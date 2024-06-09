В этой поездке вы увидите самые яркие места Гунибского района: несколько масштабных ГЭС, Ирганайское водохранилище с бирюзовой водой, Салтинскую теснину с подземным водопадом и Чохские террасы. И конечно, подниметесь туда, где время остановилось, — в аул-призрак Гамсутль.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По дороге в аул-призрак мы:

проедем через Гимринский тоннель — самый длинный в России

— самый длинный в России увидим Ирганайское водохранилище — на смотровой площадке вы сделаете запоминающиеся фото

— на смотровой площадке вы сделаете запоминающиеся фото по желанию пройдём по мостику над водохранилищем у Гергебильской ГЭС

оценим масштабную Гунибскую ГЭС , спрятанную в горах

, спрятанную в горах заглянем в прохладную Салтинскую теснину и полюбуемся подземным водопадом

и полюбуемся подземным водопадом остановимся пообедать, а затем отправимся к Чохским террасам — сложно поверить, что они сделаны человеком

Вот и наш пункт назначения — таинственный Гамсутль. Наверх вы отправитесь самостоятельно: часть пути проедете на джипе, а затем 4 км пройдёте пешком. В ауле вы прогуляетесь по улочкам, увидите разрушенные дома и заглянете в некоторые из них — например, в дом последнего жителя. Конечно, полюбуетесь панорамой гор — из каждого уголка аула открывается умопомрачительный вид.

На обратном пути остановимся в Чохе, где я сварю вам чай или кофе. Обсудим впечатления и отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле с кондиционером Nissan Teana, Toyota Camry, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Honda Elysion или Toyota Alfard

Пожалуйста, выбирайте закрытую одежду — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы