Касимов - это исторический феномен в центре России, где на протяжении столетий развивались исламская и православная культуры.
Экскурсия включает посещение Богоявленского храма, который является образцом нарышкинского барокко, Татарской слободы с Ханской мечетью и текие Шах-Али хана, а также Соборной площади с дворянскими и купеческими особняками. Прогулка по Касимовскому Арбату завершит ваше знакомство с городом. Вход в храмы и мечети бесплатный
Экскурсия включает посещение Богоявленского храма, который является образцом нарышкинского барокко, Татарской слободы с Ханской мечетью и текие Шах-Али хана, а также Соборной площади с дворянскими и купеческими особняками. Прогулка по Касимовскому Арбату завершит ваше знакомство с городом. Вход в храмы и мечети бесплатный
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Богоявленский храм — образец нарышкинского барокко и место зарождения православия в Мещёре.
Татарская слобода — центр исламской культуры города. Здесь вы осмотрите Ханскую мечеть, текие Шах-Али хана и площадь Сюимбике.
Соборная площадь — настоящая каменная сказка. Я покажу вам дворянские и купеческие особняки, торговые ряды и православные храмы.
Касимовский Арбат — часть города, где сохранилось много исторических зданий. Вы обязательно их увидите.
Организационные детали
По желанию можно зайти в храмы и мечети, вход бесплатный.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Касимове
Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я историк по образованию и по духу. Продолжатель династии, родоначальник которой упомянут в переписи Ямской слободы Касимова 17 века. Член Российского военно-исторического общества и руководитель инициативной группы по созданию музея нашего земляка адмирала Авинова.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
21 окт 2024
Очень интересный город, с богатой и неоднозначной историей. Мы заранее оговорили с гидом Владимиром наши интересы и ожидания от путешествия. Он именно на этих аспектах и сделал акценты в экскурсии.
Входит в следующие категории Касимова
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