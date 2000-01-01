Касимов: узнать за 120 минут

Касимов

5
2 отзыва
Касимов: узнать за 120 минут
Касимов: узнать за 120 минут
Касимов: узнать за 120 минут
Касимов: узнать за 120 минут
Касимов: узнать за 120 минут
Касимов: узнать за 120 минут
Касимов: узнать за 120 минут
Касимов: узнать за 120 минут

Что вы увидите 🤩

  • Ансамбль Соборной площади: Торговые ряды
  • Успенский храм
  • Вознесенский кафедральный собор
  • дом Алянчикова
  • Благовещенский храм
  • дом Азовцевой
  • дом Скорнякова
  • здание Духовного училища
  • дом Наставина
  • дом Слетова городской парк
  • обелиски Петровской заставы (водяные ворота)
  • дом Баркова
  • архитектуру бывшей улицы Большой
  • бывший центр Татарской слободы: Ханскую мечеть с минаретом
  • текие (усыпальницу) Шах-Али хана
  • дома татарских купцов Шакуловых и Кастровых по желанию - первый каменный храм Касимова - Георгиевский.
Узнать за два часа о городе с более чем восьмивековой историей - задача непростая, но выполнимая. Касимов будет интересен и исследователям русской глубинки, и любителям восточного колорита, и ценителям старинной архитектуры, ведь он проделал удивительный путь от небольшой пограничной сторожевой крепости до столицы уникального в своем роде Касимовского ханства, развитого купеческого центра и колыбели окского пароходства. Добро пожаловать в один из самых интересных малых городов России!
Что вас ждет? Неповторимый архитектурный ансамбль исторического центра города (не удивляйтесь ощущению, что вон из того особнячка того и гляди выйдет гоголевский Хлестаков, а незнакомка на Набережной - вылитая Лариса Огудалова: время тут остановилось, наслаждайтесь атмосферой уездного купеческого города). На территории бывшей Татарской слободы будем знакомиться с уникальными мусульманскими религиозными памятниками и увидим сердце некогда существовавшего на территории города удельного Касимовского царства - Ханскую мечеть с минаретом 15 века.

А еще вы узнаете:

  • где раньше водились самые красивые девушки, способные вскружить голову даже царственной особе
  • кто познакомил русского читателя со сказками Ганса Христиана Андерсена
  • кто такие касимовские петряи
  • как и почему касимовский царь временно исполнял обязанности Ивана Грозного
  • где жил возможный прототип Доктора Живаго
  • за чем в Касимове охотилась съемочная группа Леонида Гайдая
  • что связывает Касимов с Теодором Нетте - человеком и пароходом
И многое другое)
🚩 Начало: Соборная площадь, Вознесенский кафедральный собор
🏁 Место завершения: Площадь Победы
 Что входит
  • Услуги экскурсовода
 Что не входит
  • Транспорт
Важная информация
Экскурсия предусматривает передвижение на транспорте заказчика. Возможно проведение пешей экскурсии - это потребует чуть большего времени.
Время проведения: Индивидуальная экскурсия проводится в удобное для вас время
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Александра С.
Александра С.
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