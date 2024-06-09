В этой поездке вы увидите самые яркие места Гунибского района: несколько масштабных ГЭС, Ирганайское водохранилище с бирюзовой водой, Салтинскую теснину с подземным водопадом и Чохские террасы. И конечно, подниметесь туда, где время остановилось, — в аул-призрак Гамсутль.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
По дороге в аул-призрак мы:
- проедем через Гимринский тоннель — самый длинный в России
- увидим Ирганайское водохранилище — на смотровой площадке вы сделаете запоминающиеся фото
- по желанию пройдём по мостику над водохранилищем у Гергебильской ГЭС
- оценим масштабную Гунибскую ГЭС, спрятанную в горах
- заглянем в прохладную Салтинскую теснину и полюбуемся подземным водопадом
- остановимся пообедать, а затем отправимся к Чохским террасам — сложно поверить, что они сделаны человеком
Вот и наш пункт назначения — таинственный Гамсутль. Наверх вы отправитесь самостоятельно: часть пути проедете на джипе, а затем 4 км пройдёте пешком. В ауле вы прогуляетесь по улочкам, увидите разрушенные дома и заглянете в некоторые из них — например, в дом последнего жителя. Конечно, полюбуетесь панорамой гор — из каждого уголка аула открывается умопомрачительный вид.
На обратном пути остановимся в Чохе, где я сварю вам чай или кофе. Обсудим впечатления и отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле с кондиционером Nissan Teana, Toyota Camry, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Honda Elysion или Toyota Alfard
- Пожалуйста, выбирайте закрытую одежду — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход в Салтинскую теснину — 100 руб. /чел.
- Аренда резиновых сапог — 100 руб. /чел.
- Обед — 500–600 руб. /чел.
- Сопровождение гида в Гамсутле — 2000 руб.
- Подъём на джипе — 100 руб. /чел.
- Подъём в Гамсутль на лошади — 1500 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каспийске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан — ваша команда гидов в Каспийске
У нас лучшая команда гидов и водителей: мы хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сел, рассказать вам о нашей культуре, традициях, религии и дагестанском быте. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Ни один путешественник не уехал от нас недовольным, ведь наша задача — чтоб улыбка не сходила с лица за всё время экскурсии.Задать вопрос
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