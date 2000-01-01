Узнать за два часа о городе с более чем восьмивековой историей - задача непростая, но выполнимая. Касимов будет интересен и исследователям русской глубинки, и любителям восточного колорита, и ценителям старинной архитектуры, ведь он проделал удивительный путь от небольшой пограничной сторожевой крепости до столицы уникального в своем роде Касимовского ханства, развитого купеческого центра и колыбели окского пароходства. Добро пожаловать в один из самых интересных малых городов России!
Что вас ждет? Неповторимый архитектурный ансамбль исторического центра города (не удивляйтесь ощущению, что вон из того особнячка того и гляди выйдет гоголевский Хлестаков, а незнакомка на Набережной - вылитая Лариса Огудалова: время тут остановилось, наслаждайтесь атмосферой уездного купеческого города). На территории бывшей Татарской слободы будем знакомиться с уникальными мусульманскими религиозными памятниками и увидим сердце некогда существовавшего на территории города удельного Касимовского царства - Ханскую мечеть с минаретом 15 века.
А еще вы узнаете:
- где раньше водились самые красивые девушки, способные вскружить голову даже царственной особе
- кто познакомил русского читателя со сказками Ганса Христиана Андерсена
- кто такие касимовские петряи
- как и почему касимовский царь временно исполнял обязанности Ивана Грозного
- где жил возможный прототип Доктора Живаго
- за чем в Касимове охотилась съемочная группа Леонида Гайдая
- что связывает Касимов с Теодором Нетте - человеком и пароходом
И многое другое)