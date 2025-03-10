Касимов - город с богатой историей, который предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое.
Экскурсия включает посещение ключевых достопримечательностей, таких как Соборная площадь и Татарская слобода.
Выбор музея - «Русский самовар» или Касимовский музей колоколов - позволит узнать больше о традициях и ремеслах. Профессиональные гиды помогут сделать ваше путешествие незабываемым
Экскурсия включает посещение ключевых достопримечательностей, таких как Соборная площадь и Татарская слобода.
Выбор музея - «Русский самовар» или Касимовский музей колоколов - позволит узнать больше о традициях и ремеслах. Профессиональные гиды помогут сделать ваше путешествие незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🔔 Уникальные музеи на выбор
- 👨🏫 Профессиональные гиды
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улицам
- 🎨 Культурное обогащение
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Вознесенский собор
- Торговые ряды
- Петровская застава
- Дом купца Алянчикова
- Георгиевская церковь
- Татарская слобода
- Мечеть Касим-хана
- Текие Шах-Али-хана
Описание экскурсии
Прогулка по Касимову
- Соборная площадь с Вознесенским собором
- Торговые ряды
- Петровская застава
- Дом купца Алянчикова
- Георгиевская церковь
- Татарская слобода с мечетью Касим-хана и текие Шах-Али-хана
Музей на выбор
В музее «Русский самовар» вас ждут более 400 экспонатов. Среди них — экземпляры, которые некогда принадлежали Сергею Есенину, графу Бобринскому, адмиралу Колчаку, Александру Керенскому. Есть даже самовары, из которых пили чай великий князь Сергей Александрович и сам Николай II.
В Касимовском музее колоколов хранится около 1000 больших колоколов и колокольчиков. Вы увидите колокола из разных городов России, в том числе церковные, отлитые на заводах Российской империи с конца 17 века, редкие сигнальные и седельные колокольчики, буддийские и европейские колокола, корабельные рынды, бубенцы и ботало.
Организационные детали
- Билеты в музей оплачиваются отдельно: 250 ₽ за взрослого, 50 ₽ за ребёнка
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Касимове
Провела экскурсии для 14055 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Руслан
10 мар 2025
Экскурсия интересная, очень познавательная. Время пролетело не заметно. У нас был гид Алина. Слушать ее было одно удовольствие.
Рекомендую.
Рекомендую.
Входит в следующие категории Касимова
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