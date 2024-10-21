Знакомьтесь, Касимов

Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
Касимов - это исторический феномен в центре России, где на протяжении столетий развивались исламская и православная культуры.

Экскурсия включает посещение Богоявленского храма, который является образцом нарышкинского барокко, Татарской слободы с Ханской мечетью и текие Шах-Али хана, а также Соборной площади с дворянскими и купеческими особняками. Прогулка по Касимовскому Арбату завершит ваше знакомство с городом. Вход в храмы и мечети бесплатный
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальное сочетание исламской и православной культур
  • 🏛 Посещение исторических храмов и мечетей
  • 🏰 Прогулка по Соборной площади с её архитектурными памятниками
  • 🚶‍♂️ Прогулка по Касимовскому Арбату
  • 🎨 Узнайте историю города и его развитие
    • Знакомьтесь, Касимов
    Знакомьтесь, Касимов
    Знакомьтесь, Касимов
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

    Что можно увидеть

  • Богоявленский храм
  • Татарская слобода
  • Ханская мечеть
  • Текие Шах-Али хана
  • Соборная площадь
  • Касимовский Арбат

    • Описание экскурсии

    Богоявленский храм — образец нарышкинского барокко и место зарождения православия в Мещёре.

    Татарская слобода — центр исламской культуры города. Здесь вы осмотрите Ханскую мечеть, текие Шах-Али хана и площадь Сюимбике.

    Соборная площадь — настоящая каменная сказка. Я покажу вам дворянские и купеческие особняки, торговые ряды и православные храмы.

    Касимовский Арбат — часть города, где сохранилось много исторических зданий. Вы обязательно их увидите.

    Организационные детали

    По желанию можно зайти в храмы и мечети, вход бесплатный.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
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    1
    А
    21 окт 2024
    Очень интересный город, с богатой и неоднозначной историей. Мы заранее оговорили с гидом Владимиром наши интересы и ожидания от путешествия. Он именно на этих аспектах и сделал акценты в экскурсии.
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    Мы тоже немного подготовились, почитали материалы, поэтому это была не просто экскурсия "в одно ухо", а заинтересованный разговор, обмен мнениями, обсуждение. К чести экскурсовода, ему такая форма также была доступна, он с удовольствием вступал в диалог, спокойно и со знанием дела отвечал на наши вопросы, спорил, обсуждал и размышлял вместе с нами. Было очень интересно. Спасибо, Владимир. Александр, Наталья

    Входит в следующие категории Касимова

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