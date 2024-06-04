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часа охватили далеко не всё, и сами бы ни за что не увидели тех мест, которые показала нам Тамара. Город смешения культур, но настолько гармонично переплетенных, что нельзя понять, где заканчивается одно и начинается другое. Город необычных архитектурных форм. Город утопающий в зелени. Это всё прекрасный Касимов. Три часа пролетели на одном дыхании. Интересно было и взрослым, и детям. Иронично и познавательно нам поведали исторические факты и фантастические легенды, связанные с этим местом и напоследок мы посетили местный культурный центр, попили вкусный чай под открытым небом, а так же получили памятные сувениры. Тамаре всего самого лучшего, с удовольствием вернётся к Вам ещё!