В этом туре вы побываете в ауле-призраке Гамсутль.
Его каменные стены настолько гармонично вписываются в окружающий пейзаж, что их трудно разглядеть издали. С высокогорного аула открывается прекрасный вид на много километров вокруг.
И, хотя постройки в ауле еще хранят память о последних жителях, в воздухе витает атмосфера тишины и спокойствия заброшенного селения.
Его каменные стены настолько гармонично вписываются в окружающий пейзаж, что их трудно разглядеть издали. С высокогорного аула открывается прекрасный вид на много километров вокруг.
И, хотя постройки в ауле еще хранят память о последних жителях, в воздухе витает атмосфера тишины и спокойствия заброшенного селения.
Описание экскурсииПомимо аула-призрака мы посетим и другие интересные места. Живописные гидроэлектростанции Мы посетим Гунибскую и Гергебильскую ГЭС. Обе они находятся на реке Каракойсу. Эти рукотворные водопады не менее прекрасны, чем природные. Салтинская теснина Протяженность теснины 500 м, а ее ширина — около 40 м. Здесь с 20 м. высоты падает красивейший водопад, а по естественным туннелям протекает река. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гергебильская ГЭС
- Гунибская ГЭС
- Аул-призрак «Гамсутль»
- Кегер
- Салтинская теснина
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Важная информация:
- Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Первый раз воспользовались индивидуальным туром, очень понравилось, сами располагаем своим временем, ни под кого не подстраиваемся. Хочу сказать про Эльмиру, она замечательная, с ней весело и комфортно. Вообще ничего не напрягало, будто путешествуем своей семьёй. Сказочно красиво, обязательно ещё приедем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
З
Спасибо за море впечатлений и желание снова вернуться в Дагестан! Одного отпуска слишком мало, чтобы увидеть всю красоту вокруг вас. Эту красоту делают и ваши люди, такие искренние и добродушные
Вам был полезен этот отзыв?
С
Всё понравилось. Гид Абдулах согласился выехать на час раньше (мы хронические жаворонки), вёл машину очень аккуратно, интересно рассказывал про места, рядом с которыми проезжали. Всё, что планировали - увидели.
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Отличная поездка. Увлекательная и познавательная экскурсия. Гид - супер! Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каспийска
Похожие экскурсии на «Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина»
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборИсследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Каспийска)
По местам силы Дагестана, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
11 авг в 07:00
13 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Каспийска)
Путешествие в сердце Кавказа: аул-призрак Гамсутль и скрытый в пещере Салтинский водопад. Откройте тайны горного мира
Начало: На улице Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
11 авг в 07:00
13 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 15 550 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Гамсутль, Салтинский водопад и Чохские террасы
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера Каспия
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
14 000 ₽ за экскурсию