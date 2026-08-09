Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
Для первого знакомства с Касимовом предлагается прогулка, где вы увидите впечатляющую архитектуру, многочисленные овраги и город двух культур. Уютный Касимов удивит своим историческим обликом. В программу включены посещение музея самоваров и мастер-класс по колокольному звону.
Погружение в атмосферу 19-20 веков начнется с Соборной площади, затем исследуем Набережную улицу и Татарскую слободу. В завершение экскурсии - Ханская мечеть и усыпальница Шах-Али хана
Лучшее время для посещения Касимова - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода теплая и комфортная для прогулок, а туристическая активность позволяет насладиться атмосферой без излишней суеты. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди, что может слегка усложнить пешие прогулки. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить комфорт и доступность некоторых маршрутов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Соборная площадь
Набережная улица
Татарская слобода
Ханская мечеть
Усыпальница Шах-Али хана
Описание экскурсии
Факт № 1
Вся историческая часть города застроена купеческими особняками: будь то центральная улица или небольшие закоулки — повсюду вам встретятся атмосферные здания 19-20 веков. Главной площадью по праву считается Соборная — с нее и начнется наше яркое путешествие. Вы погрузитесь во времена, когда здесь строили свои дома самые зажиточные горожане, наравне с оживленной торговлей шли православные богослужения, размещались учебные и административные учреждения. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до наших дней сооружения — целый архитектурный ансамбль, производящий неизменный вау-эффект.
Факт № 2
Касимов расположен на 7 оврагах — учитывая его относительно небольшую площадь, это весьма ощутимо как для местных жителей, так и для путешественников. Чтобы изучить ландшафт, я предложу спуститься на Набережную улицу. Почему именно сюда? Все просто — когда-то она была визитной карточкой Касимова, это смотровая площадка и целая вереница замечательных исторических построек. В свое время ни Петр I, ни цесаревич Александр Николаевич не смогли остаться равнодушными к уездному Касимову. «Со стороны Мурома Касимов выглядит деревней, а со стороны Оки богатым губернским городом», — заявил будущий царь-освободитель.
Факт № 3
А теперь самое время отправиться покорять Татарскую слободу. И совсем неважно, как мы это сделаем — на вашей машине или пешком, путь точно не оставит равнодушным. Наряду с уже привычными архитектурными сооружениями то тут, то там выглядывают нетривиальные татарские лавки. И эти, казалось бы, небольшие постройки, разрознено стоящие в разных уголках города, придают Касимову особый шарм и очарование. В этом вам предстоит убедиться и самим, а заодно узнать, как и почему, собственно, они здесь появились. Финальный аккорд поездки — гордость второй по численности народности нашего края: памятники времен Касимовского царства — Ханская мечеть с минаретом 14-16 веков и усыпальница Шах-Али хана 16 века.
Организационные детали
Экскурсия проводится пешком или на транспорте путешественника
За дополнительную плату возможно посещение Касимовского историко-культурного музея-заповедника, музеев колоколов, самоваров, денег и необычных коллекций, а также квартиры-музея «Бабочки и стрекозы»
По предварительной договоренности возможно посещение одного из храмов города с мастер-классом по колокольному звону, а также Татарского культурного центра им. А. М. Ишимбаева
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Касимове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 485 туристов
Мой стаж в туризме — свыше 10 лет, а начиналось все со студенческой практики в уже любимой Турции, где 3 года я отработала гидом одного из крупнейших туроператоров. Последние 6 лет тружусь в родном Касимове экскурсоводом: знакомлю гостей с историей города и его окрестностей. Я всегда рада новым встречам, знакомствам, опыту и стараюсь сделать каждый маршрут особенным и запоминающимся.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Елена - прекрасный гид, влюбленный в свой город) за экскурсию мы нескучно погрузились в историю Касимова, узнали множество интересных фактов и отлично прогулялись. Маршрут был составлен удобно. Хочется выразить большую благодарность Елене, мы обязательно вернемся в Касимов за новыми впечатлениями 😍
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С
Светлана
Дата посещения: 6 янв 2026
Очень понравилась экскурсия. Были семьей 5 человек и все остались довольны. Елена прекрасно преподнесла всю информацию, ответила на все вопросы. Очень эрудированный человек. Мы влюбились в Касимов, обязательно вернемся ещё и будем рекомендовать этого гида
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М
Михаил
Высоко квалифицированный гид. Прекрасно владеет материалом, красивая и грамотная речь. Приятна в общении, позитивна, коммуникабельна. Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Желаем Лене дальнейших успехов, а Касимову возрождения и процветания!
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Г
Гуля
1 июля с семьёй были на обзорной экскурсии по городу Касимов. Экскурсию для нас провела местная жительница, профессионал своего дела Елена. 3,5 часа прошли на одном дыхании несмотря на дождливую погоду. Елена - прекрасная рассказчица, знающая историю своего города. Было очень интересно!
+2
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Елена
Елена - отличный рассказчик и знаток своего края. Три часа, проведенные с ней, пролетели на одном дыхании! Её рассказ был чётко структурирован, логичен, насыщен интересной информацией, но, в то же время, не было ощущения перегруженности. Спасибо большое Елене!
+1
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Наталья
Очень понравилась экскурсия с Еленой, 3 часа прогулки пролетели незаметно, открыли для себя прекрасный старинный город Касимов, большое спасибо!
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