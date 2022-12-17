Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина

В этом туре вы побываете в ауле-призраке Гамсутль

В этом туре вы побываете в ауле-призраке Гамсутль.

Его каменные стены настолько гармонично вписываются в окружающий пейзаж, что их трудно разглядеть издали. С высокогорного аула открывается прекрасный вид на много километров вокруг.

И, хотя постройки в ауле еще хранят память о последних жителях, в воздухе витает атмосфера тишины и спокойствия заброшенного селения.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина

Что вас ожидает 🤩

  • Гергебильская ГЭС
  • Гунибская ГЭС
  • Аул-призрак «Гамсутль»
  • Кегер
  • Салтинская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Помимо аула-призрака мы посетим и другие интересные места.

Живописные гидроэлектростанции

Мы посетим Гунибскую и Гергебильскую ГЭС. Обе они находятся на реке Каракойсу. Эти рукотворные водопады не менее прекрасны, чем природные.

Салтинская теснина

Протяженность теснины 500 м, а ее ширрина — около 40 м. Здесь с 20 м. высоты падает красивейший водопад, а по естественным туннелям протекает река.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед — национальная кухня
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 78
Когда и сколько длится?
Когда: пн, ср, пт, вс в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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