1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Касимов: от креста до полумесяца
Колорит русской провинции, мотивы Старого Востока и ландшафты, удивившие самого Петра I
15 июня в 08:00
16 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Послушать невыдуманные рассказы о прошлом и настоящем, без дат и фамилий
Завтра в 08:00
12 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Душевный Касимов - город двух культур
Поразиться наследию провинциального ровесника столицы
Начало: Площадь Соборная или по согласованию с гидом
21 июня в 13:00
23 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия4 июня 2024Огромное спасибо Тамаре за экскурсию! Нас было 5 человек и после экскурсии, мы весь вечер обсуждали, какой невероятный и уникальный
- ТТатьяна31 мая 2024Что касается самой экскурсии, замечаний и претензий к экскурсоводу нет. Елена дисциплинированная и обязательная девушка, очень подробно, даже слишком, рассказывала
- ААнна29 мая 2024Совершенно потрясающее погружение в историю города!!!! Невероятное количество информации, выдранное Еленой с глубочайшей любовью к своему городу, делает впечатление о
- ППолина28 мая 2024Первое впечатление о городе, как правило, закладывает экскурсовод, когда вы приезжаете первый раз и знакомитесь. С Тамарой невозможно не влюбиться в Касимов. Познакомитесь с историей города ближней и дальней, с архитектурой, с настроением города и его жителей. Рекомендую!
- ААнна23 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Тамаре за очень душевную прогулку по Касимову. Вроде городок не очень большой, но мы за три
- ММария21 мая 2024Если Вы считаете, что побывав много раз в Касимове, всё про него знаете, то это большое заблуждение. Экскурсия с гидом
- ААнна14 мая 2024Отличная, очень интересная, содержательная и нескучная экскурсия. Огромная благодарность обаятельной Елена за прекрасное время, проведенное в Касимове во время нашего
- ЮЮрий14 января 2024Экскурсию проводила Ирина. Настолько эрудированного и преданного своему городу экскурсовода еще не встречали. Очень обстоятельная подача материала, интересный маршрут, личные
- ННадежда7 ноября 2023Нашим экскурсоводом была Ирина. Смогла захватить внимание и взрослых и подростков. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Пешеходные»
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