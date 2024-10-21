читать дальше Мы тоже немного подготовились, почитали материалы, поэтому это была не просто экскурсия "в одно ухо", а заинтересованный разговор, обмен мнениями, обсуждение. К чести экскурсовода, ему такая форма также была доступна, он с удовольствием вступал в диалог, спокойно и со знанием дела отвечал на наши вопросы, спорил, обсуждал и размышлял вместе с нами. Было очень интересно. Спасибо, Владимир. Александр, Наталья

Очень интересный город, с богатой и неоднозначной историей. Мы заранее оговорили с гидом Владимиром наши интересы и ожидания от путешествия. Он именно на этих аспектах и сделал акценты в экскурсии.