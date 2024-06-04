Неспешные экскурсии Касимова для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» в Касимове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Касимов: от креста до полумесяца
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Касимов: от креста до полумесяца
Колорит русской провинции, мотивы Старого Востока и ландшафты, удивившие самого Петра I
15 июня в 08:00
16 июня в 15:00
4 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Послушать невыдуманные рассказы о прошлом и настоящем, без дат и фамилий
Завтра в 08:00
12 июня в 15:00
4 000 за всё до 10 чел.
Душевный Касимов - город двух культур
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Душевный Касимов - город двух культур
Поразиться наследию провинциального ровесника столицы
Начало: Площадь Соборная или по согласованию с гидом
21 июня в 13:00
23 июня в 10:00
4 000 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    4 июня 2024
    Прогулка по самым интересным местам Касимова
    Огромное спасибо Тамаре за экскурсию! Нас было 5 человек и после экскурсии, мы весь вечер обсуждали, какой невероятный и уникальный
    читать дальше

    опыт мы получили благодаря Тамаре и её любви к родному городу. Потрясающий, тонкий и умный экскурсовод, профессионал своего дела. Теперь мечтаем приехать в Касимов еще раз!

  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Касимов: от креста до полумесяца
    Что касается самой экскурсии, замечаний и претензий к экскурсоводу нет. Елена дисциплинированная и обязательная девушка, очень подробно, даже слишком, рассказывала
    читать дальше

    про каждый исторический и архитектурный объект города, который был включён в экскурсию. Проблема была в другом. На улице было очень жарко, нещадно палило солнце, и нас просто съедали мошки. При таких условиях очень сложно воспринимать подробный рассказ об архитектуре исторических зданий и о жизни их владельцев. К большому сожалению, почти все старинные постройки находятся в очень плачевном состоянии, грустно и печально слушать об их былом величии, наблюдая разрушающиеся стены, лестницы и осыпающуюся штукатурку.

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Касимов: от креста до полумесяца
    Совершенно потрясающее погружение в историю города!!!! Невероятное количество информации, выдранное Еленой с глубочайшей любовью к своему городу, делает впечатление о
    читать дальше

    Касимове очень масштабным. Очень не хотелось прерываться…. Дети 8 и 5 лет, безусловно, устали от хронометража, но держались стойко, насколько могли) Касимов теперь моя любовь!

  • П
    Полина
    28 мая 2024
    Прогулка по самым интересным местам Касимова
    Первое впечатление о городе, как правило, закладывает экскурсовод, когда вы приезжаете первый раз и знакомитесь. С Тамарой невозможно не влюбиться в Касимов. Познакомитесь с историей города ближней и дальней, с архитектурой, с настроением города и его жителей. Рекомендую!
    Первое впечатление о городе, как правило, закладывает экскурсовод, когда вы приезжаете первый раз и знакомитесь. СПервое впечатление о городе, как правило, закладывает экскурсовод, когда вы приезжаете первый раз и знакомитесь. СПервое впечатление о городе, как правило, закладывает экскурсовод, когда вы приезжаете первый раз и знакомитесь. С
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Прогулка по самым интересным местам Касимова
    Хочу выразить огромную благодарность Тамаре за очень душевную прогулку по Касимову. Вроде городок не очень большой, но мы за три
    читать дальше

    часа охватили далеко не всё, и сами бы ни за что не увидели тех мест, которые показала нам Тамара. Город смешения культур, но настолько гармонично переплетенных, что нельзя понять, где заканчивается одно и начинается другое. Город необычных архитектурных форм. Город утопающий в зелени. Это всё прекрасный Касимов. Три часа пролетели на одном дыхании. Интересно было и взрослым, и детям. Иронично и познавательно нам поведали исторические факты и фантастические легенды, связанные с этим местом и напоследок мы посетили местный культурный центр, попили вкусный чай под открытым небом, а так же получили памятные сувениры. Тамаре всего самого лучшего, с удовольствием вернётся к Вам ещё!

  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Если Вы считаете, что побывав много раз в Касимове, всё про него знаете, то это большое заблуждение. Экскурсия с гидом
    читать дальше

    - как участие в кино. Улочки, персонажи, заброшки, здания, овраги, речка и многое другое - всё оживает. Открывается столько интересного. Даже на известные факты смотришь с другой стороны. Наш гид Ирина Глебовна ни дала нам заскучать ни на минуту. Мы даже посмотрели, как снимают фильм. А в Касимове их снято не мало)) Рекомендую на все 100%.

    Если Вы считаете, что побывав много раз в Касимове, всё про него знаете, то это большоеЕсли Вы считаете, что побывав много раз в Касимове, всё про него знаете, то это большоеЕсли Вы считаете, что побывав много раз в Касимове, всё про него знаете, то это большое
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Касимов: от креста до полумесяца
    Отличная, очень интересная, содержательная и нескучная экскурсия. Огромная благодарность обаятельной Елена за прекрасное время, проведенное в Касимове во время нашего
    читать дальше

    пешеходно-автомобильного путешествия по городу. Все очень довольны - и мы с мужем, и наш 14-летний сын. Елена не только замечательный профессионал, талантливый гид, но и очень искренний, увлеченный и любящий свой город человек. Спасибо!

  • Ю
    Юрий
    14 января 2024
    Душевный Касимов - город двух культур
    Экскурсию проводила Ирина. Настолько эрудированного и преданного своему городу экскурсовода еще не встречали. Очень обстоятельная подача материала, интересный маршрут, личные
    читать дальше

    преживания и отношение к происходящим и прошедшим событиям нашего экскурсовода - все это позволило прикоснуться к жизни Касимова и открыть для себя город. А еще в нем много неравнодушных людей, имеющих большое желание сделать свою маленькую Родину лучше. Ирина, спасибо Вам огромное, что помогли нам понять и почувствовать Касимов. Другим путешественникам обязательно рекомендуем, не пожалеете.

  • Н
    Надежда
    7 ноября 2023
    Душевный Касимов - город двух культур
    Нашим экскурсоводом была Ирина. Смогла захватить внимание и взрослых и подростков. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касимове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Касимов: от креста до полумесяца
  2. Прогулка по самым интересным местам Касимова
  3. Душевный Касимов - город двух культур
Сколько стоит экскурсия по Касимову в июне 2024
Сейчас в Касимове в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Касимове на 2024 год для пенсионеров, 66 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам