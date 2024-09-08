Семейные развлекательные экскурсии Касимова

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Касимове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Душевный Касимов - город двух культур
Пешая
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Душевный Касимов - город двух культур: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Касимова, исследуйте купеческую застройку и минарет ханской мечети, откройте для себя татарские лавки и закоулки
Начало: Площадь Соборная или по согласованию с гидом
26 сен в 13:00
27 сен в 10:00
4 000 за всё до 11 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Пешая
28 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Откройте для себя парадный Касимов: Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи. Увидите переулки с торговыми лавками, стритарт и живые овраги
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
27 сен в 09:00
28 сен в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    марина
    8 сентября 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Давно хотели побывать в Касимове и вот свершилось! Очень красивый город, завораживающие виды на Оку во всем блеске яркого солнечного
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    дня! Место где ощущается настоящий русский простор и слияние с природой! Сам город просто наполнен историей - не зря Касимов рекомендован к включению в маршрут Золотого Кольца. Экскурсия интересная, насыщенная неординарными историческими фактами, маршрут хорошо спланирован по городу. Большое спасибо Ирине, нашему экскурсоводу.

  • О
    Ольга
    26 августа 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Добрый день! Очень понравилась экскурсия «Душевный Касимов - город двух культур». Экскурсовод Марина Степановна интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы по ходу экскурсии, любит свое дело и Касимов. Было приятно общаться. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    23 августа 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Очень душевная экскурсия! Было особенно интересно сравнить с экскурсией по Казани. Удалось узнать продолжение истории с Сююмбике. Получилась такая прекрасная прогулка по городу с приятной беседой. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Касимову в сентябре 2024
Сейчас в Касимове в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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