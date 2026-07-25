Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В этом туре вы побываете в ауле-призраке Гамсутль.



Его каменные стены настолько гармонично вписываются в окружающий пейзаж, что их трудно разглядеть издали. С высокогорного аула открывается прекрасный вид на много километров вокруг.



И, хотя постройки в ауле еще хранят память о последних жителях, в воздухе витает атмосфера тишины и спокойствия заброшенного селения. 5 5 отзывов

Кавказ-Тур Ваш гид в Каспийске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 14 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 5 отзывов 12 часов 1-7 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Помимо аула-призрака мы посетим и другие интересные места. Живописные гидроэлектростанции Мы посетим Гунибскую и Гергебильскую ГЭС. Обе они находятся на реке Каракойсу. Эти рукотворные водопады не менее прекрасны, чем природные. Салтинская теснина Протяженность теснины 500 м, а ее ширина — около 40 м. Здесь с 20 м. высоты падает красивейший водопад, а по естественным туннелям протекает река. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гергебильская ГЭС

Гунибская ГЭС

Аул-призрак «Гамсутль»

Кегер

Салтинская теснина Что включено Транспорт (туда и обратно)

Услуги гида-проводника Что не входит в цену Личные расходы

Сувениры Место начала и завершения? По договоренности с туристом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Важная информация:

Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.