читать дальше дня! Место где ощущается настоящий русский простор и слияние с природой! Сам город просто наполнен историей - не зря Касимов рекомендован к включению в маршрут Золотого Кольца. Экскурсия интересная, насыщенная неординарными историческими фактами, маршрут хорошо спланирован по городу. Большое спасибо Ирине, нашему экскурсоводу.

Давно хотели побывать в Касимове и вот свершилось! Очень красивый город, завораживающие виды на Оку во всем блеске яркого солнечного