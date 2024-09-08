2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Душевный Касимов - город двух культур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Касимова, исследуйте купеческую застройку и минарет ханской мечети, откройте для себя татарские лавки и закоулки
Начало: Площадь Соборная или по согласованию с гидом
26 сен в 13:00
27 сен в 10:00
4 000₽ за всё до 11 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Откройте для себя парадный Касимов: Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи. Увидите переулки с торговыми лавками, стритарт и живые овраги
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
27 сен в 09:00
28 сен в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ммарина8 сентября 2024Давно хотели побывать в Касимове и вот свершилось! Очень красивый город, завораживающие виды на Оку во всем блеске яркого солнечного
- ООльга26 августа 2024Добрый день! Очень понравилась экскурсия «Душевный Касимов - город двух культур». Экскурсовод Марина Степановна интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы по ходу экскурсии, любит свое дело и Касимов. Было приятно общаться. Рекомендую.
- ЮЮлия23 августа 2024Очень душевная экскурсия! Было особенно интересно сравнить с экскурсией по Казани. Удалось узнать продолжение истории с Сююмбике. Получилась такая прекрасная прогулка по городу с приятной беседой. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Можно с детьми»
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Сейчас в Касимове в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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