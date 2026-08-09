Лучшее время для посещения Касимова - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода теплая и комфортная для прогулок, а туристическая активность позволяет насладиться атмосферой без излишней суеты. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но возможны дожди, что может слегка усложнить пешие прогулки. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить комфорт и доступность некоторых маршрутов.

Для первого знакомства с Касимовом предлагается прогулка, где вы увидите впечатляющую архитектуру, многочисленные овраги и город двух культур. Уютный Касимов удивит своим историческим обликом. В программу включены посещение музея самоваров и мастер-класс по колокольному звону. Погружение в атмосферу 19-20 веков начнется с Соборной площади, затем исследуем Набережную улицу и Татарскую слободу. В завершение экскурсии - Ханская мечеть и усыпальница Шах-Али хана

Описание экскурсии

Факт № 1

Вся историческая часть города застроена купеческими особняками: будь то центральная улица или небольшие закоулки — повсюду вам встретятся атмосферные здания 19-20 веков. Главной площадью по праву считается Соборная — с нее и начнется наше яркое путешествие. Вы погрузитесь во времена, когда здесь строили свои дома самые зажиточные горожане, наравне с оживленной торговлей шли православные богослужения, размещались учебные и административные учреждения. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до наших дней сооружения — целый архитектурный ансамбль, производящий неизменный вау-эффект.

Факт № 2

Касимов расположен на 7 оврагах — учитывая его относительно небольшую площадь, это весьма ощутимо как для местных жителей, так и для путешественников. Чтобы изучить ландшафт, я предложу спуститься на Набережную улицу. Почему именно сюда? Все просто — когда-то она была визитной карточкой Касимова, это смотровая площадка и целая вереница замечательных исторических построек. В свое время ни Петр I, ни цесаревич Александр Николаевич не смогли остаться равнодушными к уездному Касимову. «Со стороны Мурома Касимов выглядит деревней, а со стороны Оки богатым губернским городом», — заявил будущий царь-освободитель.

Факт № 3

А теперь самое время отправиться покорять Татарскую слободу. И совсем неважно, как мы это сделаем — на вашей машине или пешком, путь точно не оставит равнодушным. Наряду с уже привычными архитектурными сооружениями то тут, то там выглядывают нетривиальные татарские лавки. И эти, казалось бы, небольшие постройки, разрознено стоящие в разных уголках города, придают Касимову особый шарм и очарование. В этом вам предстоит убедиться и самим, а заодно узнать, как и почему, собственно, они здесь появились. Финальный аккорд поездки — гордость второй по численности народности нашего края: памятники времен Касимовского царства — Ханская мечеть с минаретом 14-16 веков и усыпальница Шах-Али хана 16 века.

Организационные детали