николай II.

В Касимовском музее колоколов хранится около 1000 больших колоколов и колокольчиков. Вы увидите колокола из разных городов России, в том числе церковные, отлитые на заводах Российской империи с конца 17 века, редкие сигнальные и седельные колокольчики, буддийские и европейские колокола, корабельные рынды, бубенцы и ботало.

Организационные детали