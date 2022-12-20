Касимов: от креста до полумесяца

Колорит русской провинции, мотивы Старого Востока и ландшафты, удивившие самого Петра I

Для первого знакомства предлагаю прогулку, на которой вы убедитесь в правдивости трех самых тиражируемых фактов: впечатляющая архитектура, многочисленные овраги, город двух культур. Я покажу, как самобытен наш уютный Касимов, и помогу увидеть его особенный исторический облик.

А если пожелаете, посетим чудесный музей самоваров или отправимся на мастер-класс по колокольному звону.
Касимов: от креста до полумесяца
Касимов: от креста до полумесяца
Касимов: от креста до полумесяца
Касимов: от креста до полумесяца
Касимов: от креста до полумесяца
Касимов: от креста до полумесяца
Касимов: от креста до полумесяца
Касимов: от креста до полумесяца
Касимов: от креста до полумесяца
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Описание

Что вас ожидает

Факт № 1

Вся историческая часть города застроена купеческими особняками: будь то центральная улица или небольшие закоулки — повсюду вам встретятся атмосферные здания 19-20 веков. Главной площадью по праву считается Соборная — с нее и начнется наше яркое путешествие. Вы погрузитесь во времена, когда здесь строили свои дома самые зажиточные горожане, наравне с оживленной торговлей шли православные богослужения, размещались учебные и административные учреждения. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до наших дней сооружения — целый архитектурный ансамбль, производящий неизменный вау-эффект.

Факт № 2

Касимов расположен на 7 оврагах — учитывая его относительно небольшую площадь, это весьма ощутимо как для местных жителей, так и для путешественников. Чтобы изучить ландшафт, я предложу спуститься на Набережную улицу. Почему именно сюда? Все просто — когда-то она была визитной карточкой Касимова, это смотровая площадка и целая вереница замечательных исторических построек. В свое время ни Петр I, ни цесаревич Александр Николаевич не смогли остаться равнодушными к уездному Касимову. «Со стороны Мурома Касимов выглядит деревней, а со стороны Оки богатым губернским городом», — заявил будущий царь-освободитель.

Факт № 3

А теперь самое время отправиться покорять Татарскую слободу. И совсем неважно, как мы это сделаем — на машине или пешком, путь точно не оставит равнодушным. Наряду с уже привычными архитектурными сооружениями то тут, то там выглядывают нетривиальные татарские лавки. И эти, казалось бы, небольшие постройки, разрознено стоящие в разных уголках города, придают Касимову особый шарм и очарование. В этом вам предстоит убедиться и самим, а заодно узнать, как и почему, собственно, они здесь появились. Финальный аккорд поездки — гордость второй по численности народности нашего края: памятники времен Касимовского царства — Ханская мечеть с минаретом 14-16 веков и усыпальница Шах-Али хана 16 века.

Организационные детали

  • За дополнительную плату возможно посещение Касимовского историко-культурного музея-заповедника, музеев колоколов, самоваров, денег и необычных коллекций, а также квартиры-музея «Бабочки и стрекозы»
  • По предварительной договоренности возможно посещение одного из храмов города с мастер-классом по колокольному звону, а также Татарского культурного центра им. А. М. Ишимбаева

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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